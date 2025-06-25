Kripto Para Kahininin 25 Haziran Günkü Tahmini, HYPE ve ETH Yorumu

Bitcoin (BTC) $107,254.55 107.150 dolar bölgesinde ve Powell’ın faiz indirimleri için tarife etkilerini izleyeceğine dair yorumları bunda etkili oldu. Trump da “İran ile yeni çatışma olabilir mi” sorusuna yuvarlak bir cevap vererek düşüşü besledi ancak birçok kez ateşkesin süreceğinin de altını çizdi. Peki popüler kripto para kahini ne diyor?

Kripto Para Kahinin Tahmini

Bitcoin (BTC) için Roman Trading hatırlarsanız daha fazla düşüş riskinden bahsetmişti. 112 bin dolar zirvesinden bugüne artan uyarıları nedeniyle bazı yatırımcılar endişelendi ve kısmen haklı da çıktılar. İran sürpriz yumurtadan çıkar gibi çıktı ve İsrail’in ateşlediği füzeler BTC ile altcoinleri aşağı çekti. ABD’nin savaşa müdahil olmasıyla kripto para kahini daha da ilgi çekti ve beklediği 98 bin dolar testini gördük.

Ancak o daha fazlasını hedefliyordu. Yani beklediği şey o günlerdeki ifadesiyle 2021 sonundaki ayı piyasalarının başladığı günlerdekine benzer şeylerdi. Ancak öyle olmadı ve bugün BTC 107 bin doların üzerinde. Peki yaklaşık 1 saat önce paylaştığı değerlendirmesinde ne diyor?

“Biraz daha netleştirmek gerekirse: 100.000 desteğini tekrar test edene kadar long pozisyon açmayacağım. Düşük zaman aralığı (LTF) aşırı uzamış durumda ve bir kez daha diyagonal dirence ulaşmadan önce bu seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu gerçekleştiğinde, kırılma girişiminde hacmin nasıl görüneceği tamamen önemli olacak.”

Görüldüğü üzere analist ayı piyasalarının başlayacağına dair görüşünden vazgeçti. Yani kripto para kahini diye bir şey yok, olsa da geleceği tıpkı diğer kahinler gibi göremiyorlar. Yatırımcıları kendi yatırım stratejilerini kahinlere, analistlere göre değil kendi araştırmalarına, değerlendirmelerine ve risk profillerine göre oluşturmalı.

HYPE ve ETH Yorumu

Altcoinler can sıkarken HYPE Coin iyi kazançlar getirdi ve bu kayda değer bir yatırımcı kitlesinin oluşmasına neden oldu. HYPE grafiğini izleyen ve uzun vadede daha fazlasını başaracağını düşünen çok fazla yatırımcı hatta analist var. Sherpa’nın da favori altcoinleri arasında. Waleed Ahmed bugünkü analizinde aşağıdaki grafiği paylaşarak fiyatın tekrar 45 dolara ulaşabileceğinden bahsetti. Eğer 40 dolar eşiği aşılamazsa 30,63 dolar yeniden test edilebilir belirleyici olan eşik burası.

Fella ise altcoinlerin geneli için oldukça önemli olan ETH grafiğine bakıyor.

Analiste göre eninde sonunda ETH fiyatının tekrar 4 bin doları aştığını göreceğiz. Bu sadece zaman meselesi diyen analist altcoinlerde yükseliş için bekleyen yatırımcılara umut aşılasa da Temmuz başında tarifelerle ilgili gelecek haberler Temmuz-Ağustos ayı için belirleyici olacak.