Ortadoğu’daki gerilim kripto piyasasında hızlı düşüşe yol açtı

Bitcoin, haftanın ilk saatlerinde 65.112 dolara kadar gerileyerek şubat ayındaki sert düşüşten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyat bir miktar toparlanıp 67.402 dolara yükseldi. Son 24 saatte BTC, 65.112 ile 67.389 dolar arasında hareket ederek hızlı satış ve ardından alımların öne çıktığı bir tablo ortaya koydu.

Jeopolitik gelişmeler piyasalara yön verdi

Orta Doğu’daki çatışmalar, Bitcoin ve diğer büyük kripto paraların fiyat hareketlerinde belirleyici oldu. Özellikle İran destekli Husilerin çatışmalara doğrudan dahil olması ve ABD’nin bölgeye ek askeri güç göndermesi, jeopolitik risk algısını artırdı. Bunlara ek olarak İran’ın bölgedeki iki alüminyum tesisine düzenlediği saldırı sonrası, emtia piyasalarında da dalgalanma yaşandı. Bu gelişme yalnızca petrol fiyatını değil, endüstriyel metalleri de etkiledi.

Petrol fiyatları önemli bir artış göstererek Brent türünde yaklaşık yüzde 2,5’lik bir yükselişle 115 dolar seviyesine ulaştı. Alüminyum fiyatlarında ise saldırıların ardından yüzde 6’ya varan bir sıçrama takip edildi. Tüm bu gelişmeler, piyasada belirsizliği artırdı.

Wall Street Journal haberinde, Donald Trump’ın İran’daki uranyumu çıkarmaya yönelik askeri bir operasyon planı üzerinde durduğu aktarıldı, ancak henüz bu konuda kesin bir karar verilmiş değil.

Hem enerji hem de sanayi emtialarında artan fiyatlar, bölgedeki çatışmanın ekonomik etkisinin yayılmaya başladığını gösteriyor.

Kripto paralar haftalık bazda baskı altında kaldı

Bitcoin hafta boyunca yüzde 1 gerilerken, Ethereum yüzde 0,9, XRP yüzde 1,9 ve Solana ise yüzde 3,7 gerileme kaydetti. Tron ise son 24 saatte yüzde 2,6 ve haftalık ölçekte yüzde 4,6 yükselip diğer büyük kripto paralara göre daha iyi bir performans gösterdi.

Ethereum ilk işlemlerle birlikte yüzde 2’lik bir artışla 2.044 dolara çıktı. Solana yüzde 0,9’luk yükselişle 83,48 dolara ulaşırken, XRP ise yüzde 1,4 değer kazanıp 1,35 dolara yükseldi. Ancak haftalık değişimler baktığında, haftanın genelinde kripto fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı göze çarptı.

Bitcoin’in teknik görünümü de yakından izleniyor. Sabah saatlerinde oluşan 65.112 dolarlık dip, şubat sonunda savaşın başladığı gün görülen 64.000 dolarlık seviyeyi yeniden gündeme getirdi. Son beş haftada fiyat, her jeopolitik gelişmeye yukarı yönlü tepki verirken bu hafta ilk kez destek seviyesi aşağı yönlü kırıldı.

Bundan sonraki süreçte Bitcoin’in toparlanarak yükseliş trendine geri dönüp dönmeyeceği veya bu seviyenin aşağısında yeni bir fiyatlanmaya gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Küresel piyasalarda dalgalanma devam ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi takviminin de daha da gecikebileceği gündeme taşınıyor.