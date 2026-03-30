Trader Günlüğü – 30 Mart: Gerilim, Altın ve Kripto Aynı Hikayede Buluşuyor

30 Mart itibarıyla küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisi açık şekilde hissedildi. Orta Doğu’daki gerilimler, Asya piyasalarındaki satış baskısı ve kripto piyasasındaki yoğun hareketlilik, yatırımcıların yön arayışını hızlandırdı. Günün öne çıkan gelişmeleri, risk algısının yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Jeopolitik gerilim piyasaları tetikliyor

İran’dan gelen açıklamalar günün en kritik başlıklarından biri oldu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Aladdin Borujerdi, ülkenin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilmeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Aynı zamanda İran’ın Hürmüz Boğazı’nda yeni bir yönetim modeli kurmayı planladığı ve geçiş yapan gemilerden izin ve ücret talep edeceği belirtildi.

Bu yaklaşımın, Türkiye’nin Boğazlar ve Mısır’ın Süveyş Kanalı yönetimine benzer bir sistem olacağı ifade edildi.

İsrail tarafında ise İran’a yönelik askeri operasyonlara verilen desteğin azaldığı görülüyor. Tel Aviv’de binin üzerinde kişinin katıldığı savaş karşıtı protestolar, ülkede “uzayan savaş” endişesinin güçlendiğine işaret etti. Bu gelişmeler, enerji ve emtia piyasalarında risk primini artırdı.

Altın yükseldi, Asya borsaları sert düştü

Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiği görüldü. Spot altın gün içinde %1’den fazla yükselerek ons başına 4.547 dolar seviyesine ulaştı. Aynı saatlerde Asya piyasalarında sert satışlar dikkat çekti. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yaklaşık %2,8 düşerken, Güney Kore’de KOSPI endeksi %3’e yakın değer kaybetti.

Piyasalardaki bu hareket, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkıp daha güvenli araçlara yöneldiğini açık şekilde ortaya koyuyor.

Kripto piyasasında yoğun hareket: staking, rekor hacim ve güvenlik gündemi

Kripto tarafında ise hem kurumsal hem bireysel hareketlilik dikkat çekti. Ethereum Foundation yaklaşık 46,2 milyon dolarlık ETH stake ederek tarihindeki en büyük staking işlemini gerçekleştirdi. Bu hamle, ağ güvenliği ve uzun vadeli yatırım stratejileri açısından önemli bir sinyal olarak yorumlandı.

Öte yandan Distributed Capital ortağı Shen Bo, 2022’de yaşanan ve yaklaşık 42 milyon dolarlık varlığın çalındığı saldırının detaylarını açıkladı ve varlıkların geri alınması için ödül programı başlattı. Bu gelişme, kripto güvenliğinin hâlâ kritik bir konu olduğunu yeniden gündeme taşıdı.

Platform tarafında ise Trade.xyz’nin geleneksel varlık kontratlarında açık pozisyon miktarı 1,65 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Özellikle petrol kontratlarına yoğun ilgi olduğu ve toplam açık pozisyonun 770 milyon doları aştığı belirtildi. Bu durum, jeopolitik risklerin kripto tabanlı türev ürünlere de yansıdığını gösteriyor.

Regülasyon ve operasyonlar: Çin’den madencilik baskısı

Çin’de ise kripto madenciliğine yönelik baskı devam ediyor. Urumçi’de yapılan bir operasyonda yasa dışı şekilde kripto madencilik cihazı tamiri yapılan bir tesis ortaya çıkarıldı. Toplam 310 cihazın ele geçirildiği operasyonda ciddi yangın ve elektrik güvenliği ihlalleri tespit edildi. Bu gelişme, Çin’in kripto altyapısına karşı sert tutumunu sürdürdüğünü gösteriyor.