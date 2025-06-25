Son Dakika: ABD Emretti, Kripto Paralar İçin Dönüm Noktası

Küresel ölçekte kripto paraların meşruluk kazanması için Trump’ın seçim zaferinden daha büyük bir şey olamazdı. Adeta El Salvador’un Bukele’si Amerika’nın başına geçmiş gibi bir şey oldu. Hatta çok daha fazlası oldu çünkü Trump altcoinleri de seviyor. Ve ABD kurumları kripto paralara güçlü biçimde kucak açıyor.

Kripto Paralar Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde büyük ABD bankalarının kripto paraları kredi teminatı, risk değerlendirmesi çalışmaları gibi konularda dikkate almaya başladığından bahsetmiştik. Biraz önce gelen haber ise hepsinden çok daha büyük.

FHFA, Fannie Mae ve Freddie Mac’e mortgage kredilerini değerlendirirken kripto para birimlerini dikkate almaları talimatını verdi. FHFA ABD Federal Konut Finansman Ajansı ve ev almak isteyenler için teminat (ipotek) olarak kabul edilmesine karar veriyor. Bu tam anlamıyla harka bir şey

FHFA Direktörü Bill Pulte biraz önce X hesabından şunu yazdı;

“Kapsamlı araştırmaların ardından ve Başkan Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri’ni dünyanın kripto para başkenti yapma vizyonu doğrultusunda, bugün Great Fannie Mae ve Freddie Mac’e, kripto paraları ipotek için bir varlık olarak kabul etmeye hazırlık yapmalarını emrettim.”

Belgede şu detaylar yer alıyor;

“Kripto para; hisse senedi ve tahvil piyasaları dışında servet oluşturma fırsatı sunabilecek yeni ortaya çıkan bir varlık sınıfıdır. ABD Federal Konut Finansman Ajansı (FHFA), artık Şirketlerin ipotek kredisi risk değerlendirme sürecine ilave rezerv varlıklar olarak kripto paranın dahil edilmesinin, rezervler ve diğer varlık sınıflarına ilişkin bilgi yelpazesini genişletmesine olanak tanıyacağını ve krediye erişimi olan borçlular için sürdürülebilir ev sahipliğini kolaylaştıracağını değerlendirmiştir.”

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) kamu kuruluşu. Bankalardan ipotek kredileri alır ve onlara likidite sağlar. Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) hükümet denetimi altında faaliyet gösterir ve diğerinden sonra 1970’te kurulmuş aynı amaçla çalışan bir kurumdur. Bu emir tek bir konut, mesela müstakil ev alımı gibi kredilerin ipotekleri için geçerli.