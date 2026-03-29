1 Nisan’a dikkat, kripto paralarda büyük kayıp riski var

Bilmeniz Gerekenler

  • Geçmişte birçok kez kripto para ekiplerinin 1 Nisan tarihinde büyük ortaklıklar, duyurular açıkladığı oldu.
  • 2024’te kurucu Sasha Ivanov, Waves'in ismini "AI" yapacaklarını açıklamıştı. Solana CEO'su Anatoly Yakovenko ise BunkerCoin'i duyurdu ve aynı isimde meme coin için %4000'lik artışa neden oldu.
  • Salı ve Çarşamba günü (saat farkından dolayı bu saçmalıklar Salı günü geç saatlerde başlayabilir) gördüğünüz şeylere hemen inanmayın.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Günler sonra Nisan ayı başlıyor ve özellikle tecrübesiz yatırımcılara hatırlatmamız gereken bir şey var. 1 Nisan şaka günü olarak dünyanın bazı bölgelerinde fazla ciddiye alınıyor. Bazı kripto para ekipleriyse şakayla karışık spekülasyon için bu tarihi “fırsata” çevirmeye çalışıyor. Uzun süredir piyasa sıkıcı olduğu için önümüzdeki günlerde saçma gelişmeler yaşanabilir.

1 1 Nisan ve kripto paralar
2 Tarihte kripto 1 Nisan’ları

1 Nisan ve kripto paralar

Geçmişte birçok kez kripto para ekiplerinin 1 Nisan tarihinde büyük ortaklıklar, duyurular açıkladığı oldu. Fiyatlar yükseldi ve ardından bunun 1 Nisan “şakası” olduğunda hızla düşüş yaşandı. Fakat yatırımcıların bu dalgalanma sırasında yaşadığı kayıplar hiç de şaka değildi. Özellikle vadeli işlemlerde birçok yatırımcı geçmişte böylesi olaylarla tasfiye edildiği için Çarşamba günü gelecek “büyük” duyurulara şüpheyle yaklaşmanız lehinize olacaktır.

Kısa vadeli yatırımcıların haber trade etmek için 1 Nisan’ı beklediğini de düşünürsek bu yıl da aynı hikayenin yaşanması mümkün. Eğer bunun farkında olarak pozisyon alacaksanız stop seviyenizi iyi belirlemeniz ve göze aldığınız riski iyice tahlil etmeniz yerinde olacaktır.

Tarihte kripto 1 Nisan’ları

Örnekler çok, örneğin 2024 yılı 1 Nisan’ında JuiceBox’ın içerik yöneticisi, Ethereum tabanlı kitle fonlaması platformunun kripto para girişim sermayesi şirketi Paradigm’in desteğiyle 69 milyon dolarlık bir yatırım turu gerçekleştirdiğine dair haber paylaştı. Ardından JBX Coin hızla yükseldi ve gerçek ortaya çıktığında %20’den fazla kayıp yaşadı. İşte o günlerden bunun hatırası.

2024’te kurucu Sasha Ivanov, Waves’in ismini “AI” yapacaklarını ve GPT ile birleşeceklerini açıklamıştı. Koskoca Waves’in (o günün şartlarında) kurucusunun böyle bir konuda yalan söyleyeceğini düşünmeyen insanlar buna inandı. Ve sonrasında çok tepki çekmişti.

Yine 2024 yılında Solana CEO’su Anatoly Yakovenko, “radyo dalgalarıyla çalışan” BunkerCoin’i duyurdu. Hemen bu isimle bir meme coin piyasa sürüldü ve hızlı hareket etmek isteyen yatırımcılar böyle bir token olduğunu düşünüp bunu aldı. %4000 yükselişin ardından kazançla satış yapamayan yatırımcılar yıkımla yüzleşti.

2019 yılında Finance Magnates tarafından BTC ETF onayının geldiği haberi yayınlandı. SEC’in onayıyla ilgili haber özellikle algoritmik trade botlarını haberin tetiklemesiyle zarara soktu. Yıllar sonra bu şaka gerçek olsa da o günün şartlarında kimseyi güldürmedi.

2021 yılında kurucu Charlie Lee, Litecoin’in adını “BitcoinLite” olarak değiştireceklerini duyurdu. Volatilite neden oldu.

2020’de CMC, Bitcoin’i tahtından indirip 1. Sıraya Toilet Paper Token’i koymuştu.

2017’de Vitalik, Ethereum’un “Kuzey Kore tarzı bir sosyalizm” modeline geçeceğini duyuran bir blog yazısı paylaştı.

2024’te BitMEX Research GBTC çıkışlarının sıfır olduğunu iddia etti ve o günlerde bu çıkışlar çok önemliydi. Sonradan asıl çıkışların 303 milyon dolar olduğu anlaşılınca yatırımcılar epey sert tepki göstermişti.

Yukarıda da Hindistan merkezli e-ticaret devi Flipkart’ın artık BTC kabul edecekleriyle ilgili paylaşımını görüyorsunuz. 2021 yılı için oldukça güzel bir gelişmeydi. Fakat bu da 1 Nisan şakasıydı.

Özetle Salı ve Çarşamba günü (saat farkından dolayı bu saçmalıklar Salı günü geç saatlerde başlayabilir) gördüğünüz şeylere hemen inanmayın.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
