Solana 80 doların üzerindeki tutunmasını korursa 87 dolar seviyesi yeniden gündeme girecek

Solana son yükselişin ardından yeniden piyasanın odağına yerleşti. SOL fiyatı 81 dolar çevresine toparlanırken, özellikle Bitcoin karşısında görülen güçlenme kısa vadeli görünümü destekledi. Altcoin piyasasının genelinde karışık seyir sürse de, SOL tarafındaki teknik tablo bazı analistlere göre daha yapıcı bir görünüm veriyor.

Bitcoin karşısındaki kırılım öne çıktı

Piyasada ChiefraFba adıyla bilinen analist, SOL/BTC paritesinin aylardır süren düşüş trend çizgisinin üzerine çıktığına dikkat çekiyor. Grafikte 0.00108 bölgesinden 0.00133 seviyesine doğru bir hareket görülüyor. Solana, Bitcoin karşısında güç kazandığı dönemlerde dolar paritesinde de daha güçlü performans gösterebildiği için bu kırılım yakından izleniyor.

ChiefraFba tarafından paylaşılan grafik, SOL/BTC paritesinin çok aylı düşüş çizgisinin üzerine çıktığını ve teknik görünümün yukarı yönlü senaryoyu desteklediğini ortaya koyuyor.

Bu yapının korunması halinde SOL için 83 dolar ile 84 dolar aralığı ilk önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması durumunda 87 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izlenebilir.

Varlık Kritik bölge Önemi SOL/BTC 0.00108 ile 0.00133 Düşüş trendi üzerindeki kırılım SOL/USD 83 ile 84 dolar İlk ana direnç SOL/USD 86 ile 87 dolar Bir sonraki yükseliş hedefi

80 dolar desteği kısa vadede belirleyici olabilir

Crypto Tony, kısa vadeli grafikte sınırlı bir geri çekilmenin ardından yükselişin devam edebileceğini değerlendiriyor. Bu senaryoda 79 dolar ile 80 dolar bandı kritik destek alanı olarak görülüyor. SOL bu bölgenin üzerinde kalırsa 83 dolar ile 84 dolar aralığına, ardından 86 dolar ile 87 dolar bandına yönelim ihtimali korunabilir.

Crypto Tony, boğaların bir sonraki yükseliş ayağı öncesinde 79 dolar ile 80 dolar bölgesinin korunmasını görmek isteyebileceğini vurguluyor.

Buna karşılık 79 doların altına sarkılması halinde görünüm zayıflayabilir. Böyle bir durumda 77 dolar ve 75 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir.

Wyckoff yapısı ve balina işlemleri birlikte izleniyor

Günlük grafikte bazı analistler olası bir Wyckoff birikim yapısına işaret ediyor. Nebraskangooner, son fiyat hareketlerini klasik birikim evreleriyle karşılaştırarak SOL’un daha güçlü bir toparlanma aşamasına geçmeye çalıştığını belirtiyor.

Mini sözlük: Wyckoff birikim yapısı, düşüş sonrası piyasada büyük oyuncuların kademeli alım yaptığı düşünülen teknik formasyonu anlatır. Bu yapıda genellikle satış zirvesi, yeniden test, yanıltıcı aşağı sarkma ve ardından güç işareti olarak görülen toparlanma evreleri izlenir.

Bu senaryonun güç kazanması için 75 dolar ile 77 dolar bandının korunması ve ardından 85 dolar ile 90 dolar bölgesinin geri alınması gerekiyor. 90 doların üzerindeki kalıcı bir hareket, daha geniş çaplı toparlanma beklentilerini destekleyebilir.

Kaldıraçlı balina pozisyonu ve Bitfinex verisi riski canlı tutuyor

Ted Pillows’un paylaştığı verilere göre büyük bir yatırımcı 20 kat kaldıraçla 21.67 milyon dolarlık SOL uzun pozisyonu açtı. Bu işlemin giriş seviyesi 80.04 dolar, tasfiye seviyesi ise 63.64 dolar olarak görülüyor. Bu seviye yakın vadeli hedef olarak değerlendirilmese de, sert bir piyasa dönüşünde kaldıraçlı pozisyonlar üzerindeki baskının nerede yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Max Crypto, Bitfinex üzerindeki büyük yatırımcıların Solana uzun pozisyonlarını belirgin biçimde kapattığını aktarıyor. Paylaşılan grafikte SOL uzun pozisyonlarında keskin düşüş görülürken, benzer bir hareketin son yaşandığı dönemde fiyatın yaklaşık yüzde 14 gerilediği belirtiliyor. Bu nedenle 79 dolar ile 80 dolar desteği korunursa satış baskısı kar realizasyonu olarak kalabilir; desteğin kaybedilmesi ise 75 dolar ve hatta 70 dolara doğru daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.

🚨 Solana, 81 dolar çevresindeki toparlanmayla birlikte $SOL için 87 dolar hedefini yeniden gündeme taşıdı.

📊 Piyasada 79 dolar ile 80 dolar bandı kısa vadede en kritik destek bölgesi olarak izleniyor.

🐋 Büyük yatırımcı işlemleri ve Bitfinex verileri, yükseliş görünümüne rağmen aşağı yönlü riskin sürdüğünü gösteriyor.

🧭 Fiyat 83 dolar ile 84 dolar direncini aşarsa 86 dolar ile 87 dolar bandına doğru yeni alan açılabilir.