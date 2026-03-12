Son Dakika: Binance 10’dan Fazla Altcoini Kaldırıyor

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance yeni delist duyurusunu paylaştı. Zayıflayan hacimler, yatırımcılardaki ilgisizlik ve ayı piyasaları derken altcoinlerin hayata tutunması zorlanıyor. Borsalar altcoinleri platformlarında sunarken belli piyasa yapıcı maliyetlerini karşılamak zorunda olduğundan zarar yazan pariteleri ortadan kaldırıyorlar.

Binance Son Dakika

Binance Alpha MIRROR, SHARDS, FST, DGC, COA, ULTI, TGT, AGON, BNB Card, AFT, PFVS, SGC, RDO, ELDE, MILK, TAT, BOT, SSS, SUBHUB, PLANCK, OOOO’u kaldıracağını açıkladı. Son incelemeyle ilgili altcoinlerin Binance Alpha standartlarına uymadığı tespit edildiğinden paritelerin kaldırılmasına karar verildi. İlgili kripto paralar bugün itibariyle sadece satışa açık olacak.

Binance Alpha’daki tokenlar normalden daha riskli varlılardır. Bu yüzden delistler de çok daha toplu oluyor. Yatırımcıların mutlaka bu risklerin farkında olarak Alpha tokenlerinde işlem yapması gerekir.

Bu arada yazı hazırlandığı sırada Mücteba Hamaney’in ilk açıklamaları yayınlanmak üzere. İran savaşının neye evrileceğini görmek için yeni liderin biraz sonra yayınlanacak konuşmasındaki ton son derece önemli olacak. Önümüzdeki saatlerde volatilite artacaktır.