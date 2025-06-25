Binance Sinyali ve Kripto Para Boğası

Bitcoin (BTC) $107,254.55 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 107.800 doların üzerinde bulunuyor. Trump’ın açıklamaları biraz dalgalanmaya neden oldu. Savaşın bittiğine dair 2-3 cümlesinin ardından tekrar alevlenme ihtimali sorulduğunda “bu bir gün olabilir, yakında da olabilir” cevabının vermesi düşüşü tetikledi. Yine de önümüzdeki hafta anlaşma imzalanacak diyerek korkuyu törpüledi ve BTC düşüşü duruldu. Asıl bomba ise Binance verilerinde, popüler analist bu veriye bakarak kripto para boğası yaklaşıyor dedi.

Kripto Para Boğası

Bugün borsalar genelindeki BTC rezervinin nasıl istikrarlı biçimde düştüğünü ve yeni dipler yapmasının normalleştiğini yazmıştık. ETF kanadında BlackRock gibi trilyon dolarlık devlerin müşterileri çılgınca BTC biriktirmeye devam ediyor. Dolayısıyla piyasalardaki sıcak, hareketli BTC’ler hem uzun vadeli bireysel yatırımcıların soğuk cüzdanlarına hem de BlackRock gibi devlerin cüzdanlarına akıyor.

Üstelik önceki değerlendirmelerimizde paylaştığımız üzere 2030’a kadar 10 yıldır hareketsiz olan BTC arzının 13 milyon civarında olabileceğinden bahsetmiştik. Unutulan, çalınan varlıklardan tutun Nakamoto’nun ölü cüzdanına kadar 21 milyonluk maksimum BTC arzını daraltan çok fazla şey var. MSTR ise tek başına 600 bin civarında BTC tutuyor ve her gün yeni şirketler yüz milyonlarca dolarlık alım yaparken ETF kanalında günlük yarım milyar doları aşan girişler görüyoruz. Tüm bunlar uzun vadeli büyüme potansiyelini yansıtıyor.

Birkaç dakika önce Crypto Lord kripto para boğası için önemli bir sinyal olarak Binance BTC girişlerine değindi ve şunları yazdı;

“Binance borsasına gelen Bitcoin akışı, son ayı piyasasından bu yana en düşük seviye olan 5.700 BTC’ye düştü. Bu, satıcıların piyasadan çekildiğini ve “elmas ellerin” devrede olduğunu gösteriyor. Bu bir servet transferidir.”

Eğer işler yolunda gider ve son savaşa benzer bir olay görmezsek kripto paraların önümüzdeki hafta ve aylarda daha büyük zirveler yapması gerekiyor.

Analist Yorumları Kripto Paralar

Poppe halen yükseliş beklentisini koruyor. Yeterince uzun vadede son 3 yılda Poppe hep haklı çıktı çünkü BTC sürekli düşüşlere rağmen daha büyük zirveler yaptı. Ancak altcoinler konusunda söylediklerinde genelde yanıldığı açık. BTC için yükseliş momentumunun güçlendiğinden bahseden analist ATH seviyesinin aşılmasıyla son engelin de geride kalacağını düşünüyor.

“Bence biraz konsolide olacağız ve en fazla önümüzdeki 1-2 hafta içinde yeni tüm zamanların rekor seviyelerine (ATH) doğru hareket edeceğiz.”

Mister ise aşağıdaki grafiği paylaşarak ETH on-chain aktifliğindeki artışın spot fiyatta ralliyi tetikleyebileceğinden bahsetti. Eğer bu olursa ve ETH 3 bin doları aşarsa altcoinlerde gerçek şov başlayabilir.

BTC yazı hazırlandığı sırada 107.500 doların üzerinde.