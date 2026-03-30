Mart sonunda kripto piyasasında hareketli bir hafta bekleniyor

Mart ayının son haftasına girilirken, kripto para ekosisteminde dikkat çekici gelişmeler öne çıkıyor. Özellikle FTX alacaklılarına yapılacak 2,2 milyar dolarlık ödeme ve ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi piyasaların seyrini etkileyecek başlıca başlıklar arasında yer alıyor. Aynı dönemde çoğu küresel hisse senedi piyasası, önümüzdeki Cuma günü kutlanacak Kutsal Cuma nedeniyle kapalı olacak.

Jeopolitik riskler ve makroekonomik göstergeler piyasayı etkiliyor

Orta Doğu’da devam eden savaş beşinci haftasına girerken, bölgede yaşanan çatışmalar enerji altyapısı ve taşımacılığı olumsuz etkilemiş durumda. Bu gelişmeler, küresel ölçekte enflasyon beklentilerinde artışıyla birlikte para politikalarında da değişikliklerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Bitwise kıdemli araştırma uzmanı Luke Deans, Bitcoin gibi risk duyarlılığına hassas varlıkların, risk iştahındaki değişime diğer yatırım araçlarından daha erken tepki verdiğini ifade etti. Deans’a göre, dijital varlıkların fiyatlarında Ekim 2025’ten bu yana aşağı yönlü hareketler görülüyor ve bu durum, sıkılaşan finansal şartların geleneksel varlıklardan önce kripto piyasalarına yansıdığına işaret ediyor.

Deans, küresel makroekonomik koşulların piyasalardaki risk algısında ana belirleyici olmaya devam ettiğini, jeopolitik belirsizliklerin de mevcut ortamı kırılgan hale getirdiğini aktardı.

Küresel ekonomi tarafında ise Çin’in imalat sanayi endeksi, Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD’nin tüketici güveninden istihdama uzanan çok sayıda veri açıklanacak. Özellikle ABD’deki tarım dışı istihdam verisi ile işsizlik oranı, hem geleneksel hem de kripto para piyasalarında hafta boyunca yakından takip edilecek.

Kripto dünyasında öne çıkan takvim: Dağtımlar, oylamalar ve yeni tokenlar

FTX Recovery Trust bu hafta alacaklılara 2,2 milyar dolarlık dağıtıma hazırlanıyor. Finansal teknoloji şirketlerine yatırım ve danışmanlık hizmetleri sunan bu yapı, FTX’in iflas sürecinden bu yana alacaklıların büyük kısmının zararlarını telafi etmeye odaklanmış durumda.

Diğer taraftan, dünyanın önde gelen bankalarından BNP Paribas, altı yeni kripto para borsa yatırım notunu (ETN) piyasaya sürdü. Kripto sektöründe ayrıca BGDLabs’ın Aave DAO’dan resmi olarak ayrılması, Stake DAO, SuperRare DAO, Aventus DAO, Unlock DAO, Aavegotchi DAO ve Arbitrum DAO gibi merkeziyetsiz otonom organizasyonlarda çeşitli yönetim oylamalarının sona erecek olması dikkat çekiyor.

Gelecek günlerde bazı büyük tokenların kilitleri açılacak. Bunlar arasında, 1 Nisan’da piyasa değerinin yüzde 1,1’i kadar serbest bırakılacak tokenların yanı sıra, Ethena (ENA) ve Hyperliquid (HYPE) gibi projelerde de büyük miktarlarda yeni token arzı görülecek.

Token üretim ve listeleme tarafında ise BASED ile edgeX (EDGE) için token oluşturma etkinlikleri, WorldLand (WL) ile Orexn (OXN) projelerinde ise yeni coin’lerin borsalarda işlem görmeye başlayacağı belirtiliyor.

Ayrıca, birçok farklı şehirde sektör buluşmaları düzenlenmekte. Fransa Cannes ve Porto Riko San Juan’da gerçekleşen büyük kripto konferansları ve buluşmalar, sektör temsilcilerini ve geliştiricileri bir araya getiriyor.