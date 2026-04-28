bitcoin için quantum riskine karşı yeni cüzdan duyuruldu

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Quip adlı post-kuantum Bitcoin cüzdanı duyuruldu.
  • WOTS+ imza yöntemiyle ana zinciri değiştirmeden ekstra güvenlik sunuyor.
  • Toplulukta Layer 2 çözümlerine karşı tereddütler sürüyor.
  • 🚨 Kuantum direnci yarışı devam ederken en kritik ayrım ana protokolde mi yoksa ek katmanlarda mı savunmanın sağlanacağı sorusu.
Kripto dünyasında yıllardır tartışılan kuantum bilgisayar tehdidine karşı geliştirilen yeni çözümler arasına Quip adında post-kuantum destekli bir Bitcoin cüzdanı eklendi. Postquant Labs tarafından tanıtılan bu yeni ürün, Bitcoin ekosisteminin en tartışmalı güvenlik konularından birine farklı bir yaklaşım sunuyor. Firma, Quip’ın herhangi bir ağ değişikliği gerektirmeden Bitcoin’in üstünde çalışan bir akıllı sözleşme katmanı kullandığını belirtiyor.

Güvenlikte yeni dönem: WOTS+ ve Layer 2 yaklaşımı

Quip cüzdanı, Bitcoin için WOTS+ (Winternitz One-Time Signature) adlı ileri düzey bir imza sistemiyle öne çıkıyor. WOTS+, kriptografi alanındaki testlerden geçmiş bir teknoloji. Özellikle klasik eliptik eğri matematiğine dayanmayan bu yöntem, kuantum bilgisayarların kolayca aşamayacağı bir yapıda olduğu vurgulanıyor. Quip, Arch Network altyapısını kullanarak, geliştiricilere Bitcoin’in orijinal ağına doğrudan bağlanan akıllı sözleşmeler oluşturma imkânı tanıyor. Bu sayede yeni özellikler, temel protokolü güncellemeden hayata geçirilebiliyor.

Layer 2 olarak adlandırılan bu tür çözümler, ana zincir üzerinde büyük değişikliklere gerek duymadan yeni işlevler kazandırıyor. Bu yaklaşım, son yıllarda Bitcoin’in ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini artırma yönünde ön plana çıkıyor.

Farklı kuantum direnci önerileri ve tartışmalar

Bitcoin topluluğunda kuantum riskine karşı çeşitli yöntemler ortaya atılmış durumda. Önde gelen geliştiricilerden Jameson Lopp ve bir grup uzman, iki hafta önce BIP-361 önerisini gündeme getirdi. Bu öneri, kuantuma karşı savunmasız adreslerin beş yıl içinde aşamalı olarak kaldırılmasını ve geçiş yapmayan cüzdanların dondurulmasını öngörüyor. Yaklaşık 1,1 milyon adet Bitcoin’in de bu süreçten etkilenme ihtimali bulunuyor; bu miktarın Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu varsayılıyor.

Bir diğer seçenek ise Paul Sztorc’un önerdiği ve tartışmalara yol açan eCash sert çatallanması. Sztorc, Bitcoin zincirinin kopyalanmasını ve yedi yan zincir dahilinde yeni bir yapının oluşturulmasını savunuyor. Buradaki yan zincirlerden biri tamamen kuantum dirençli olacak şekilde tasarlanırken, bazı varlıklar yeniden dağıtılacak.

Postquant Labs CEO’su Colton Dillion, Bitcoin topluluğunun kuantum sorununa çözüm bulmayı uzun süredir ertelediğini, buna karşın Quip’ın herhangi bir ağ güncellemesi olmadan aynı korumayı hemen sağlayabildiğini belirtti.

Topluluk ve uzmanların çekinceleri

Quip ile getirilen yaklaşım, Bitcoin ağı üzerinde bir yumuşak çatallanma (soft fork) ya da oy birliği gerektirmiyor. Bitcoin’in en son büyük yumuşak çatallanması 2021 yılında Taproot ile gerçekleştirilmişti. Uzmanlar, yeni bir ağ güncellemesinin yıllar alabileceğine dikkat çekiyor.

Mevcut öneriler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Jameson Lopp, Quip gibi Layer 2 çözümlerinin yetersiz olabileceğini, çünkü ana ağda bir işlem yapıldığında kamuya açık anahtarların yine de görüneceğini ve ileride bir kuantum saldırısına hedef haline gelebileceğini savunuyor. Karşıt görüşteki Sztorc ise, kademeli güncellemelerin yanlış bir yöntem olduğunu ve asıl çözümün baştan entegre edilmiş bir kuantum güvenliği olduğunu öne sürüyor.

Quip cüzdanının uygulaması ise bugün değil, bir sonraki hafta kullanıma sunulacak. Üçüncü parti güvenlik denetimi sürüyor, ancak henüz tamamlanmadı. Quip’ın benzer teknolojisi Ethereum ve Solana gibi ağlarda zaten kullanılıyor, fakat Bitcoin’deki uygulaması ve Arch Network’ün kendisi hâlâ ilk aşamalarında.

Postquant Labs’in teknik yöneticisi Dr. Richard Carback, bu yöntemin olası bir kuantum saldırısına karşı zaman aralığını iki blok yani yaklaşık 20 dakikaya kadar indirebildiğini açıkladı. Öte yandan, Layer 2 destekçileri Bitcoin’de protokol değişikliğini gereksiz bulurken, karşı grup daha köklü değişiklikleri savunuyor.

Hangi yöntemin baskın geleceği ise büyük ölçüde kuantum bilgisayarların ne kadar hızlı gelişeceğine bağlı olacak. Şimdiye kadarki gözlemler, Bitcoin yatırımcılarının çoğunun, riskten korunma adına geleneksel ve ana zincir üzerinde çalışan çözümleri tercih ettiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

