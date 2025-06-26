Kripto Para

Saatler Kaldı: Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu

Özet

  • PCE için Cuma günü beklenti %2,6 ve bunun altındaki veri faiz indirim beklentisini besleyebilir.
  • Birçok Fed üyesi enflasyonda güçlü tarife etkisi görülmezse indirimden yana. Getiri eğrisi de faiz indirim sinyali veriyor.
  • Fonlama oranı kripto paralar için yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ateşkes sağlandı ve tarifelerle alakalı görüşmeler devam ediyor. Çin gerilimi sona erdi ve artık vakit geldi. Kripto para yatırımcılarının görmesi gereken şey Fed’in artık “faizleri indiriyoruz” diyerek adım atması. Bunun için enflasyonda keskin bir yükseliş görmemeliyiz ve Cuma günü gelecek veri önemli bir sinyal olacak.

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27 Haziran ve Kripto ParalarKripto Paralar Yükselecek Mi?

27 Haziran ve Kripto Paralar

Cuma günü daha önce uyardığımız üzere ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisi gelecek. Bu veri Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olması hasebiyle son derece önemli. Nisan ayında devreye giren tarifeler taban %10 olacak şekilde birçok kalemde ürünlerin fiyatını artırdı. Şirketler stoklarını eritiyor ve fiyatlar artmaya başlıyor. Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini görmemiz açısından Cuma günkü PCE verisi kilit önem arz ediyor.

Son 6 günde 3 Fed üyesi faiz indirimi için Temmuz ayına işaret etti 2 tanesi enflasyonda artış olmazsa faiz inmeli dedi. Ancak Cuma günü yaptığı açıklamada indirim talebinde bulunan ilk üye Waller yeni iş imkanları oluşturma noktasında ciddi gerileme olduğunu artık faizlerin inmesi gerektiğini söyledi.

27 Haziran Cuma günü PCE verisi için beklenti yıllıkta %2,3 ve önceki gelen %2,1 seviyesindeydi. Fed’in hedefi %2 ve önceki verinin oldukça düşük gelmiş olması 0,2 puanlık yükselişi tolere edilebilir hale getiriyor. Fakat daha fazlası olursa Fed üyeleri Eylül ayını bekleyelim diyecektir. En iyi senaryoda veri %2,1 ve altında gelir, ardından kripto paralarda faiz indirimlerinin fiyatlanmaya başladığını görürüz. Çekirdek PCE için beklenti %2,6 ve önceki %2,5’ti.

Peki son durum ne? Uzun vadeli hazine tahvilleri düşük performans gösteriyor. Petrol 2022’den bu yana en büyük iki günlük düşüşten sonra bir miktar toparlandı. Dolar endeksi son 3 yılın en düşük sevisine indi. SPX ATH seviyesinin hemen altında. Nasdaq 100 bugün ATH seviyesine ulaştı ve NVIDIA’nın rekor kırmasıyla bu başarıya ulaştı. Russell 2000 endeksi uyarı mahiyetinde %1,2 düştü ve bu altcoinlerle pozitif korelasyon gösteren bir endeks.

30 ve 5 yıllık tahviller arasındaki faiz farkı 2021’de görülen seviyelerde. Getiri eğrisindeki dikleşme Fed’in faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentiyi yansıtıyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Son ralliye rağmen fonlama oranı halen düşük. Bu da bize vadeli tarafta daha fazla yükseliş için destek görebileceğimiz söylüyor. Yani piyasalar hisse senetlerindeki yükselişte tükenmişlik sinyalleri verse de kripto paralarda daha fazlası mümkün.

DaanCrypto kripto paraların toplam piyasa değerini gösteren TOTAL grafiğini paylaşarak destek noktasından gelen sıçramanın umut verici olduğundan bahsetti.

“Kripto Piyasa Değeri kilit seviyesinde sıçradı ve o zamandan beri yükseliyor. Bu, genel yükseliş momentumunun güzel bir göstergesi. Bu seviyenin altına düşerse, yaz aylarında daha büyük bir konsolidasyon/düşüş olacağı konusunda temkinli olmaya başlayacağım. İzlenmesi gereken iyi bir seviye. BTC’de ~100.000 $ ile kabaca aynı seviyede.”

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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