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BITCOIN (BTC)

TradingView grafiklerinde Bitcoin için 63 bin dolar direnci ile 65 bin 700 dolar eşiği öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 63 bin dolar direncinde yön ararken $BTC için iki farklı senaryo öne çıkıyor.
  • 📈 63 bin dolar üzerindeki kalıcılık sağlanırsa 65 bin 700 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
  • 📉 63 bin 200 ile 63 bin 700 dolar bölgesi kaybedilirse fiyat 60 bin ile 61 bin dolar bandına çekilebilir.
  • 🧭 Analistler, kısa vadeli yönün bu direnç alanında verilecek tepkiyle netleşeceğini düşünüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin fiyatı kısa vadede iki farklı senaryonun arasında sıkıştı. 63 bin dolar bölgesinin üzerindeki hareket, yukarı yönlü kırılma denemesini canlı tutarken, aynı alanın korunamaması halinde 60 bin ile 61 bin dolar bandına doğru geri çekilme riski öne çıkıyor.

İçindekiler
1 63 bin 200 dolar bölgesi kısa vadeli risk alanı oldu
2 63 bin dolar üzeri kırılma halinde gözler 65 bin 700 dolara çevrildi

63 bin 200 dolar bölgesi kısa vadeli risk alanı oldu

Analist Kaz, Bitcoin’in 63 bin 200 dolar civarındaki likidite bölgesini aştığını, ancak bu hamlenin kısa vadeli bir reddedilmeyle sonuçlanabileceğini belirtiyor. Ona göre fiyat bu alanın üzerinde kalıcılık sağlayamazsa bir sonraki geri çekilme 60 bin ile 61 bin dolar aralığını hedefleyebilir.

Grafikte, Bitcoin’in önceki yatay aralığın tepesinin üzerindeki likiditeyi aldıktan sonra 63 bin 250 dolar bölgesine kadar yükseldiği görülüyor. Kaz, bu seviyeyi kısa pozisyon için izlediğini aktarırken, 63 bin 200 dolar likiditesinin beklenenden erken temizlendiğini, buna karşın genel görünümün değişmediğini kaydediyor.

Kaz, 63 bin 300 dolar civarında kısa pozisyon açtığını ve ilk aşağı yönlü hedef olarak 60 bin ile 61 bin dolar bandını izlediğini aktarıyor.

Analiste göre mevcut direnç bölgesinde dalgalı fiyat hareketleri yaşanabilir. Grafikte bu alan düşüş yönlü bir pivot noktası olarak işaretlenirken, satıcıların yeniden ağırlık kazanması durumunda daha düşük destek seviyelerine hareket ihtimali korunuyor. Kaz ayrıca Bitcoin’in dönüşten önce 63 bin 700 dolara doğru sınırlı bir yükseliş daha yapabileceğini, ancak bu olasılığı daha zayıf gördüğünü ifade ediyor.

63 bin dolar üzeri kırılma halinde gözler 65 bin 700 dolara çevrildi

Diğer yandan analist CryptoFrog, Bitcoin’in son diplerden toparlandıktan sonra 63 bin dolar civarındaki ana direnç alanına dayandığını belirtiyor. Analiste göre bu seviyenin net biçimde aşılması, kısa vadede alıcılar adına güçlü bir teknik sinyal oluşturabilir.

CryptoFrog, 63 bin dolar üzerindeki onaylı kırılmanın ardından izlenecek ana seviyenin 65 bin 700 dolar olduğunu vurguluyor. Bu bölgeyi daha geniş zaman diliminde önemli bir makro direnç olarak tanımlayan analist, kısa vadeli yükselişin daha kalıcı bir yukarı harekete dönüşüp dönüşmeyeceğinin burada daha net anlaşılabileceğini düşünüyor.

Mini sözlük: Likidite süpürülmesi, fiyatın belirli bir seviyenin üzerindeki ya da altındaki biriken emirleri kısa süreliğine temizlemesi anlamına gelir. Bu tür hareketler bazen kırılmanın devamına işaret etse de, bazen de sert bir geri dönüşün öncesinde görülebilir.

Analiste göre 65 bin 700 doların üzerinde haftalık kapanış gelmesi, yükseliş senaryosunu güçlendirebilir ve alıcıların kısa vadeli görünümün ötesinde kontrolü artırdığına işaret edebilir. Buna karşılık fiyat bu seviyede yeniden zorlanırsa, söz konusu bölge satıcıların devreye girdiği yeni bir direnç alanına dönüşebilir.

CryptoFrog, 63 bin dolar üzerindeki kırılma girişiminin ilk sınav olduğunu, bunun başarılması halinde piyasanın odağının hızla 65 bin 700 dolar seviyesine kayacağını belirtiyor.

SeviyeÖnemiOlası senaryo
63 bin dolarİlk ana dirençAşılırsa 65 bin 700 dolar gündeme gelebilir
63 bin 200 ile 63 bin 700 dolarKısa vadeli direnç bölgesiTutunamazsa geri çekilme riski artabilir
65 bin 700 dolarMakro dirençHaftalık kapanış gelirse yükseliş görünümü güçlenebilir
60 bin ile 61 bin dolarAşağı yönlü ilk hedef bölgesiDirenç kaybedilirse geri çekilme bu banda yönelebilir

Kısa vadede 63 bin dolar çevresindeki fiyat davranışı belirleyici olacak. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 65 bin 700 dolar bir sonraki büyük test olarak öne çıkarken, dirençten gelecek olası bir dönüşte 60 bin ile 61 bin dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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