🚨 Peter Brandt, Bitcoin varlıklarının bir bölümünü altına kaydırmayı değerlendirdi.

Emtia piyasalarının tanınan isimlerinden Peter Brandt, Bitcoin varlıklarının bir kısmını satarak bu kaynağı altına yönlendirmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Brandt, altının mevcut görünümünde Bitcoin karşısında kayda değer ölçüde güç kazanma yolunda olduğunu düşünüyor.

Grafikte altın lehine dönüş sinyali

Brandt’ın paylaştığı grafikte, Bitcoin’in uzun süredir altına karşı belirgin üstünlük kurduğu görülüyor. Buna karşın son yıllarda bu güçlü eğilimin yataylaştığı, ardından da altın lehine bir toparlanma işaretinin öne çıktığı anlaşılıyor. Analiste göre grafikte yuvarlak dip görünümü oluştu ve oran yükselen kanal içinde yukarı yönlü kıvrılmaya başladı.

Peter Brandt, altının Bitcoin karşısında önümüzdeki dönemde belirgin bir üstünlük kurabileceğini ve bu nedenle portföyünde yeniden dengeleme seçeneğini masada tuttuğunu ortaya koydu.

Bu teknik görünüm, altının 2025 içinde Bitcoin karşısında bir miktar zemin kazanmasının ardından daha fazla dikkat çekti. Brandt, bu eğilimin sürebileceği görüşünü koruyor. Peter Brandt, onlarca yıllık piyasa deneyimiyle tanınan ve özellikle teknik analiz odaklı değerlendirmeleriyle izlenen bir trader olarak biliniyor.

Düşük seviye için sonbahar işareti

Brandt, yaz aylarının başında yaptığı değerlendirmede daha düşük fiyat ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca işlem yapılabilir nitelikte bir dip seviyenin ekim ayından önce oluşmasını beklemediğini açık biçimde dile getirmişti.

Brandt, son 15 yılın en dikkat çekici döngüsel kalıplarına dayanan çalışmasının, yatırım yapılabilir dip bölgesine eylül veya ekim döneminde işaret ettiğini savunuyor.

Analistin döngü temelli yol haritası, tarihsel örüntülerin korunması halinde cari yılın eylül veya ekim döneminde daha anlamlı bir dip oluşabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık Brandt, yılın daha önceki bölümünde uzun vadeli görünüm için oldukça iyimser hedefler de paylaşmıştı. Dalgalanmalara rağmen pozisyonunu koruyabilen yatırımcılar açısından bir sonraki büyük makro zirvenin 2029’un eylül veya ekim döneminde 300.000 ile 500.000 dolar aralığında oluşabileceğini öngörüyor.

McGlone’dan piyasalar için uyarı

Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone ise Bitcoin’in daha geniş çaplı bir enflasyon sonrası deflasyon döngüsünü önden fiyatlayan bir gösterge gibi davranıyor olabileceğini belirtiyor. McGlone, altının daha geniş hisse piyasasıyla birlikte tarihsel ölçekte dikkat çeken uyarı işaretleri verdiğini vurguluyor.

McGlone’un değerlendirmesine göre altın ile S&P 500 arasındaki 60 günlük korelasyon, kurumun veritabanında 1975’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Analist, kripto piyasasındaki gerilemenin daha geniş piyasalardaki risklerin erken habercisi olabileceğini savunuyor.

Yılın ikinci yarısında hisse senedi piyasasında yaşanabilecek sınırlı bir geri çekilmenin bile tarihsel ölçekte zincirleme riskleri tetikleyebileceği uyarısı da bu çerçevede öne çıkıyor. Bu nedenle hem Bitcoin altın oranı hem de geleneksel piyasalardaki korelasyon verileri yakından izleniyor.