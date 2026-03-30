Ethereum Foundation, yeni stake işlemleriyle gelir modelini güçlendirdi

Ethereum ağı üzerinde ekosistemi geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Ethereum Foundation, elindeki varlıkları değerlendirme stratejisini artırarak sürdürdü. Son transferlerde, vakıf 20 binin üzerinde ether’i stake işlemlerine yönlendirdi. Bu adım, ether fiyatının 2.045 dolar civarında kaldığı ve stake gelirlerinin yüzde 3’ün altında seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

Vakıf, ücretli doğrulayıcı sayısını artırıyor

Arkham’ın zincir üstü verileri, Ethereum Foundation’ın pazartesi günü gerçekleştirdiği transferlerin yaklaşık 2.047 ETH’lik eşit parçalara bölündüğünü gösterdi. Bu yöntem, kurumsal yatırım süreçlerinde operasyonel şeffaflık ve güvenlik amacıyla tercih edilen standart uygulamalar arasında yer alıyor.

Kuruluşun bu stake hamlesi, Şubat ayında açıkladığı 70 bin ETH’lik uzun vadeli değerlendirme planının bir devamı niteliğinde. O dönem başlatılan ilk operasyon, 2.016 ETH’lik bir yatırımla başlamış ve o günden bu yana elde edilen staking ödüllerinin, araştırma çalışmaları, ekosistem katkıları ve çeşitli hibelerin finansmanında kullanılacağı duyurulmuştu.

Ethereum Foundation’ın hayata geçirdiği bu yapı, cüzdanında uzun süredir bulundurduğu kripto varlıkları düzenli gelir kaynağına çevirmeye dayanan bir yaklaşım sunuyor. Bu yöntem aynı zamanda, ağ üzerindeki doğrulayıcı katılımını ve yönetişimdeki etkinliğini de artırıyor.

Stake getirilerinde azalma, rezervlerde büyüme

CoinDesk Bileşik Ether Stake Oranı (CESR) verilerine göre, Ethereum Foundation şu anda stake ettiği ETH üzerinden yüzde 2,7 getiri elde ediyor. Söz konusu oran yılın başında yüzde 3,4 seviyesindeydi. Stake getirilerindeki bu düşüş, ağdaki toplam stake edilen varlıkların artışına ve blok ödülleri dinamiklerine bağlı olarak şekilleniyor.

Mevcut veriler, Ethereum Foundation’ın rezervlerinde 147.400 ETH’nin (yaklaşık 303 milyon dolar değerinde) daha bulunduğunu ortaya koydu. Bu varlıkların önemli kısmı henüz aktif olarak stake işlemine dahil edilmemiş olsa da, gelecekte böyle adımların devam etmesi ekosistemin finansman yapısı açısından önemli potansiyel taşıyor.

Ethereum Foundation, zincir üzerinde yaptığı bu hareketlerle hem ağda sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmayı hem de fonlarını daha etkin şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Diğer yandan, bu tür adımlar ekosistemdeki diğer büyük oyunculara da örnek teşkil ediyor.