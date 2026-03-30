Tokyo’daki altyapı, Hyperliquid ve dijital varlık piyasalarında hız avantajı sağlıyor

Hyperliquid’in tamamıyla merkeziyetsiz bir platform olmasına rağmen, son araştırmalar coğrafi konumun ticaret üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu ortaya koydu. İşlemlerin belirleyici noktalarında bulunan sunuculara yakın olmak, kullanıcıların kendilerine önemli bir hız avantajı elde etmesine imkan tanıyor.

Tokyo’daki altyapı ticaret hızını belirliyor

Hyperliquid platformunda işlem yapan Tokyo merkezli kullanıcılar, platformun doğrulayıcılarına sadece 2 ila 3 milisaniye içinde erişebiliyor. Bu süreç, Avrupa’daki kullanıcılar için 200 milisaniyeyi aşabiliyor. Hyperliquid’in mevcut altyapısı, Amazon Web Services’ın ap-northeast-1 bölgesinde, Tokyo’daki 24 doğrulayıcı etrafında kümelenmiş durumda. API katmanı AWS CloudFront üzerinden yönlendirilirken, esas doğrulayıcılar tek bir Japon bulut bölgesinde tutuluyor.

Bu durum, merkeziyetsiz sistemlerin erişim ve şeffaflık açısından temel prensiplere sadık kalmasına rağmen, hız ve işlem önceliği bakımından önemli farklar oluşmasına neden oluyor. Sistemin yapısı gereği, altyapının yakınında bulunan yatırımcılar işlem sıralamasında üstünlük elde edip daha dar marjlardan işlem geçişi ve daha yüksek işlem tamamlama olasılığı yakalayabiliyor.

Gecikme sürelerinin ölçülmesiyle ortaya çıkan tablo bu farkı sayısal olarak da kanıtlıyor. Tokyo’daki AWS veri merkezinden Hyperliquid’e emir gönderip onay almak ortalama 884 milisaniye sürüyor. Bunun sadece 5 milisaniyesi ağ iletişiminden kaynaklanırken, kalan sürenin tamamı sunucu tarafında geçiyor. ABD’nin Virginia eyaletinden benzer bir işlem 1.079 milisaniyeye çıkıyor, aradaki yaklaşık 200 milisaniyelik fark, özellikle yüksek hacimli işlemlerde çok daha öne çıkıyor.

Tokyo’nun bölgesel rolü ve sektörel etkiler

Tokyo’nun, kripto para sektöründe altyapı merkezi olma rolü yeni başlamadı. Yıllardır dünyanın önde gelen borsaları, kentteki AWS altyapısına yakın pozisyonlanmayı tercih ediyor. Bu tercihte, Asya’daki işlem yoğunluğu kadar, Mt. Gox’un çöküşü sonrası Japonya’da oluşturulan kapsamlı düzenlemelerin de etkisi bulunuyor. Geçmişte düzenleme eksikliğinin yarattığı belirsizliğin ardından, ülkedeki düzenleyici çerçevenin gelişmesiyle birlikte dijital varlık sektörüne yönelik kurumsal ilgi güçlendi.

Blockdaemon CEO’su Konstantin Richter, Japonya’daki müşterilerinin kurumsal seviye altyapı için ekstra ödeme yapmaya hazır olduğunu belirtirken, BitMEX CEO’su Stephan Lutz, veri merkezlerini Tokyo’ya taşımalarının ardından özellikle altcoin piyasalarında likiditenin yüzde 400’e varan oranlarda arttığını ifade etti. Lutz’a göre, bu artışın arka planında market yapıcı sayısındaki yükselişten ziyade doğrudan gecikme süresinin azalması etkili oldu.

Yalnızca Hyperliquid değil, Binance ve KuCoin gibi önde gelen kripto para borsaları da AWS’in Tokyo veri merkezini kullanıyor. Nisan 2025’te yaşanan büyük AWS kesintisi sırasında, birçok platformda aksaklıklar gözlenmesi, altyapı bağımlılığının ve coğrafi merkezlenmenin piyasada ne kadar etkili olduğunu yeniden gündeme taşıdı. Ayrıca, Ethereum ağındaki düğümlerin yaklaşık yüzde 36’sı da AWS üzerinde çalışıyor.

Geleneksel finans dünyasında, coğrafi yakınlıktan kaynaklanan hız avantajını dengelemek için yıllara yayılan altyapı önlemleri geliştirildi. Örneğin NYSE, kablo uzunluklarını nanometre hassasiyetinde eşitlemek için gelişmiş teknolojiler kullanıyor. Avrupa’da MiFID II yönetmeliği ise zaman senkronizasyonunu ve kablo uzunluklarının denetimli biçimde eşitlenmesini şart koşuyor. Ancak merkeziyetsiz piyasalarda benzer bir standart henüz bulunmuyor.

Tüm bu verilere rağmen, kripto para piyasasında işlem yapan kullanıcıların bu eşitsizliği kısa vadede sorun olarak görmediği gözleniyor. Hızla değişen piyasa koşullarında, pozisyon almak ve likiditeye hızlı erişim elde etmek isteyenler için veri merkezlerinin konumu belirleyici olmaya devam ediyor. Gün geçtikçe işlemlerin hızlanması ve kurumsal yatırımcıların DeFi alanına yönelmesiyle, hız kaynaklı avantajların piyasadaki etkisi daha da önem kazanıyor.