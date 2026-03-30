Ethereum (ETH)Kripto Para

Ethereum Foundation, yeni stake işlemleriyle gelir modelini güçlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • Ethereum Foundation, elindeki etherin bir kısmını yeni stake işlemleriyle değerlendirdi.
  • Vakıf, gelir modelini çeşitlendirmek amacıyla zincir üstü hareketlerini artırıyor.
  • Mevcut rezervleriyle gelecekte yeni stratejilere başvurması beklenebilir.
Ethereum ağı üzerinde ekosistemi geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Ethereum Foundation, elindeki varlıkları değerlendirme stratejisini artırarak sürdürdü. Son transferlerde, vakıf 20 binin üzerinde ether’i stake işlemlerine yönlendirdi. Bu adım, ether fiyatının 2.045 dolar civarında kaldığı ve stake gelirlerinin yüzde 3’ün altında seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

Vakıf, ücretli doğrulayıcı sayısını artırıyor

Arkham’ın zincir üstü verileri, Ethereum Foundation’ın pazartesi günü gerçekleştirdiği transferlerin yaklaşık 2.047 ETH’lik eşit parçalara bölündüğünü gösterdi. Bu yöntem, kurumsal yatırım süreçlerinde operasyonel şeffaflık ve güvenlik amacıyla tercih edilen standart uygulamalar arasında yer alıyor.

Kuruluşun bu stake hamlesi, Şubat ayında açıkladığı 70 bin ETH’lik uzun vadeli değerlendirme planının bir devamı niteliğinde. O dönem başlatılan ilk operasyon, 2.016 ETH’lik bir yatırımla başlamış ve o günden bu yana elde edilen staking ödüllerinin, araştırma çalışmaları, ekosistem katkıları ve çeşitli hibelerin finansmanında kullanılacağı duyurulmuştu.

Ethereum Foundation’ın hayata geçirdiği bu yapı, cüzdanında uzun süredir bulundurduğu kripto varlıkları düzenli gelir kaynağına çevirmeye dayanan bir yaklaşım sunuyor. Bu yöntem aynı zamanda, ağ üzerindeki doğrulayıcı katılımını ve yönetişimdeki etkinliğini de artırıyor.

Stake getirilerinde azalma, rezervlerde büyüme

CoinDesk Bileşik Ether Stake Oranı (CESR) verilerine göre, Ethereum Foundation şu anda stake ettiği ETH üzerinden yüzde 2,7 getiri elde ediyor. Söz konusu oran yılın başında yüzde 3,4 seviyesindeydi. Stake getirilerindeki bu düşüş, ağdaki toplam stake edilen varlıkların artışına ve blok ödülleri dinamiklerine bağlı olarak şekilleniyor.

Mevcut veriler, Ethereum Foundation’ın rezervlerinde 147.400 ETH’nin (yaklaşık 303 milyon dolar değerinde) daha bulunduğunu ortaya koydu. Bu varlıkların önemli kısmı henüz aktif olarak stake işlemine dahil edilmemiş olsa da, gelecekte böyle adımların devam etmesi ekosistemin finansman yapısı açısından önemli potansiyel taşıyor.

Ethereum Foundation, zincir üzerinde yaptığı bu hareketlerle hem ağda sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmayı hem de fonlarını daha etkin şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Diğer yandan, bu tür adımlar ekosistemdeki diğer büyük oyunculara da örnek teşkil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart

American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı

SEC rehberindeki belirsizlikler eleştiri konusu oldu

Bitcoin hashrate’inde yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor

BitMine Immersion Technologies, zorlu piyasa koşullarına rağmen Ethereum alımlarını artırdı

BYDFi İncelemesi 2026: Ücretler, Özellikler ve Güvenlik

Kripto bağlantılı hisselerde değer kaybı sonrası yeni fırsatlar öne çıkıyor

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Alchemy Pay ve HTF Securities, SFC Tip 1 (Menkul Kıymet Alım Satımı) Lisansını Başarıyla Aldı
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart
Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi
American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı
XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat
