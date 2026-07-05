Cardano son yedi günde %30 yükselerek piyasa değerinde Stellar’ı geride bıraktı

Cardano, son günlerde hızlanan toparlanmayla piyasa değerinde yeniden öne çıktı ve Stellar’ı geride bırakarak 13. sıraya yükseldi. ADA böylece Zcash’in hemen arkasına yerleşti. Kısa süre önce Stellar’ın güçlü yükselişi Cardano’yu geride bırakmıştı, ancak son bir haftadaki fiyat hareketi dengeleri yeniden değiştirdi.

Yükselişte ayrışma etkisi öne çıktı

Stellar, bir hafta içinde %76 değer kazanmasının ardından Cardano’nun önüne geçmişti. Bu sıçramada, Wall Street’te takas ve saklama altyapısıyla bilinen DTCC’nin tokenizasyon alanında Stellar Development Foundation ile iş birliği planını açıklaması etkili oldu. DTCC, küresel finans piyasalarında işlem sonrası altyapı hizmetleri sunan büyük kurumlardan biri olarak biliniyor.

Buna karşılık Cardano, son yedi günde %30 yükseldi. Santiment verilerine göre bu hareketin yakın vadeli tetikleyicisi, varlığın genel piyasa eğiliminden belirgin biçimde ayrışması oldu.

Charles Hoskinson, çekirdek geliştirici ekiplerin gece gündüz çalıştığını ve hız kesmeye niyetli olmadığını vurgularken, dijital varlık piyasasının henüz istenen noktada olmadığını, buna rağmen koşulların 2018’e kıyasla çok daha iyi durumda bulunduğunu kaydetti.

Geçen ayki baskı yerini birikime bıraktı

Geçen ay ADA üzerinde belirgin bir baskı oluşmuştu. Fiyatın 2020’den bu yana görülen seviyelere gerilemesi, piyasada korku, belirsizlik ve güvensizliğin artmasına yol açtı. Charles Hoskinson’ın kamuoyuna yansıyan endişeleri de bu zayıf tabloyu daha görünür hale getirdi.

Buna rağmen sert geri çekilme, ters yönde pozisyon alan yatırımcılar için bir birikim alanı oluşturdu. Cardano ağında boş olmayan 14.783 yeni ADA cüzdanının eklenmesi de bu toparlanmaya eşlik etti. Zincir üstü veriler, yeni kullanıcı ve mevcut yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret ediyor.

Varlık Son dönemde öne çıkan gelişme Fiyat hareketi Cardano Ayrışma eğilimi ve yeni cüzdan artışı Son 7 günde %30 yükseliş Stellar DTCC ile tokenizasyon odaklı iş birliği planı Bir haftada %76 yükseliş

Midnight planı ve ağlar arası yapı

Hoskinson ayrıca Midnight projesine ilişkin yeni ayrıntılar da paylaştı. Midnight’ın, ağlar arası birlikte çalışabilirliği derinleştirmek amacıyla ilk aşamada Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche, Solana, BNB ve XRP ekosistemlerini destekleyecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Mini sözlük: Birlikte çalışabilirlik, farklı blokzincir ağlarının veri ve varlık aktarımı yapabilmesini ifade eder. Tokenizasyon ise gerçek dünya varlıklarının ya da finansal araçların dijital tokenlar halinde blokzincire taşınması anlamına gelir.

Hoskinson, bu ekosistemlerden gelen katılımcıların Midnight içinde yer alabileceğini belirtirken, Solana tabanlı memecoinlerin de bu yapı içinde doğrudan işlem görebileceğini söyledi.

Bu açıklamalar, Cardano’daki fiyat toparlanmasının yalnızca kısa vadeli piyasa hareketiyle sınırlı kalmadığını, ağın teknik yol haritası ve ekosistem genişleme planlarının da yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini gösterdi.