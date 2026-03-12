Winvest — Bitcoin investment
BINANCE

Son Dakika: Binance 10’dan Fazla Altcoini Kaldırıyor

Özet

  • Binance Alpha MIRROR, SHARDS, FST, DGC, COA, ULTI, TGT, AGON, AFT, PFVS, SGC, RDO, ELDE, MILK, TAT, BOT, SSS, SUBHUB, PLANCK, OOOO’u kaldıracak.
  • Son incelemeyle ilgili altcoinlerin Binance Alpha standartlarına uymadığı tespit edildiğinden bahsediliyor.
  • Mücteba Hamaney’in ilk açıklamaları birazdan yayınlanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance yeni delist duyurusunu paylaştı. Zayıflayan hacimler, yatırımcılardaki ilgisizlik ve ayı piyasaları derken altcoinlerin hayata tutunması zorlanıyor. Borsalar altcoinleri platformlarında sunarken belli piyasa yapıcı maliyetlerini karşılamak zorunda olduğundan zarar yazan pariteleri ortadan kaldırıyorlar.

Binance Son Dakika

Binance Alpha MIRROR, SHARDS, FST, DGC, COA, ULTI, TGT, AGON, BNB Card, AFT, PFVS, SGC, RDO, ELDE, MILK, TAT, BOT, SSS, SUBHUB, PLANCK, OOOO’u kaldıracağını açıkladı. Son incelemeyle ilgili altcoinlerin Binance Alpha standartlarına uymadığı tespit edildiğinden paritelerin kaldırılmasına karar verildi. İlgili kripto paralar bugün itibariyle sadece satışa açık olacak.

Kaynak

Binance Alpha’daki tokenlar normalden daha riskli varlılardır. Bu yüzden delistler de çok daha toplu oluyor. Yatırımcıların mutlaka bu risklerin farkında olarak Alpha tokenlerinde işlem yapması gerekir.

Bu arada yazı hazırlandığı sırada Mücteba Hamaney’in ilk açıklamaları yayınlanmak üzere. İran savaşının neye evrileceğini görmek için yeni liderin biraz sonra yayınlanacak konuşmasındaki ton son derece önemli olacak. Önümüzdeki saatlerde volatilite artacaktır.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance, Wall Street Journal’a İran Bağlantılı Kripto Haberleri Nedeniyle Dava Açtı

Sabrı Taşan Binance İftira Davası Açtı

Son Dakika: 11 Mart ABD Binance Soruşturması!

ABD Federal Mahkemesi, Binance ve Changpeng Zhao Hakkındaki Dava Taleplerini Reddetti

ABD Mahkemesi, Binance Hakkındaki Toplu Davanın Tahkim Yerine Mahkemede Devamına Karar Verdi

ABD’li Senatörlerden Binance ve Trump Bağlantılı Yaptırım İhlali İddialarına Soruşturma Talebi

BNB Chain’de Ücretler Çakıldı: Bitcoin’de Yüzde 95’lik Ralliyi Başlatan O Sinyal Geri Döndü

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Bitcoin’in 70 Bin Dolar Direncini Zorluyor
Bir Sonraki Yazı Metaplanet, Japonya’da Bitcoin Ekosistemi İçin 4 Milyar Yenlik Yatırım Hamlesi Başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2022 Senaryosu Kaçınılmaz, Kripto Paraları Bekleyen Şey Çok Açık
Kripto Para
Bonk.fun Kripto Platformunda Saldırı: Kullanıcılar Varlıklarını Kaybetti
Kripto Para
Hyperliquid’in HYPE Tokeni, Petrol Sözleşmelerindeki Hacim Artışıyla Yükseldi
Kripto Para
Ark Labs, Tether’ın Katılımıyla Bitcoin’de Programlanabilir Finans için 5,2 Milyon Dolar Yatırım Aldı
BITCOIN (BTC) Tether (USDT)
SEC ve CFTC, Dijital Varlıkların Denetimi İçin Ortak Düzenleyici Çerçeveye Geçiyor
Kripto Para Hukuku
Lost your password?