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BITCOIN (BTC)

Satoshi Nakamoto’nun 2010 tarihli mesajı, Bitcoin’in eski finans kalıplarına sığmadığını yeniden gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Satoshi Nakamoto'nun 5 Temmuz 2010 tarihli mesajı, Bitcoin'in klasik finans kalıplarına sığmadığını yeniden öne çıkardı.
  • 📌 Michael Saylor, $BTC için teknoloji hissesi ya da altın benzetmesi yerine “dijital sermaye” tanımını kullanıyor.
  • 📊 Piyasa artık Bitcoin'i 21 milyon arz sınırı, hash oranı ve koddaki ihraç takvimiyle değerlendiriyor.
  • 🕰️ Nakamoto'nun 16 yıl önce yaptığı enerji maliyeti vurgusu, bugünkü fiyatlama tartışmalarında yeniden önem kazandı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Satoshi Nakamoto’nun 5 Temmuz 2010’da paylaştığı kısa bir forum mesajı, Bitcoin‘in bugün finans dünyasında neden alışılmış ölçütlerle değerlendirilemediğini yeniden tartışmaya açtı. BitcoinTalk forumunda beta 0.3 sürümünün teknik yayımlanma süreci ve fiyatlama başlığı konuşulurken Nakamoto, Bitcoin’i geniş kitlelere anlatmanın son derece zor olduğunu söylemişti.

İçindekiler
1 Eski kalıplarla ölçme çabası yeniden tartışılıyor
2 Enerji maliyeti vurgusu o dönemde de yapılmıştı
3 Piyasa odağı protokol verilerine kayıyor

“Bu şeyi genel kitlelere anlatacak bir açıklama yazmak gerçekten çok zor. Onu benzetebileceğimiz bir şey yok.”

Eski kalıplarla ölçme çabası yeniden tartışılıyor

Aradan geçen 16 yılın ardından bu değerlendirme, Bitcoin’in geleneksel ekonomik sınıflandırmaların dışına taşındığı yönündeki görüşlerle yeniden örtüştü. Varlığı yüksek oynaklığa sahip teknoloji hisseleriyle ya da klasik savunma aracı kabul edilen altınla aynı çerçevede ele alma girişimlerinin yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor.

Bu tartışmada Michael Saylor da öne çıktı. Strategy’nin yönetim kurulu başkanı olan Saylor, son değerlendirmelerinde Bitcoin’i eski şablonlarla ölçmeyi reddederek onu “dijital sermaye” olarak tanımladı. Bu yaklaşım, Bitcoin’in ne hisse senedi ne de emtia mantığıyla tam olarak açıklanabildiği görüşünü güçlendirdi.

Mini sözlük: Dijital sermaye, Michael Saylor’un Bitcoin için kullandığı bir tanım. Bu ifade, Bitcoin’i ödeme aracı ya da teknoloji hissesi benzeri bir varlıktan çok, dijital ortamda saklanabilen ve arzı sınırlı bir sermaye biçimi olarak konumlandırıyor.

Enerji maliyeti vurgusu o dönemde de yapılmıştı

Nakamoto, aynı mesaj dizisinde Bitcoin’in değerinin enerji maliyetine sabit biçimde bağlanamayacağını da açıkça belirtmişti. Ona göre ağın ekonomik yapısı, elektrik maliyetine bire bir endeksli değildi. Bu görüş, Bitcoin’in yalnızca üretim maliyeti üzerinden fiyatlanamayacağını erken dönemde ortaya koyan önemli işaretlerden biri olarak görülüyor.

“Enerjiye göre sabit değil. Enerji maliyetine bağlı değil.”

Nakamoto’nun o yıllarda işaret ettiği bir başka nokta da Bitcoin’in nihai biçiminin piyasa dinamikleriyle şekilleneceği düşüncesiydi. Bu bakış, ağın değerinin merkezi bir otoritenin kararından değil, arz sınırı, talep ve kullanıcı davranışlarından türediği anlayışıyla örtüşüyor.

Piyasa odağı protokol verilerine kayıyor

Bitcoin’in 63.000 dolar civarında tutunduğu mevcut tabloda, piyasanın karşılaştırma çerçevesi de giderek değişiyor. Apple hisseleri ya da altın külçeleriyle yapılan benzetmeler yerine, sermaye girişleri doğrudan 21 milyon adetlik sabit arz sınırı üzerinden değerlendiriliyor. Ağın dayanıklılığı hash oranı gibi teknik göstergelerle ölçülürken, uzun vadeli değer tartışmaları da koddaki ihraç takvimi etrafında şekilleniyor.

Eski yaklaşımÖne çıkan yeni yaklaşım
Teknoloji hisseleriyle kıyas21 milyon arz sınırı üzerinden değerlendirme
Altınla benzetmeHash oranı ve ağ istikrarına odaklanma
Üretim maliyetine göre değer arayışıKodda yer alan ihraç takvimiyle uzun vadeli analiz

Bu çerçevede, 2010’daki kısa mesaj yalnızca tarihsel bir not olmanın ötesine geçti. Bitcoin’in kendi kurallarıyla işleyen bir varlık olduğu görüşü, hem kurumsal yatırımcıların hem de piyasa yorumcularının değerlendirme yöntemlerinde daha görünür hale geldi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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