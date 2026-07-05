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Solana (SOL)

Solana’da ETF birikimi artarken 82,49 dolar direnci öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da kurumsal ETF birikimi artarken 82,49 dolar direnci öne çıktı.
  • 📊 5 Temmuz 2026 itibarıyla $SOL 80,42 dolarda kalırken teknik göstergeler alım baskısının güçlendiğine işaret etti.
  • 🏦 MarketPulse, artan ETF pozisyonlarının kurumsal güvenin kademeli biçimde yükseldiğini gösterdiğini belirtiyor.
  • 📌 Güçlü hacimle gelecek bir kırılım, son toparlanmanın devamı açısından belirleyici olabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, son günlerdeki geri çekilmenin ardından toparlanma sinyalleri verirken sınırlı satış baskısıyla karşı karşıya kalmayı sürdürdü. Kurumsal yatırımın artması ve teknik göstergelerde görülen olumlu tablo, alım iştahının korunması halinde SOL fiyatındaki toparlanmayı destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik eşik
2 Teknik göstergeler alım baskısına işaret ediyor
3 Kurumsal ilgi toparlanmanın yönünü belirleyebilir

Fiyat görünümünde kritik eşik

SOL, 5 Temmuz 2026 itibarıyla 80,42 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp %1,07 olurken günlük işlem hacmi 3,16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Solana’nın piyasa değeri ise 46,80 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu seviye, varlığın piyasa değeri bakımından en büyük dijital varlıklar arasında kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Kripto para analisti MarketPulse, Solana fiyatında son dönemde sessiz ancak dikkat çekici bir güçlenme yaşandığını belirtiyor. Analiste göre son yükseliş yalnızca fiyat hareketlerindeki iyileşmeden kaynaklanmıyor; SOL ile bağlantılı ETF pozisyonlarındaki kademeli artış da bu eğilimi destekliyor. MarketPulse, kurumsal yatırımcıların risklerini azaltmak yerine artırmasının genellikle daha uzun vadeli güvene işaret ettiğini vurguluyor.

MarketPulse, fiyatlardaki toparlanma ile kurumsal ilginin aynı anda güçlenmesinin, daha kalıcı bir yükseliş zemini oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Teknik göstergeler alım baskısına işaret ediyor

Teknik tarafta SOL, 73,60 dolardaki 20 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Bu görünüm, kısa vadeli eğilim açısından olumlu kabul ediliyor. Bollinger Bantları göstergesinde üst direnç bölgesi 82,49 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu eşiğin üzerine çıkması halinde alıcıların ilgisinin artabileceği, aksi durumda ise yatay seyrin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ve olası destek direnç bölgelerini izlemek için kullanılan teknik göstergedir. Bantların genişlemesi, piyasada dalgalanmanın arttığına işaret eder.

MACD göstergesi de pozitif tabloyu destekliyor. MACD çizgisi 1,87 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 0,35 düzeyinde yer alıyor. Histogramdaki yeşil çubukların genişlemesi ise alım baskısında artış olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle 82,49 dolar direncinin yeniden test edilmesi olasılık dahilinde görülüyor.

82,49 dolar seviyesinin güçlü hacimle aşılması, yükseliş beklentilerini destekleyebilir; bu seviyenin aşılamaması halinde SOL’un bir süre bant içinde kalması beklenebilir.

Kurumsal ilgi toparlanmanın yönünü belirleyebilir

ETF tarafındaki birikim, Solana için doğrudan fiyat artışı anlamına gelmese de piyasa güveni açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Kurumsal fon akışının sürmesi ve genel piyasa koşullarının destekleyici kalması halinde, son haftalardaki toparlanma hareketi önümüzdeki süreçte güç kazanabilir.

Buna karşılık, genel kripto para piyasasında istikrarın zayıflaması veya direnç seviyelerinin aşılamaması durumunda SOL fiyatı yatay bir konsolidasyon sürecine girebilir. Kısa vadede teknik iyileşme, ETF pozisyonlarındaki artış ve kurumsal ilginin devamı yakından izlenen başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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