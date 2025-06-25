Tarifeler, Fed ve Kripto Paralarda Yükseliş Beklentisi

Kripto paralarda boğa piyasaları Fed’in faiz indirimleriyle başlar. Geçmişte hep böyle olmuştur. Cuma ve Pazartesi günü toplam 3 Fed üyesi Temmuz ayında faiz indirimi olabileceğinden bahsetti. Bu açıklamaların ardından Cuma günü gelecek olan kişisel tüketim harcamaları verisinin önemi daha da arttı.

Tarifeler ve Fed

Yaklaşık 35 gün sonra açıklanacak faiz kararı için beklenti (%79 oranla) faizlerin sabit kalacağı yönünde. Eylül ayında indirim tahmini ise %80’i aştı. Yıl bitmeden 2 faiz indirimi görme ihtimalimiz oldukça fazla.

Cuma günü Fed’in izlediği enflasyon göstergesinin %2,3’e ve çekirdek PCE’nin %2,5’ten %2,6 seviyesine çıkması hedefleniyor. Bu artış beklentisine rağmen Fed üyelerinin indirim yönünde görüş açıklamaya başlaması tarifelerin enflasyon üzerinde etkisinin sınırlı kalabileceği beklentisini destekliyor.

3 üyenin “enflasyon artmazsa Temmuz’da indirim olabilir” açıklaması temelde yeni iş imkanlarının zayıflamasıyla alakalı. Yani istihdam evet zirvede ancak yeni iş olanakları son birkaç yılın dibinde.

Nasdaq 100 yazı hazırlandığı sırada açılışın hemen ardından tüm zamanların rekorunu kırdı ve Powell 17:00 (yazı yayınlandığında muhtemelen konuşması devam ediyor olacak) Kongre ifadesinin ikinci gününde konuşacak.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett saatler önce yaptığı açıklamada 4 Temmuz günü Trump’ın ulusal vergi yasasının onayıyla birlikte tarife anlaşmalarını imzalayabileceğini söyledi. Bugünkü açıklamaları da yine bu yöndeydi.

“Ticaret anlaşmaları çok geçmeden imzalanacak. Vergi yasası kabul edildikten sonra birçok ticaret anlaşması imzalanacak.”

Fakat bir sorun var. Almanya Şansölyesi geçtiğimiz günlerde tarifeyle alakalı anlaşmanın yaz bitmeden gelebileceğini söyledi. FT ise bu hafta AB’nin misilleme vergilerle ABD’ye karşı elini güçlendirmek istediğini söylüyor. Fakat Trump, AB’yi masaya oturtmak için hızlı biçimde %50 vergi kararı alıp ardından 1 Haziran yürürlük tarihini iptal etmişti. AB böyle bir blöf yapabilir mi? Trump muhtemelen oyunu kuran benim diyerek kalıcı vergiler getireceğini söyler ve AB bu kumara girmez. Ancak 9 Temmuz son tarihinin uzatılma potansiyeli yüksek.

Kripto Paralarda Yükseliş Beklentisi

ABD yetkilileri son 8 hafta boyunca birçok ülkeyle anlaşmada son aşamaya geçtiklerinden bahsetmişti. En azından Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi birçok ülkeyle tarife pazarlığının tamamlanmış olması muhtemel ve Temmuz ayının başında gelecek hızlı tarife anlaşmalarıyla kripto paralarda yükselişin teşviki mümkün.

Trump 9 Temmuz tarihini anlaşmalar için ötelerse bu uzlaşı için istekli olduğunu göstereceğinden düşüşe neden olmaz. Ancak Çin, AB gibi devlerle Temmuz başında sürpriz biçimde uzun vadeli anlaşmalar varması yükseliş için ciddi ivme sağlayacaktır.

Tarifelerin etkisi petrol fiyatındaki düşüşle belli oranda dengeleniyor ve Fed enflasyon üzerinde tek seferlik artış bekliyor. Fed’den Collins ise yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Önümüzdeki aylarda gümrük vergilerinin etkisinin daha fazla hissedileceğini düşünüyorum. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşünüyorum, ancak bu büyük ölçüde gümrük vergilerine bağlı. Gümrük vergileri enflasyonu artırıp büyümeyi ve istihdamı azaltabilir. Ekonomi genel olarak sağlam seyrini sürdürüyor ve işsizlik düşük. Gümrük vergilerinin yol açtığı fiyat artışlarının ilk işaretleri görülüyor. Gümrük vergileri nedeniyle yıl sonuna kadar çekirdek PCE enflasyonunun %3’ün üzerine çıkacağını öngörüyorum.”

Buna rağmen faizler %3’ün epey üzerinde ve Fed’in indirim için kesinlikle alanı var. Burada izlenecek şey tarifelerin %50’yi aşan oranlarla uzun vadeli bir kabusa dönüp dönmeyeceği gerçeği gibi görünüyor. Eğer Fed bundan emin olursa Eylül ayında faiz indirimleri için Temmuz ayı itibariyle beklentiler artarken kripto paraların daha fazla yükseldiğini görürüz.