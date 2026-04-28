Galaxy Digital ilk çeyrek kaybını 216 milyon dolara düşürdü

Kripto piyasasında faaliyet gösteren ve New York merkezli bir finansal hizmetler şirketi olan Galaxy Digital, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin bu dönemdeki net zararı 216 milyon dolar seviyesine inerken, hisse başına kayıp analist beklentilerinin altında kaldı. Kaybın düşmesinde iş modelindeki değişiklikler ve giderlerin daha sıkı kontrol edilmesi etkili oldu.

Gelirde düşüş, zararda iyileşme

Şirketin toplam geliri, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 12,9 milyar dolardan 10,2 milyar dolara geriledi. Buna rağmen, analistlerin hisse başı 59 centlik kayıp öngörüsünden daha iyi bir performans sergilendi ve hisse başına kayıp 49 cent olarak açıklandı. Galaxy Digital’in büyüyen veri merkezi sektörüne yönelmesi, işletme yapısında önemli değişikliklere yol açtı.

Veri merkezi yatırımları öne çıkıyor

Şirket bu ay, Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yer alan Helios kampüsündeki ilk veri salonunu CoreWeave adlı bulut bilişim şirketine teslim etti. Bu teslimat, yapay zeka odaklı uzun vadeli bir kira sözleşmesinin başlaması anlamına geliyor. Galaxy Digital’in yapay zeka uygulamaları için veri merkezi kapasitesi kurma ve yönetme stratejisi, finansal sonuçlara çeşitlilik kazandırıyor.

Helios tesisinde mevcut bilgisayar gücünün, ikinci çeyrek sonuna kadar 133 megavata ulaşacağı belirtildi. Ayrıca şirket, aynı tesiste toplam güç kapasitesinin 1,6 gigavatı aşmasını sağlayacak şekilde 830 megavatlık ek güç onayı aldı. Bu yeni yatırımlarla şirket, veri merkezi alanında önemli bir büyüme hedefliyor.

Piyasa koşulları ve finansal yönetim

Galaxy Digital’den yapılan açıklamada, yinelenen ücret gelirleri ve işlem gelirinin işletmeye daha fazla dayanıklılık kazandırmaya başladığı vurgulandı. Daha disiplinli bir harcama politikası ile faaliyet verimliliği artırıldı, bu da uyarlanmış EBITDA kaybının azalmasına katkı sağladı.

Uyarlanmış brüt kârın genel olarak dengede kaldığı ve şirketin etkin gider yönetimi sayesinde faaliyet kayıplarının daraltıldığı ifade edildi.

Finansal rapor sonrası, GLXY koduyla işlem gören Galaxy Digital hisseleri, ikinci gününde de değer kaybederek yüzde 0,84 azalışla 24,84 dolara geriledi. Şirketin yeni iş odağı ve yapay zeka odaklı veri merkezi anlaşmalarına rağmen, piyasa fiyatlamasında kripto varlık fiyatlarındaki genel durgunluğun etkili olduğu gözlendi.