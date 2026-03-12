Metaplanet, Japonya’da Bitcoin Ekosistemi İçin 4 Milyar Yenlik Yatırım Hamlesi Başlattı

Japonya’da Tokyo Borsası’nda işlem gören Metaplanet, önümüzdeki üç yıl boyunca ülkede Bitcoin tabanlı finansal altyapıyı geliştirmek amacıyla 4 milyar yen yatırım yapacağını açıkladı. İlk yatırım, ülkenin lisanslı ilk yen stabilcoin ihraççısı olarak bilinen JPYC şirketine yönlendirildi. Kripto para alanında kurumsal varlık oluşturmaya odaklanan Metaplanet, bu adımla Bitcoin ve stabilcoin ekosistemini aynı anda büyütme stratejisi izleyeceğini duyurdu.

Kurumsal Bitcoin Birikimi ve Stratejik Dönüşüm

Metaplanet’in elinde şu anda yaklaşık 35.102 Bitcoin bulunuyor. Yaklaşık 2,5 milyar dolar tutarındaki bu rezerv, şirketi dünyada kurumsal Bitcoin hazinesi sıralamasında ilk dörtte konumlandırıyor. Metaplanet, önümüzdeki iki yıl için rezervini 100.000 Bitcoin’e, 2027’de ise 210.000 Bitcoin’e ulaştırmayı hedefliyor. Şirketin stratejisinde dikkat çeken güncel değişiklik ise, sadece Bitcoin tutmak yerine, Bitcoin kullanımına olanak sağlayacak altyapıyı da kurmak istemesi oldu.

Metaplanet Ventures’ın Hedefleri

Yeni kurulan Metaplanet Ventures, üç ana başlık altında faaliyet gösterecek. Girişim kolu; kredi, ödeme sistemleri, saklama hizmetleri ve Lightning Network altyapısı gibi alanlarda faaliyet gösteren başlangıç seviyesinden büyüme aşamasına kadar olan şirketlere yatırım planlıyor. Kuluçka merkezi ise, erken aşamadaki Japon girişimcilere hem sermaye hem de Metaplanet’in dağıtım ağında destek sunacak. Ayrıca bir hibe programı ile açık kaynak geliştiricileri, araştırmacılar ve eğitimciler desteklenerek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor. 4 milyar yenlik bütçenin iki-üç yıla yayılması, pazarda henüz yeterli Bitcoin altyapısı olmadığı düşünüldüğünde, ilk adımı temsil ediyor.

JPYC Yatırımı ve Yerel Etki

İlk yatırımın 400 milyon yenlik bölümü JPYC şirketine yöneltildi. JPYC, 2023’te güncellenen düzenlemeler kapsamında, Japonya’da lisanslı yen stabilcoin’i çıkarma izni alan ilk şirket arasında yer alıyor. Metaplanet’in Bitcoin hazinesi şirketi olarak ilk risk sermayesi yatırımını bir yen stabilcoin ihraççısına yapması, ülkede yerel kullanıcılar ve kurumlar için Bitcoin altyapısının muteber şekilde işlemesi adına, yen üzerinden giriş-çıkış kanallarının kurulmasının önemine işaret ediyor.

Metaplanet tarafından yapılan açıklamada, Japonya’daki Bitcoin altyapısı inşa faaliyetlerinin, düzenlemelerle uyumlu finansal ekosistem oluşturma amacıyla başlatıldığı ve ülkenin ekonomisi için yeni bir finansal temel hazırlığı olarak değerlendirildiği vurgulandı.

JPYC yatırımı, küresel olarak 312 milyar dolara ulaşan stablecoin piyasasının dolar tarafında büyüdüğü bir dönemde, Japonya’nın da yen tabanlı çözümlerini öne çıkarmasını sağlıyor. Metaplanet böylece, Bitcoin hazinesi yatırımı ile yen stabilcoin altyapısını birleştirerek, ülkedeki regülasyonların olgunlaşma sürecinde eşsiz bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Şirketin Miami merkezli iştiraki olan Metaplanet Asset Management da, Asya ve Batı piyasalarını birbirine bağlayan dijital kredi ve sermaye piyasası platformu olarak faaliyet gösteriyor. Bu sayede Tokyo Borsası dışındaki kurumsal yatırımcılara, Metaplanet tarafından sağlanan Bitcoin altyapısına dolaylı erişim fırsatı sunuluyor.

Bütün bu girişimler, Japonya’nın Ocak 2028’de Bitcoin’i düzenlenmiş bir finansal varlık olarak yeniden sınıflandırma hazırlığı kapsamında planlanıyor. Beklenen bu düzenleme hayata geçtiğinde; bankalar, portföy yöneticileri ve şirket hazineleri için yerel ve mevzuata uyumlu Bitcoin saklama, kredi ve ödeme altyapısı gerekecek. Metaplanet, bu altyapının kurulmasında önde gelen aktörlerden biri olarak konumlanmak istiyor.