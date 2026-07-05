SUI fiyatında 0.78 dolar direnci öne çıkarken ana ağdaki ölçeklenme testi iyimserliği destekliyor

SUI, haziran ayında görülen dip seviyelerin ardından toparlanma eğilimini koruyor. Teknik göstergeler alıcıların belirli destek bölgelerinde varlığını sürdürdüğüne işaret ederken, fiyatın kısa vadede kritik bir direnç alanına yaklaştığı görülüyor. Piyasadaki görünüm, 0.65 dolar seviyesinin korunmasına bağlı olarak temkinli biçimde olumlu kalıyor.

Direnç bölgesi yakından izleniyor

Analist More Crypto Online, daha önce oluşan beş dalgalı düşüş yapısının büyük olasılıkla tamamlandığını değerlendiriyor. Bu çerçevede SUI fiyatı, 0.73 dolar ile 0.78 dolar arasındaki direnç bölgesine yönelmiş durumda. Fiyatın 0.65 doların üzerinde kalması, mevcut toparlanma yapısının bozulmaması açısından önem taşıyor.

Elliott Dalga analizine göre 0.78 doların üzerinde gerçekleşecek bir kırılma, ikinci dalga toparlanmasının güç kazandığını teyit edebilir. Böyle bir senaryoda 0.95 dolar ile 1.20 dolar aralığı sonraki direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Alımların sürmesi halinde 1.38 dolar ile 1.73 dolar bandı da daha ileri hedef alanı olarak izlenebilir.

More Crypto Online, 0.65 dolar desteği korunduğu sürece SUI’de toparlanma yapısının geçerliliğini sürdürebileceğini, 0.78 dolar üzerindeki bir hareketin ise yükseliş ivmesini belirgin biçimde artırabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık 0.65 doların altına sarkılması halinde mevcut toparlanma senaryosu zayıflayabilir. Bu durumda satış baskısının artması ve fiyatın 0.49 dolar destek bölgesine doğru geri çekilmesi ihtimali masada kalacak.

Göstergeler sınırlı ama olumlu sinyal veriyor

Teknik göstergeler son dönemdeki fiyat zayıflığına rağmen toparlanma eğiliminin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. MACD çizgisi eksi bölgede bulunmasına karşın sinyal çizgisinin üzerinde seyrediyor. Histogramın pozitif bölgede kalması da kısa vadede alıcıların kontrolü tümüyle bırakmadığına işaret ediyor.

RSI ise 48.11 seviyesinde bulunuyor ve hareketli ortalamasının üzerindeki görünümünü koruyor. Gösterge, 50 seviyesinin altına çekilmiş olsa da denge bölgesinde kalıyor. Bu tablo, piyasada ne alıcıların ne de satıcıların belirgin üstünlük kurabildiğini düşündürüyor.

Ana ağ testi uzun vadeli beklentileri destekledi

Fiyat hareketinin yanı sıra Sui ağı, ana ağ üzerinde yapılan canlı testte saniyede 6 milyondan fazla işlem kapasitesine ulaştı. Sui, yüksek hızlı işlemler için geliştirilen bir katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor. Son testin, ağın daha önce kaydedilen 2.5 milyon TPS seviyesinin belirgin biçimde üzerine çıkması dikkat çekti.

Mini sözlük: TPS, saniye başına işlem sayısını ifade eder ve bir blokzincir ağının işlem kapasitesini ölçmek için kullanılır. Ana ağ ise bir projenin gerçek kullanıcılar ve gerçek varlıklarla çalışan canlı blokzincir ortamıdır.

Test sürecinin 1 milyonun üzerinde TPS ile başladığı, işlemlerin ücret alınmadan yürütüldüğü ve birden fazla merkeziyetsiz uygulamadaki yapay zeka ajanı yarışmaları sırasında gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu gelişme, yatırımcı güvenini destekleyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

SUI’de kısa vadeli yön açısından 0.65 dolar desteği ile 0.78 dolar direnci arasındaki mücadele belirleyici olurken, ana ağdaki yüksek işlem kapasitesi testi uzun vadeli görünümü güçlendiren başlıklardan biri haline geldi.

Önümüzdeki süreçte fiyatın yatay sıkışmayı yukarı yönlü kırıp kıramayacağı izlenecek. 0.65 dolar desteği korunur ve piyasa ivmesi güçlenirse 0.78 dolar üzeri bir hareket olasılığı artabilir. Buna karşın Bitcoin’deki görece dengeli seyir ve genel piyasadaki ivme kaybı sürerse SUI bir süre daha bant içinde hareket edebilir.