TradingView verilerinde Solana için kritik sinyal belirdi! 100 dolar yolu yeniden açılabilir mi?

Solana, üç günlük grafikte ortaya çıkan SuperTrend alım sinyali ve daha yüksek zaman dilimlerinde görülen pozitif RSI uyumsuzluğu ile yeniden dikkat çekti. Analistler, SOL son dip bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürür ve yükselişi destekleyen yeni alımlar gelirse fiyatın 100 dolar seviyesine doğru alan açabileceğini değerlendiriyor.

Üç günlük grafikte yön değişimi sinyali

Üç günlük grafikte SuperTrend göstergesi 10 Ekim’den bu yana ilk kez alım sinyali üretti. Bu görünüm, sert düzeltme döneminin ardından piyasa yapısında zayıflayan satış baskısına ve alıcıların yeniden güç kazanmaya başlamış olabileceğine işaret ediyor.

Ali Charts tarafından paylaşılan grafikte SOL’un uzun süren düşüş eğiliminden sonra toparlanma çabası öne çıktı. SuperTrend çizgisinin yeniden fiyatın altına geçmesi, teknik analizde çoğu zaman momentuma alıcıların hakim olmaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Mini sözlük: SuperTrend, fiyatın yönünü ve olası destek direnç bölgelerini izlemek için kullanılan bir trend göstergesidir. ATR ise fiyat oynaklığını ölçer; SuperTrend bu veriyi kullanarak stop seviyesini dinamik biçimde hesaplar.

Ali Charts, SOL için 10 Ekim’den bu yana ilk SuperTrend alım sinyalinin oluştuğunu ve bu nedenle mevcut yapının önceki aylara kıyasla daha yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Önceki satış sinyalinin ardından Solana fiyatı yüzde 74 gerilemişti. Bu nedenle göstergenin yeniden yukarı yönlü sinyal vermesi, teknik görünüm açısından daha önemli kabul ediliyor. Yine de analistler, bu tablonun tek başına yeterli olmadığını, yükselişin kalıcı sayılabilmesi için fiyatın yeni destek bölgesinin üzerinde tutunması gerektiğini belirtiyor.

Kısa vadede izlenen ana eşik 100 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. SOL bu yapıyı korur ve yükseliş ivmesini güçlendirirse piyasa bu bölgeyi yeniden test edebilir. Buna karşılık fiyatın yeni desteğin altına sarkması, olumlu senaryoyu zayıflatabilir.

Haftalık grafikte RSI uyumsuzluğu öne çıktı

Daha geniş zaman diliminde ise TraderJB, Solana’nın düzeltme sürecinin son aşamalarına yaklaşmış olabileceğini savunuyor. Haftalık grafikte incelenen Elliott Dalga yapısına göre 2023’te başlayan ana yükselişten sonra klasik bir tepe formasyonu ve ardından A B C düzeltmesi gelişti.

Analiste göre önceki 3 ve 5 numaralı dalga zirvelerinde negatif RSI uyumsuzluğu görülmüştü. Bu yapı, fiyat yükselirken momentumun zayıfladığı ve tepe oluşumu riskinin arttığı dönemlerle ilişkilendiriliyor. Şimdi ise düzeltmenin C dalgası sonlarına yakın bölgede bunun tersi bir görünüm oluşuyor.

Grafikte, C dalgası içindeki 3 ve 5 numaralı alt dalgalar çevresinde pozitif RSI uyumsuzluğu dikkat çekiyor. Bu durum, satış baskısının azalmaya başlamış olabileceğini ve daha uzun vadeli yatırımcılar için mevcut bölgenin birikim alanına dönüşebileceğini düşündürüyor.

TraderJB, dalga sayımının geçerli kalması halinde mevcut bölgenin spot birikim için güçlü risk getiri dengesi sunduğunu, ancak bunun için son dip alanının korunmasının gerektiğini kaydetti.

Buna rağmen daha büyük çaplı bir dönüşten söz edebilmek için ek teyit aranıyor. Solana’nın son dip bölgesini savunması ve yukarı yönlü ivmeyi belirgin biçimde artırması halinde, daha kapsamlı bir toparlanma senaryosu güç kazanabilir.