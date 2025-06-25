Teknik Analiz

ALGO, FIL Coin ve SEI Coin İçin Grafik Uzmanlarının 2025 Hedefleri

Özet

  • Poppe ALGO için 1 doları hedefliyor ve ABD politika kuruluşundaki rolü nedeniyle iyimserliğinin arttığından bahsediyor.
  • FIL Coin 3,3 doları hedefliyor.
  • SEI için Sherpa 0,3357 doları bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları Kasım ayındaki Trump zaferinde kısa süreli de olsa bir yükseliş gördü. Ancak sonraki dönemde tarifeler, savaş, geciken faiz indirimleri derken istenen fiyat performansına şahit olamadık. Peki grafik uzmanlarının 25 Haziran (bugün) paylaştığı ALGO, FIL, SEI Coin tahminleri bize ne söylüyor?

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ALGO 2025 Fiyat TahminiFIL Coin ve SEI Yorum

ALGO 2025 Fiyat Tahmini

ETH 2.400 dolarda ve bugün de altcoinlere umut vermiyor. BTC fiyatıysa ABD piyasaları yeni tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra 107 bin dolara geriledi. Yatırımcılar Temmuz itibariyle tarifelerle ilgili belirsizliğin ortadan kalkması ve risk piyasalarının rahatlamasını bekliyordu. Ancak AB tarafındaki sızıntılar yaz sonuna kadar tarifelerle alakalı mücadelenin devam edebileceğini söylediğinden tedbirli iyimserlik hakim.

ALGO Coin 2021 yılında ses getirmiş ve halen Poppe’nin favori altcoinleri arasında yer alan bir kripto para. Son deneme de düşüşle sonuçlandı ancak dipten önceki toparlanmaya benzer hareket başlatma potansiyeli güçlü. Yukarıdaki grafiği paylaşan analist kilit destek noktasını işaretledi ve şunları yazdı;

“ALGO çok güzel bir grafik çiziyor. Önceki ralliden tamamen geri çekildikten sonra daha yüksek bir dip seviyeye ulaştı. Yaklaşan ralli, boğa koşusu sırasında olduğu için çok daha yüksek bir fiyatı tetikleyecek. Şimdi Blockchain Assocation’a katıldılar ve bu da yükseliş sinyali veriyor.

Neden? Bu sayede Algorand ve Blockchain Association, ABD’deki kripto politikasının şekillenmesine yardımcı olabilecekler. Bu politikaların ön saflarında yer almak isteyeceksiniz ve bu yüzden ALGO’nun takip edilmesi gereken bir coin olduğunu düşünüyorum.”

Bu politika grubunun o kadar da abartılacak bir hikayesi yok ancak ABD regülasyonlarında ALGO’nun yer alması, ABD merkezli ancak kenarda kalmış diğer projelere göre ona avantaj sağlıyor.

Poppe için hedef burada 1 doları üzeri ancak analistler yüklü miktarda yatırımcısı oldukları altcoinlere karşı daha pozitif ayrımcı yaklaşıma sahip olabildiklerinden bugünkü değerlendirmeleri biraz bunun bilincinde ele almanızı tavsiye etmeliyim.

FIL Coin ve SEI Yorum

2,11 dolardaki destek noktasının olası geri çekilmede önemli olduğu bilgisin paylaşan Waleed Ahmed FIL Coin için kayda değer hızlı bir yükseliş bekliyor. BTC yeni ATH seviyelerine koşarken ETH’nin hakarete geçtiği ortamda çok uzun süredir yıpranmış altcoinlerin güçlü yükseliş fırsatları olacak. Önemli ölçüde likidite kaybettikleri için aşırı satışlar yaşadıklarından özlenen hızlı rallileri görebiliriz.

Analistin hedefi FIL Coin için yıl bitmeden 3,3 dolar ve üzeri. SEI Coin için de Sherpa şunları yazdı;

“Teorik olarak SEI gibi altcoinler için bu dip olmalıydı; bu fitilde çok fazla likidite var.

Aslında kendime çok kızgınım, bu tür kurulumları çok seviyorum ve bunlar benim en sevdiğim işlemler; fib geri çekilmesi. .382’nin bu şekilde vuracağını düşünmemiştim ve daha fazla zamanım olacağını sanmıştım. Meğer bu SEI için tam dip seviyeymiş. Neyse, olan oldu.”

Analistin hedefi 0,2938 dolar üstü kapanışlarla 0,3357 dolara dönüş.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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