Bitcoin’de yatay seyir, opsiyon işlemleriyle desteklendi

Bitcoin piyasa değeri, son bir aydan uzun süredir dar bir aralıkta yatay hareket ediyor. Şubat ortasından bu yana BTC fiyatı büyük ölçüde 70.000 dolar civarında kalırken, piyasadaki bu istikrarın birden fazla nedeni olduğu ifade ediliyor. Söz konusu dönemde Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerginliklerin yarattığı güvenli liman talebi, fiyatı 65.000 dolar seviyelerinde tutarken, yükselen ABD tahvil getirileri ise Bitcoin’in 75.000 doların üzerine çıkmasını engelliyor.

Opsiyon piyasasında “covered call” stratejisi öne çıkıyor

Yatırımcıların sadece al-sat yapmak yerine, opsiyon piyasasında getiri arayışına yönelmesi de fiyatın mevcut bandında kalmasına katkı sağlıyor. Özellikle kurumsal oyuncular, ellerinde tuttukları BTC varlıkları üzerinden düzenli biçimde belirli seviyelerin üzerinde satım opsiyonu (call option) yazarak ek getiri elde ediyor. Böylece piyasa yatay ya da hafif aşağı yönlü seyrettiği sürece opsiyon primlerinden kazanç sağlanabiliyor.

Tesseract CEO’su James Harris, bu yaklaşımın yılın ilk çeyreği boyunca kurumsal yatırımcılar arasında yaygın biçimde tercih edildiğine dikkat çekti. Harris, “Kurumsal katılımcılar, fiyat düşüşü ya da yatay seyir beklentisiyle yüksek noktalarda arka arkaya call opsiyonu satışı yaptı. Bu işlemler, önemli miktarda gamma pozisyonunu aracı kurumlardaki piyasa yapıcılarına aktardı,” yorumunu paylaştı.

Kurumsal yatırımcıların call opsiyonu satarak getiri arayışlarını sürdürdüğü ve piyasa yapıcıların da delta nötr kalabilmek için fiyat düştüğünde alım, yükseldiğinde ise satış yaptıkları, böylece fiyatların dar bantta kalmasına neden olduğu belirtildi.

Opsiyon piyasasında kullanılan bu stratejiye “covered call” adı veriliyor. Yatırımcılar sahip oldukları Bitcoin varlıkları üzerinden satım opsiyonu yazarak ek gelir elde etme peşinde; bu yöntem, klasik olarak spot pozisyonu taşıyanların oynaklıktan gelir sağladığı bir yaklaşım olarak biliniyor.

Volatilitede belirgin azalma görüldü

Bu süreçte, piyasa yapıcılar üzerindeki gamma pozisyonu baskısı artarken; fiyat her yükseldiğinde satış, düştüğünde ise alım yönünde işlemler yaparak risklerini hedge ediyor. Sonuçta, bu mekanik al-sat dinamiği, fiyatların yukarı ya da aşağı yönde sert hareket etmesini engelliyor ve dar bir fiyat aralığında tutulmasına neden oluyor.

Buna paralel olarak, Bitcoin 30 günlük ima edilen oynaklık endeksi BVIV de son günlerde gerilemiş durumda. Özellikle hisse, tahvil ve petrol piyasalarındaki oynaklık endekslerinde görülen yükselişlere rağmen BVIV yüzde 5 düşüşle yüzde 56’ya indi.

James Harris, makroekonomik gelişmelere rağmen, “Piyasa yapıcıların bu stratejilerinin sonucunda gerçekleşen volatilite mekanik olarak baskılanıyor. DVOL endeksi bu hafta yaklaşık altı puanlık bir daralma kaydetti,” değerlendirmesini yaptı.

Sonuç olarak, Bitcoin’in dar bantta hareket etmesinin bir nedeni de yatırımcıların opsiyon piyasasında kullandığı getiri arayışı ve piyasa yapıcıların buna yanıt olarak izlediği risk yönetimi stratejileri gösteriliyor.