🚨 Cardano fiyatında teknik toparlanma sinyalleri güçlenirken $ADA için yeni yükseliş denemesi öne çıkıyor.

Cardano fiyatı, uzun süredir etkili olan düşüş eğiliminin direnç çizgisini aşmasının ardından toparlanma işaretleri vermeye başladı. Teknik göstergelerdeki iyileşme ve alıcı ilgisindeki artış, son dönemdeki zayıflığın sona erebileceğine dair beklentileri destekliyor.

Teknik kırılım öne çıktı

ADA, haberin hazırlandığı sırada 0.1896 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatteki işlem hacmi 1.10 milyar dolar, piyasa değeri ise 6.91 milyar dolar seviyesinde bulundu. Buna karşın varlık, aynı zaman diliminde yüzde 3.29 gerileyerek yükseliş sinyallerine rağmen piyasada temkinli görünümün sürdüğünü gösterdi.

Kripto para analisti BATMAN, ADA’nın uzun süredir içinde hareket ettiği düşüş kanalını yukarı yönlü kırdığını belirtiyor. Analiste göre bu hareket, fiyatın 200 üstel hareketli ortalamanın da üzerine çıkmasıyla daha anlamlı hale geldi. Cardano, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısına odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

BATMAN, ADA’nın düşüş kanalından çıkmasının ardından 200 üstel hareketli ortalamanın üzerine yerleşmesinin teknik görünümü güçlendirdiğini ve alıcıların yeniden kontrol kurabileceğine işaret ettiğini aktarıyor.

Göreceli güç endeksinde görülen klasik pozitif uyumsuzluk da dikkat çekiyor. Bu yapı, fiyat geri çekilirken satış baskısının zayıfladığını ve alıcıların öne çıkabileceğini gösteren bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Göstergeler hangi seviyelere işaret ediyor

ADA’nın 200 üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalması, daha önce direnç işlevi gören bu seviyenin şimdi destek olarak izlenmesine yol açtı. Fiyat bu çizginin üzerinde tutundukça alıcıların yukarı yönlü denemeleri sürdürme ihtimali artabilir.

Gün içi işlemlerde ADA 0.18517 dolar ile 0.19481 dolar aralığında hareket etti ve 0.18909 dolara yerleşti. Fiyat, 0.15936 dolardaki orta Bollinger bandının üzerinde kalırken 0.18806 dolar civarındaki üst banda temas etmeye çalıştı.

Gösterge Seviye Anlamı Güncel fiyat 0.1896 dolar Kırılım sonrası izlenen bölge Gün içi dip 0.18517 dolar Kısa vadeli destek alanı Gün içi zirve 0.19481 dolar Kısa vadeli test edilen üst bölge Orta Bollinger bandı 0.15936 dolar Fiyatın üzerinde kaldığı ara destek Üst Bollinger bandı 0.18806 dolar Aşılması halinde güç teyidi aranıyor

Uzmanlar, üst Bollinger bandının test edilmesini alım baskısındaki artışın işareti olarak görüyor. Ancak toparlanmanın güç kazanabilmesi için ADA’nın bu bandın üzerinde kapanış yapması gerektiği vurgulanıyor.

MACD alıcıların lehine döndü

MACD göstergesi de olumlu tabloya katkı verdi. MACD çizgisi 0.00723 seviyesine yükselerek eksi 0.00279 düzeyindeki sinyal çizgisinin üzerine çıktı. Histogramın 0.01002 seviyesine güçlenmesi ise alım yönlü momentumun arttığına işaret etti.

Fiyat 200 üstel hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı ve üst Bollinger bandının üzerinde kapanış yapabildiği takdirde, alıcıların daha yüksek seviyeleri hedefleyebileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki birkaç işlem seansında bu kırılımın kalıcı bir yön değişimine dönüşüp dönüşmeyeceği daha net görülebilir. Buna karşılık alım iştahı zayıflar ve fiyat yeniden önemli destek seviyelerinin altına sarkarsa, ADA’nın yeni bir yükseliş denemesi öncesinde yatay bir görünüm sergilemesi olası görülüyor.