Ethereum fiyatı, kritik 2.000 dolar seviyesinde dalgalanıyor

Ethereum fiyatı, 2.000 dolar etrafında yoğunlaşan işlemlerle birlikte dikkat çekici bir teknik eşikle karşı karşıya. Son günlerde ortaya çıkan veriler hem kısa vadeli alıcıların destek arayışını hem de genel piyasa eğilimi açısından satış baskısının hâlâ etkili olduğunu gösteriyor. 30 Mart itibarıyla Ethereum, 2.018 dolar seviyesinde işlem görerek 24 saatlik süreçte hafif yükseliş kaydetti. Ancak fiyat, yukarı yönlü atakları destekleyecek daha güçlü direnç bölgelerini henüz aşamadı.

Direnç bölgesi fiyatı baskılıyor

Teknik analizlere göre Ethereum, 2.050–2.100 dolar aralığında bulunan güçlü bir dirençle karşılaşıyor. Bu seviyeler, son haftalarda yoğunlaşan satış emirlerinin tetiklendiği bir alan olarak öne çıkıyor. Fiyat, bu bölgenin altında seyrettiği sürece satış baskısı devam ediyor. Eğer Ethereum burada net bir şekilde reddedilirse, aşağı yönlü baskı ile 1.950–1.900 dolar aralığına geri çekilme riski gündemde kalacak.

Bununla birlikte, fiyatın 2.050–2.100 dolar bandını tekrar aşması kısa vadeli görünümü alıcılar lehine değiştirebilir ve 2.150 dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir. Bu tür bir hareket, piyasa momentumu açısından belirleyici olacak.

2.000 dolar seviyesi denge noktası

2.000 dolar, Ethereum yatırımcıları için son günlerde öne çıkan bir destek noktası hâline gelmiş durumda. Fiyat bu seviyede tutunmaya devam ederse, toparlanma umutlarının canlı kalacağı belirtiliyor. Yukarı yönde izlenen hedef, özellikle 2.100–2.150 dolar aralığında. Ancak, 2.000 doların altında kalıcı bir kırılma daha geniş çaplı bir düşüş dalgasını tetikleyebilir.

Bu nedenle 2.000 dolar bandı, alıcıların kısa vadeli fiyat istikrarı sağlamaya çalıştığı, satıcıların ise kontrolü bırakmamakta ısrarcı olduğu temel mücadele hattı olarak öne çıkıyor.

Kısa vadeli yükseliş potansiyeli ve likidite bölgeleri

Son piyasa analizleri, Ethereum’da kısa vadede yoğunlaşan satış emirleri ve likidite birikimlerinin 2.100 dolar civarında toplandığına dikkat çekiyor. Bu yapı, fiyatın kısa süreli bir yukarı hareket ile bu alanı test etmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak bu seviyelerde yeniden satış baskısının devreye girmesi ve piyasa eğiliminin aşağı dönebilmesi ihtimali de gündemde.

Dolayısıyla, fiyat kısa vadede yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirse de, ana dirençler kalıcı şekilde aşılamazsa genel düşüş atmosferi korunabilir.

On-chain verilerde güçlü birikim süreci

Son on-chain (zincir üstü) veriler, Ethereum’da kayda değer miktarda birikimin oluştuğuna işaret ediyor. Özellikle büyük cüzdanlara son günlerde 466.000’in üzerinde ETH girişinin kaydedilmesi, uzun vadeli yatırımcılardan kaynaklanan bir destek sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu tür birikim dalgaları geçmişte fiyat dengelenmeleri sırasında görülmüştü. Yine de, bu dinamiğin hemen yeni bir yükseliş getireceği kesinlik kazanmamış durumda.

Geniş zaman diliminde PO3 senaryosu

Bir başka piyasa değerlendirmesine göre, Ethereum’un fiyat hareketlerinde klasik “Power of Three” (PO3) olarak bilinen, birikim, manipülasyon ve genişleme evrelerinden oluşan bir yapı oluşabileceği öne sürülüyor. Senaryoya göre fiyat, bir manipulation hareketi sonucunda zaman zaman 1.120 doların da altına inebilir. Ancak bunun ardından daha büyük bir yükseliş ve konsolidasyon süreci beklentisi mevcut. Bu değerlendirme, mevcut düşüş eğiliminin hâlâ tamamlanmamış olabileceğine işaret ediyor.