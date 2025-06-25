Kripto Para

Son Dakika: ABD Emretti, Kripto Paralar İçin Dönüm Noktası

Özet

  • ABD Federal Konut Finansman Ajansı (FHFA) kripto paraların ev almak isteyenler için teminat (ipotek) olarak kabul edilmesine karar verdi.
  • FHFA Direktörü Bill Pulte "ABD'yi kripto para başkenti yapma ideali" sebebiyle bu adımı attıklarını ilan etti.
  • BTC 107.700 dolara yükseldi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Küresel ölçekte kripto paraların meşruluk kazanması için Trump’ın seçim zaferinden daha büyük bir şey olamazdı. Adeta El Salvador’un Bukele’si Amerika’nın başına geçmiş gibi bir şey oldu. Hatta çok daha fazlası oldu çünkü Trump altcoinleri de seviyor. Ve ABD kurumları kripto paralara güçlü biçimde kucak açıyor.

Kripto Paralar Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde büyük ABD bankalarının kripto paraları kredi teminatı, risk değerlendirmesi çalışmaları gibi konularda dikkate almaya başladığından bahsetmiştik. Biraz önce gelen haber ise hepsinden çok daha büyük.

FHFA, Fannie Mae ve Freddie Mac’e mortgage kredilerini değerlendirirken kripto para birimlerini dikkate almaları talimatını verdi. FHFA ABD Federal Konut Finansman Ajansı ve ev almak isteyenler için teminat (ipotek) olarak kabul edilmesine karar veriyor. Bu tam anlamıyla harka bir şey

FHFA Direktörü Bill Pulte biraz önce X hesabından şunu yazdı;

“Kapsamlı araştırmaların ardından ve Başkan Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri’ni dünyanın kripto para başkenti yapma vizyonu doğrultusunda, bugün Great Fannie Mae ve Freddie Mac’e, kripto paraları ipotek için bir varlık olarak kabul etmeye hazırlık yapmalarını emrettim.”

Belgede şu detaylar yer alıyor;

Kripto para; hisse senedi ve tahvil piyasaları dışında servet oluşturma fırsatı sunabilecek yeni ortaya çıkan bir varlık sınıfıdır.

ABD Federal Konut Finansman Ajansı (FHFA), artık Şirketlerin ipotek kredisi risk değerlendirme sürecine ilave rezerv varlıklar olarak kripto paranın dahil edilmesinin, rezervler ve diğer varlık sınıflarına ilişkin bilgi yelpazesini genişletmesine olanak tanıyacağını ve krediye erişimi olan borçlular için sürdürülebilir ev sahipliğini kolaylaştıracağını değerlendirmiştir.”

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) kamu kuruluşu. Bankalardan ipotek kredileri alır ve onlara likidite sağlar. Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) hükümet denetimi altında faaliyet gösterir ve diğerinden sonra 1970’te kurulmuş aynı amaçla çalışan bir kurumdur. Bu emir tek bir konut, mesela müstakil ev alımı gibi kredilerin ipotekleri için geçerli.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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