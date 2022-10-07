Kripto para yatırımcıları bu hafta sonu nasıl bir piyasayla karşılaşacak? En popüler altcoinlerin ve elbette Bitcoin'in güncel görünümünü ele alıyoruz.

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Kripto para yatırımcıları bugün ABD tarafından gelen verilerle öğleden sonra düşüşler gördü. Ancak hafta sonu sürprizlere gebe, Bitcoin hakimiyeti bir miktar zayıfladı. XRP ve birkaç kripto para şimdiden toparlanmaya başladı. Önümüzdeki iki gün BTC, UNI, ETH, ADA ve DOGE fiyatında ziyaret edilecek muhtemel seviyeleri ele alıyoruz. Yatırımcıların yüzü bu hafta gülecek mi?

Bitcoin (BTC))

Kripto paraların kümülatif değeri 200 haftalık MA etrafındaki mücadelesini sürdürüyor. Bugün gelen işsizlik ve Tarım Dışı İstihdam verileri olumsuz olsa da Kasım ayındaki toplantıya kadar bir yerel zirve görebiliriz. Bitcoin fiyatındaki sık dalgalanmaların ortasında, mevcut piyasa döngüsü henüz delta aralığına ulaşmadı. Son haftalarda, Bitcoin fiyatı birçok kez 20.000 dolar eşiğini aştı. Yatırımcı psikolojisi açısından 20.000 dolar bölgesi önemli bir faktördür. Son zamanlardaki Bitcoin fiyat modeline yakından bakıldığında, fiyatların daha da düşme ihtimali olduğu görülüyor. Crypto Quant verilerine göre, BTC şu anda azalan bir üçgen formasyonu oluşturuyor. Bu formasyonu genellikle bir fiyat kırılması ve mevcut destek seviyesinin kaybı takip eder.

Teknik görünüm 17.000 dolarlık bir delta fiyat aralığına işaret ediyor. Ancak Capo ve Poppe gibi birkaç popüler kripto para analisti fiyatın bir süre daha 20.000 doların üzerinde yeni zirveler arayacağını söylüyor.

UNI, ETH, ADA ve DOGE Fiyat Analizi!

Şimdi altcoinler özelinde genel görünümlere göz atalım. Elbette Bitcoin’in yönü bu altcoinler için büyük ölçüde belirleyici olacaktır. Ayrıca 13 Ekim perşembe günü gelecek ABD Eylül ayı enflasyon verisinin de fiyatları etkileyebileceğini de unutmamalıyız.

UniSwap (UNI) Yorum

5 Ekim’de, UNI fiyatı 5,7 dolarlık dirençten yükselişe geçti. Direnç kırılması, alıcıları simetrik üçgen modeli içinde bir boğa döngüsünü tamamlamaya teşvik edebilir. UNI fiyatının 6,75 dolardan kırılması daha faza yükselişe işaret ediyor. Yazı hazırlandığı sırada 6,71 dolara düşmüş olsa da alıcılar halen kritik bölgeye yakın tutunuyor. Hafta sonu 7,6 ve 9,6 dolar dirençleri en iyi senaryoda hedeflenebilir. Mevcut desteğin kaybedilmesi ise fiyatı genel piyasa koşullarına bağlı olarak 5,68 dolar desteğine kadar itebilir.

Ethereum (ETH) Yorum

Ethereum fiyatı 4 Ekim tarihinden bu yana 20 günlük EMA’nın (1.364 dolar) yakınında işlem görüyor. Ayılar bu bölgeyi savunsa da boğalar henüz pes etmiş değil. Bu, alıcıların toparlanmanın daha da uzamasını beklediğini gösteriyor. Alıcılar fiyatı 20 günlük EMA’nın ve 1.410 dolarlık yatay direncin üzerine taşıyabilirse azalan kanalın direnç çizgisi hedeflenebilir. Fiyat direnç çizgisinden keskin bir şekilde aşağı dönerse, ETH fiyatı bu kanal içinde birkaç gün daha geçirir. Ancak ayılar destek bölgesi altında kapanışlar yapabilirse ETH için 1.220 dolar ve sonrasında daha büyük satışlarla sert bir düşüş görebiliriz.

Cardano (ADA) Yorum

Cardano (ADA) 30 Eylül’de yükseliş trendi çizgisinin altına indi ve ayılar 4-6 Ekim arasındaki yeniden test sırasında seviyeyi başarıyla savundu. Bu durum, ayıların yükseliş trendi çizgisini dirence çevirdiğini gösteriyor. Vasil hard fork coşkusunun da bitmesiyle bu pek şaşırtıcı olmadı. Ayılar 0,40 desteği delmeye çalışacak. Bu destek kırılırsa, satışlar ivme kazanabilir. Olumsuz senaryoda ADA yatırımcıları 0,35 dolara kadar düşüş görebilir. Boğalar başka bir düşüşten kaçınmak istiyorlarsa, fiyatı hızlı bir şekilde hareketli ortalamaların üzerine çıkarmaları gerekecek.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Dogecoin (DOGE) kritik bölgede, Twitter satışıyla alakalı haberler DOGE için teknik analizden daha önemli. Elon Musk, anlaşmaya geri dönmeyi teklif etti ancak finansman temini noktasında bazı pürüzler var. Bu eğer duruşmaya yakın davadan kaçınmak için bir taktik değilse Twitter satışı DOGE fiyatını hızla yukarı taşıyabilir. Dogecoin 4 Ekim’de hareketli ortalamaların üzerine çıktı ancak boğalar momentumu sürdüremedi.

Alıcılar fiyatı 0,07 dolar üzerine çıkarabilirse avantajı ele geçirecek. Sonrasında 0,07 dolar ile 0,09 arasında güçlü bir direnç olmadığı için hızlı bir yükselişe şahit olabiliriz. Buna karşılık, fiyat hareketli ortalamaların altına düşerse, ayılar yine pariteyi 0,06 dolara yakın desteğin altına düşürmeye çalışacaktır. Sonrasında haziran dibi olan 0,05 dolar ayılar tarafından hedeflenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.