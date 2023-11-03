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Analistten Bitcoin, Ethereum ve Solana’ya Dikkat Çeken Yorum: Hazır Olun!

Özet

  • Chris Burniske, kripto para piyasalarının 2019 benzeri bir yükseliş yaşayabileceğini ancak 2024 başlarında gerileyebileceğini öne sürdü.
  • Burniske, Solana'nın (SOL) Ethereum'a (ETH) karşı güçlü performans sergileyerek yükseliş beklentisini sürdürdü ve SOL/ETH paritesinin 0,02'ye ulaştığını belirtti.
  • Analist, Solana'nın (SOL) değer kazanmaya devam etmesi durumunda, SOL/ETH paritesinin 0,03 ETH seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:00
3 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Önde gelen kripto para analisti Chris Burniske, piyasaları son yıllardaki büyük bir yükselişi yansıtabileceğine inandığını açıkladı. Uzman isim açıklamalarında lider kripto para birimi adına iddialı yorumlarda bulundu.

BTC’de Tarih Tekerrür Edecek Mi?

Placeholder Capital kurucusu Chris Burniske, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda kripto para piyasalarının 2019 yılında olduğu gibi yükselebileceğini ve aniden geri çekilebileceğini ileri sürdü.

Kripto para piyasalarının, döngüde daha yüksek düşük fiyatlar baskılanarak 2024 yılının başlarında gerileyebileceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

BTC ve ETH burada volatiliteli hareket ederse ardından diğer her şey takip ederse, 2019 ortalarında bir tekrarla karşı karşıya olabiliriz. İnsanları yeni ATH’lerin yakın olduğuna inandırmaya yetecek kadar yükselebiliriz.

Solana Ethereum Kıyası

Ayrıca Burniske önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) rakibinin Aralık 2022 tarihinde yaklaşık 10 dolardan işlem gördüğü sırada Solana‘da (SOL) yükseliş beklentisini sürdürdüğünü öne sürdü. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Nefret edenler aşağı yönlü momentuma akın ederken hâlâ SOL’u özlüyoruz. Solana toparlandığında ‘alay etmek yerine SOL ~10 dolar alabilirdim’ düşüncesi aklından çıkmayacak.’

Ayrıca analist ETH’ye karşı SOL’un (SOL /ETH) önemli bir seviyeye ulaştıktan sonra yükseliş trendinde kaldığını vurguladı. Uzman isim konu hakkında şunların altını çizdi:

0,02 SOL/ETH elde edildi. Bundan sonra göze 0,03 ETH dışında seçenek kalmıyor.

Sonuç olarak kripto analisti Chris Burniske, kripto piyasalarının 2019’daki yükselişi tekrarlayabileceğini, özellikle Bitcoin ve Ethereum’un liderliğinde yeni zirvelere ulaşabileceğini belirtti. Ayrıca, Solana’nın Ethereum’a karşı güç kazanmaya devam ederek yükseliş trendini koruduğunu vurguladı. Solana’nın (SOL) Ethereum’a (ETH) karşı değer kazanmaya devam etmesi durumunda SOL/ETH paritesinin 0,03 ETH seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Burniske, kripto piyasalarının geleceğine dair olumlu bir perspektif sunarak yatırımcılara umut verdi.

SOL/ETH paritesi yazı kaleme alındığında 0,02249 ETH (40,56 dolar) seviyesinden işlem görüyor.

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