Ekonomi

TotalEnergies petrol işlemlerinden mart ayında 1 milyar usd kar elde etti

  • Şirketin Orta Doğu petrolünde yaptığı büyük alımlar ve türev piyasalardaki uzun pozisyonları, fiyatlardaki sert yükselişten faydalanmasını sağladı.
COINTURK
COINTURK

TotalEnergies’in mart ayında petrol piyasasında 1 milyar doların üzerinde kâr elde ettiği ve bunun tek bir petrol işlemi üzerinden sağlanan en büyük kazançlardan biri olabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu’daki gerilimin artması ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar, şirketin agresif pozisyonlarının önünü açtı.

Şirketin, Orta Doğu spot petrolünde büyük alımlar yaptığı ve aynı zamanda türev piyasalarda uzun pozisyon stratejisi izlediği aktarıldı. TotalEnergies’in mayıs yüklemeli BAE ve Umman ham petrolü için yaklaşık 70 gemi kiraladığı, böylece şubat ayına kıyasla alım hacmini iki katına çıkardığı ifade edildi.

Piyasada likiditenin sert şekilde düşmesiyle birlikte şirketin güçlü alımları Dubai ham petrol fiyatını varil başına yaklaşık 70 dolardan 170 dolara taşıdı.

Sektör kaynakları, TotalEnergies’in vadeli işlem ve opsiyon tarafındaki eş zamanlı pozisyonlarıyla fiyatlar üzerinde belirgin etki yarattığını öne sürüyor. Fiyatlardaki sıçrama, özellikle Asyalı alıcılar üzerindeki baskıyı artırırken mevcut petrol fiyatlama sistemine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
