Kayıt Banner
Kripto ParaKripto-Yapay Zeka

Mayıs sonunda olacakları Kripto para kahini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • Roman Trading: Şu ana kadar her şey yolunda. Ayı eğilimi ve düşük işlem hacmi, düşüş eğilimini destekliyor.
  • Roman Trading: Hâlâ bir süre daha yatay seyredeceğimizi ve Mayıs sonunda sert bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum.
  • En büyük 7 teknoloji şirketi bu yıl AI bağlantılı 600 milyar dolar yatırım hedeflediği için hisse senetleri gerilimi umursamaz hale geldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Fed toplantı haftası klasiği olarak yeni destek testlerine başladı ve 76 bin dolar doları kaybetti. Dünkü uyarımızda daha derin diplerin önünün açılabileceğinden bahsetmiştik. İran ile süreç halen ilerlemiyor ve petrol arzının kısıtlanması küresel enflasyon üzerinde daha kalıcı baskı oluşturuyor. Peki kripto para kahininin beklentileri ne yönde?

İçindekiler
1 Kripto kahininin tahmini
2 Petrole rağmen hisseler nasıl yükselişte?

Kripto kahininin tahmini

Roman Trading 2025 son çeyrekten bu yana istikrarlı biçimde düşüş yönlü tahminler paylaşıyor ve şimdiye kadar haklı da çıktı. Ancak BTC’nin 80 bin doları test etmesiyle diğer dönemsel kahinler gibi mezara girip girmeyeceği merak konusuydu. PlanB 2021 sonu ve Capo 2022 yılında “kahin” yakıştırmalarıyla gündeme oturmuştu. Tahta oturdukları yılların ertesinde hep yanıldılar ve alay konusu oldular.

Bu sezonun kahini halen düşüşün devam etmesi gerektiğini söylüyor. Roman Trading birkaç saat önce paylaştığı piyasa değerlendirmesinde şunları yazdı;

“Şu ana kadar her şey yolunda. Ayı eğilimi ve düşük işlem hacmi, düşüş eğilimini destekliyor.

Şu anki sorun, bu düşüşte boğa divs oluşumu gözlemliyor olmamız ve işlem hacminin düşük olması; bu yüzden kapanışı beklememiz gerekiyor.

Hâlâ bir süre daha yatay seyredeceğimizi ve Mayıs sonunda sert bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum.”

Önceki değerlendirmelerinde düşüşle birlikte hacmin artacağını söylediği için analist güncel tabloya karşı temkinli yaklaşmayı tercih ediyor. Nitekim haksız da değil İran ile anlaşmaya dair herhangi bir olumlu haber BTC hızla 80 bin doların üzerine taşıyabilir.

Petrole rağmen hisseler nasıl yükselişte?

İran savaşı bitmedi ve petrol fiyatı halen 3 haneli seviyelerde ancak hisse senetleri dün de rekor kırdı. Kazanç raporu haftasında bu çok şaşırtıcı bir durum değil. Asıl bilmeniz gereken şey yapay zeka devriminin ulaştığı nokta. Bu artık patlayamayacak kadar büyük bir balona dönüştüğünden yatırımcılar diğer her şeyi gürültü olarak görüyor.

The Kobeissi Letter tam da bu konuyu ele alarak sebeplerini açıklıyor;

“En büyük 7 teknoloji devi bu yıl sadece yapay zekaya 600 MİLYAR DOLAR’dan fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Ve daha geniş piyasalar Nvidia ve Alphabet gibi teknoloji devlerini aşağı çekerken, bu hisseler 2019’dan beri en ucuz İleri P/E seviyelerine ulaştı. 30 Mart dip seviyesinde, S&P 500 Bilgi Teknolojileri endeksi S&P 500’e göre sadece %4’lük bir İleri P/E primiyle işlem görüyordu; bu, Ocak 2019’dan beri en düşük seviye. Teknoloji hisseleri, 2017’den beri ilk kez ortalama bir S&P 500 hissesinden daha ucuz hale geldi.

Örneğin Nvidia, rekor zirvelere geri dönmesine rağmen sadece ~26x İleri P/E çarpanıyla işlem görüyor. Walmart? 43x. Costco? 46x.

Gerçek şu ki, birçok büyük sermayeli teknoloji hissesi yükselirken sadece ucuzlaşıyor. Ve düştüklerinde, olağanüstü derecede ucuz hale geliyorlar. Modern tarihin en büyük teknolojik devriminin içindeyiz ve hatta 100 dolarlık petrol, %4.40’lık 10Y Getirisi ve 2027’ye kadar fiyatlanan faiz indirimleri bile treni raydan çıkaramıyor. Varlık sahipleri kazanmaya devam edecek.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Galaxy Digital ilk çeyrek kaybını 216 milyon dolara düşürdü
Ekonomi Kripto-Yapay Zeka
XRP için 2030 hedefi: Bitwise 29,32 dolar seviyesini öngörüyor
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de 2026 sonuna kadar 250 bin dolar hedefi tartışma konusu oldu
BITCOIN (BTC)
Uniswap (UNI)’de son durum ne?
UNISWAP (UNI)
Ethereum, 2.200 dolardaki kritik desteği kaybetti
Ethereum (ETH)
Lost your password?