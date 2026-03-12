Güney Kore’de KRW Stabilcoin Çalışmaları ve Düzenleyici Görüşmeler Hız Kazandı

Güney Kore, dijital varlık piyasasında önemli bir oyuncu haline gelirken, yerel para birimine endeksli yeni bir stabilcoin projesi gündemde yer alıyor. Ülkede dijital varlık sahibi olan 18 milyondan fazla kişinin bulunması ve dijital ödeme sistemlerinin günlük hayatın vazgeçilmez unsuru olması, stabilcoin projelerine olan ilgiyi artırıyor.

Güney Kore’de Dijital Varlıkların Geniş Kullanımı

Gelişmiş teknoloji altyapısı ve yüksek kullanıcı bilinciyle öne çıkan Güney Kore’de, hem bireysel yatırımcılar hem de genç nüfus, dijital varlık ve kripto paralara yoğun şekilde ilgi gösteriyor. Ülkede perakende yatırımcıların sayısı giderek artarken, dijital ödemeler neredeyse her alanda tercih ediliyor. Bu durum, yerel para birimi won’a dayalı bir stabilcoin için ciddi bir pazar potansiyeli oluşturuyor.

Stabilcoin Lansmanı Öncesi Yasal Çerçeve Tartışmaları

Kore Merkez Bankası ve finansal düzenleyici kurumlar, won cinsinden bir stabilcoin için uygun yasal ve teknik altyapıyı hazırlamak amacıyla görüşmeler yürütüyor. Bu süreçte tüketicilerin korunması, kara para aklamayla mücadele ve finansal istikrarın sağlanması gibi başlıklar öne çıkıyor. Uzmanlar, yasal süreçlerin titizlikle yönetilmesinin piyasa güvenini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Kore’nin önde gelen finans piyasası katılımcıları, ülkenin güçlü dijital ekonomisinin yanı sıra banka ve ödeme servislerinin sahip olduğu altyapının yeni nesil ödeme araçlarının kullanımını kolaylaştırdığına işaret ediyor. Bu yaklaşımla, stabilcoinlerin gündelik ödemeler ve anlık transferler için uygun bir seçenek haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Kore Merkez Bankası temsilcileri, dijital ödeme alışkanlıklarının ve yatırımcı ilgisinin yeni bir finansal ürünü destekleyecek düzeyde olduğunu ifade ediyor.

Ülkede hâlihazırda çeşitli özel şirketler ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurumlar, stabilcoin uygulamaları ve blockchain tabanlı ödeme sistemlerine yönelik pilot projeler üzerinde çalışıyor. Yapılan açıklamalarda yenilikçi ödeme teknolojilerinin test edildiği, kullanıcı deneyiminin merkezde tutulduğu belirtiliyor.

Güney Kore’de kripto varlık piyasasında şeffaflık, yatırımcı güvenliği ve uyum süreçleri sıkça gündeme geliyor. Yetkililer, yeni stabilcoin araçlarının piyasaya entegrasyonu için teknoloji şirketleriyle de yakın iletişim halinde olduklarını vurguluyor.

Diğer yandan, yerel ve uluslararası finansal düzenlemelerde meydana gelebilecek değişikliklerin, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaşmasında belirleyici olabileceği bildiriliyor. Kore’nin, bölgesel ölçekte finansal teknolojiye yön veren ülkelerden biri olması dikkat çekiyor.