Dev Kripto Para Balinaları Bu Altcoin’i Toplamaya Doymuyor! Fiyat Hızla Parlayabilir!

Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez, Ethereum balinaları arasındaki genel eğilimin yüksek miktarda ETH birikimi yönünde olduğunu tespit etti. Balinaların dokuz aydan bu yana ilk kez dokuz gün üst üste istikrarlı bir şekilde ETH biriktirme eğilimi içinde olduğunu gözlemliyor.

Balinalar Artık Ethereum’da 62.76 Milyon Adet ETH Tutuyor

Tecrübeli kripto para analisti Martinez, Ethereum balinalarının yoğun bir şekilde ETH biriktiriyor olmalarının ve altcoin üzerinde artan satın alım baskısının en büyük altcoin’in fiyatının üzerinde yükseliş için güçlü bir sinyal olabileceğine vurgu yaptı. Gerçekten de ağ büyümesi hızlanırken veriler büyük balina seviyesi cüzdan adresleri zincir üstündeki verilere göre bir yıl öncesine kıyasla yüzde 30 daha fazla ETH‘yi kontrol ettiklerini ortaya koyuyor.

Martinez’in tespiti zincir üstü veri platformu Santiment‘in sağladığı verilere dayanıyor. Buna göre en büyük 200 Ethereum cüzdan adresi Kasım 2022’de 48.2 milyon adet ETH tutarken şu anda 132.1 milyar dolar değerinde toplam 62.76 milyon adet ETH tutuyor. Veriler 21 Kasım 2022 tarihinden bu yana balinaların 30.3 milyon adet ETH topladıklarını ve şu anda Ethereum’un dolaşımdaki arzının yüzde 52’lik kısmını kontrol ettiklerini gösteriyor. Ayrıca, 21 Kasım’da 94 bin 700 yeni ETH cüzdan adresi oluşturularak Temmuz ayından bu yana en büyük sayıya ulaşıldı.

ETH son 24 saatte yüzde 1,22 düşüşle 2 bin 76 dolardan işlem görüyor. 24 Kasım’da boğalar düşmeden önce fiyatı 2 bin 134 kadar taşımayı başardılar. Teknik analiz bu seviye aşılacak olursa altcoin kralının fiyatının 2 bin 200 dolara doğru doğru yürüyüşe geçebileceğini ve belki de 3 bin 400 dolar kapısının aralanabileceğini söylüyor. Bu iyimser görünüm, fiyatın kritik destek seviyesi olan bin 900 doların altına düşmesi halinde iptal olacak.

Ethereum’un Dencun Güncellemesine İlişkin Olumlu Gelişmeler

Ethereum’un merakla beklenen Dencun güncellemesi için de önemli gelişmeler söz konusu. Ethereum geliştiricisi Tim Beiko, hafta başında gerçekleştirilen ACDE çağrısının kısa bir özetini paylaştı. Buna göre geliştiriciler, ETHJS ve Lodestar arasındaki küçük bir eşleştirme sorunu dışında Devnet 11’in çoğunlukla sorunsuz olmasından dolayı Devnet 12’yi önümüzdeki hafta başlatmayı kabul etti.

Geliştiriciler ayrıca Dencun güncellemesinin test ağı Goerli’de yayına girmesinin ardından tüm müşteri ekiplerinin ve EF DevOps’un doğrulayıcılarını Goerli’den üç ay sonra veya ana ağ yükseltmesinin tamamlanmasından bir ay sonra kapatılmasına karar verdi.