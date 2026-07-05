XRP grafiğinde sıkışan simetrik üçgen, 2 dolar seviyesinin yeniden kazanılması ihtimalini güçlendiriyor

XRP, son aylardaki en kritik teknik eşiklerinden birine yaklaşmış görünüyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı XRP Update, fiyatın giderek daralan simetrik üçgen formasyonu içinde hareket alanını büyük ölçüde tükettiğini belirtiyor.

Daralan fiyat aralığı dikkat çekiyor

Uzun süredir devam eden yatay seyrin ardından XRP fiyatı kritik bir sıkışma bölgesine geldi. Bu görünüm, piyasada belirgin bir kırılmanın bir sonraki ana eğilimi şekillendirebileceği beklentisini öne çıkardı.

CoinCodex verilerine göre XRP, 1.13 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa katılımcıları, uzayan konsolidasyon döneminin sona erip ermeyeceğini anlamak için fiyatın vereceği onayı yakından izliyor.

XRP Update, XRP fiyatının alçalan direnç çizgisi ile yükselen destek çizgisi arasında klasik bir simetrik üçgen oluşturduğunu ve sıkışmanın son aşamasına yaklaştığını aktarıyor.

Grafikte fiyatın hem alçalan direnç hattına hem de yükselen destek hattına defalarca temas etmesi, teknik analistlerin yakından takip ettiği simetrik üçgen yapısını ortaya koyuyor. Bu formasyon tek başına yön göstermese de, alıcılarla satıcılar arasındaki geçici dengenin oynaklığı azalttığına işaret edebiliyor.

2 dolar seviyesi ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor

Formasyon tepe noktasına yaklaştıkça mevcut sıkışmanın daha uzun süre devam etme alanı daralıyor. Teknik analizde bu tür uzun süreli baskılanmış hareketler, kırılma geldiğinde daha güçlü fiyat tepkilerine zemin hazırlayabiliyor.

Yukarı yönlü senaryoda ilk kritik eşik 2 dolar seviyesi olarak görülüyor. Üçgenin direnç çizgisinin güçlü işlem hacmiyle aşılması halinde, alım iştahının yeniden güç kazandığına dair daha net bir sinyal oluşabilir. Böyle bir kırılma, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı ilgisini artırabilecek daha kalıcı bir yükselişin önünü açabilir.

RSI sinyali iyimser tabloyu destekliyor

Olumlu beklentiyi destekleyen bir başka unsur da teknik göstergelerdeki görünüm oldu. XRP’de gizli yükseliş uyumsuzluğu ile birlikte Göreceli Güç Endeksi olan RSI diplerinin kademeli şekilde yükseldiği belirtiliyor. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen yaygın bir momentum göstergesi olarak biliniyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak için kullanılan teknik bir göstergedir. Gizli yükseliş uyumsuzluğu ise fiyat daha yüksek dipler oluşturma eğilimindeyken momentumun alım yönünde destek verdiğine işaret eden bir yapı olarak kabul edilir.

Bazı analistler, mevcut ivmenin korunması halinde XRP’nin 2 doların üzerine çıkarak 3 dolar bölgesine yönelme ihtimalinin güçlendiğini değerlendiriyor.

Analistlere göre aylardır süren bu sıkışma, XRP grafiğinde son dönemin en dikkat çekici kurulumlarından birini oluşturdu. Fiyat üçgenin tepe noktasına hızla yaklaşırken, bir sonraki kırılmanın yakın dönemde gelmesi bekleniyor.