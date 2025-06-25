Ethereum Altcoin Boğası İçin Alarm Veriyor

Piyasa değerine göre en büyük altcoin Ethereum (ETH) $2,448.19 ve BTC dışında spot ETF’i olan tek kripto para da o. Tarihsel olarak ETH fiyatının ralli yaptığı dönemlerde altcoinlerin geneli için büyük yükselişler görülmüştür. Ancak ETH bin günü aşkın süredir BTC karşısında kayıplar yaşadı ve tam ad bu sebepten altcoin yatırımcılarının yüzü gülmüyor. Peki artık altcoin boğası için vakit gelmiş olabilir mi?

Altcoin Boğası Alarmı

Kripto para piyasaları için Elon Musk’ın desteğinin 2019 itibariyle 2021 zirvesini nasıl tetiklediğini gördük. Bugün geldiğimiz noktada binlerce Elon Musk gücünde BlackRock gibi devlerin Amerika Birleşik Devletleri’nin ve çok daha fazlasının desteğini kripto paralar arkasında hissediyor.

Trump ülkeyi kriptonun başkenti yapma idealiyle büyük bir dönüşüm başlattı. Yönetimi kadrolarındaki kripto para düşmanları temizlenirken SEC gibi kritik kurumların başına kripto para dostu isimler getirildi. Daha birkaç dakika önce ABD Federal Konut Finansman Ajansı (FHFA) kripto paraların ev almak isteyenler için teminat (ipotek) olarak kabul edilmesi için emir yayınladı. Tüm bunlar kripto paralarla alakalı ABD yönetiminin daha fazla lehte karar alacağını gösteriyor.

Bu yüzden ETH ETF’leri için staking izninin de gelmesi bekleniyor. Eğer ETH ETF stake izni gelirse kurumsal yatırımcılar ETH cinsinden yüzde 5 civarı ek kazanç elde edebilmek için daha güçlü bir talep dalgası başlatacak ve bu durum ETH fiyatını önemli ölçüde yukarı çekecek. Daha şimdiden ETF için stake izni henüz çıkmamış olmasına rağmen kilitli ETH arzı 35 milyonu aştı. Bu ne demek? 35 milyon ETH borsalarda artık satışa hazır beklemiyor uzun vadeli yatırımcıların elinde kilitlenmiş olarak hareketsiz kalıyor. Yani satışa hazır daha az ETH var. CryptoBullet ETH stake arzının yeni rekora ulaşmasını ETH için önemli bir yükseliş sinyali olarak yorumluyor.

Rover da başka bir sinyal paylaştı. Aşağıdaki grafikte hem boğa hem de ayıların tuzağa düştüğünü söyleyen analist artık boğalar için beklenen günlerin geldiğini söylüyor. ETH kilit bölgeyi geri aldı ve şimdi direnci aşarak 3 yıldan uzun süren düşüşü tersine çevirebilir.

Ethereum (ETH) Fiyatı

ETH fiyatı yeniden 2.362 dolardaki destek noktasını geri aldı. Geçtiğimi yıl da bu bölge önemli bir seviye olarak dikkat çekmişti. Uzun süreli konsolidasyona ev sahipliği yapan aralık bu yıl da 41 günlük yana hareketi beraberinde getirdi. Şimdiyse tekrar desteği geri aldığı için 2.745 doları hedeflemeye devam edebilir.

Yatırımcılar için 2.655 ve 2.745 dolar önemli eşikler olacak. ETH bu bölgeyi aşarak 3.040 doları yeniden desteğe çevirdiğindeyse 3.486 ve 4.000 dolar aralığına geri dönülebilir. Elbette altcoinlerin geneli için de yıllardır beklenen yükseliş ortamına dönüşü bu evrede göreceğiz. Ekim, Kasım altcoin ETF onayları, tarife anlaşması, faiz indirimlerine başlanması gibi birçok potansiyel iyi haber bizi 2-3 ay içinde bekliyor.