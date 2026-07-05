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Ethereum (ETH)

Ethereum, kuantum dayanıklı güvenlik planını 4 yıla yayılan yol haritasıyla açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, gelecekteki kuantum risklerine karşı 3 ila 4 yıllık güvenlik planını açıkladı.
  • ⚙️ Plan, yerel STARK doğrulamasıyla bazı uygulamalarda $ETH ağındaki maliyetleri 10 katın üzerinde düşürmeyi hedefliyor.
  • 🔐 Mevcut imza sistemlerinin yerini kuantum dayanıklı yapılar alırken kullanıcı varlıkları ve doğrulayıcı güvenliği öne çıkıyor.
  • 📚 Ethereum Foundation, Ocak 2026’da kurduğu özel ekiple 2029’a uzanabilecek geçiş sürecine hazırlanıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, ağın gelecekte ortaya çıkabilecek kuantum bilişim risklerine karşı güçlendirilmesi için üç ila dört yıllık bir yol haritası açıkladı. Altyapı tarafındaki ek güncellemelerin ise yaklaşık 2029’a kadar sürmesi öngörülüyor. Plan, güvenliği artırmanın yanı sıra ölçeklenebilirlik ve verimlilik tarafında da yeni adımlar içeriyor.

İçindekiler
1 Doğrulama sistemi ve imza yapısı değişecek
2 Depolama kapasitesi ve araştırma çalışmaları genişliyor

Doğrulama sistemi ve imza yapısı değişecek

Yol haritasının öne çıkan başlıklarından biri, işlemlerin yeniden yürütülmesine dayanan mevcut yaklaşım yerine yerel STARK doğrulamasının devreye alınması oldu. Bu değişiklikle birlikte bazı merkeziyetsiz uygulamalarda işlem doğrulama daha verimli hale gelirken hesaplama maliyetlerinin 10 kattan fazla düşebileceği belirtiliyor.

Mini sözlük: STARK, sıfır bilgi ispatı kullanan bir kriptografik doğrulama yöntemi olarak biliniyor. Bu yapı, işlemlerin ayrıntılarını yeniden çalıştırmadan doğrulanmasına imkan vererek verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Doğrulama sürecindeki bu iyileştirmenin, Ethereum artan işlem hacmini ve daha karmaşık hale gelen merkeziyetsiz uygulamaları işlerken ağ performansına destek vermesi bekleniyor. Plan kapsamında mevcut ECDSA ve BLS sistemlerinin yerini, özet tabanlı kuantum dayanıklı imzaların alması da gündemde bulunuyor.

Vitalik Buterin’in açıkladığı yol haritası, Ethereum’u kuantum dayanıklı hale getirmeyi ve bazı uygulamalarda maliyetleri 10 katın üzerinde azaltmayı hedefliyor.

Bu kriptografik değişimin, kullanıcı varlıklarının korunması, doğrulayıcıların çalışması ve Ethereum blokzincirinin genel güvenliği açısından önemli bir adım olarak görüldüğü aktarıldı. Kuantum teknolojisindeki ilerlemenin uzun vadede mevcut şifreleme yöntemleri üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Depolama kapasitesi ve araştırma çalışmaları genişliyor

Ethereum, 2030’a kadar durum verisi depolama kapasitesini yaklaşık 100 terabayta çıkarmayı da planlıyor. Bu artışın, ağ performansından ödün vermeden ölçeklenebilirliği desteklemesi amaçlanıyor. Daha yüksek kapasite sayesinde blokzincir faaliyetleri, merkeziyetsiz finans protokolleri, tokenleştirilmiş varlıklar ve kurumsal uygulamalar için daha geniş bir alan açılması hedefleniyor.

Araştırma tarafında Ethereum Foundation da çalışmalarını genişletiyor. Kurum, Ocak 2026’da kuantum sonrası güvenliğe odaklanan özel bir ekip kurdu. Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin temel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor.

Mevcut girişimler arasında leanXMSS kuantum güvenli imzalar, imza sıkıştırmaya odaklanan leanVM sıfır bilgi sanal makinesi, 10’dan fazla istemci ekibinin katıldığı haftalık birlikte çalışabilirlik testleri ve veri kullanılabilirliği altyapısına yönelik araştırmalar yer alıyor.

Kriptografik altyapının küresel ölçekte kullanılan bir blokzincirde değiştirilmesi, tam uygulama öncesinde yıllara yayılan test, koordinasyon ve kademeli geçiş gerektiriyor.

Yol haritasının, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından 2024’te geliştirilen kriptografi standartlarıyla uyumlu olduğu belirtildi. EIP 8141 ise Ethereum’a yerel hesap soyutlaması ekleyerek kullanıcıların tüm ağı güncellemeden kuantum dayanıklı imzaları kullanabilmesine imkan tanıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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