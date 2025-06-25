Ekonomi

Sıcak Gelişme: Trump Konuşuyor, NATO Açıklaması ve Kripto Paralar

Özet

  • Trump İran ve İsrail arasındaki ateşkesin bozulmasını beklemiyor. Bu kripto paralar için iyi.
  • Trump Rusya'nın Ukrayna'nın ötesinde işgal planları olabileceğini söylüyor ve bu negatif.
  • BTC 107.500 dolara geriledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Donald Trump iki gündür NATO zirvesinde ve burada önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Birçok ülke tarifeler konusunu da Trump’la konuşmak için iyi bir fırsat yakaladı. Devam eden açıklamalar BTC fiyatının 108.000 dolardan 107.500 dolara gerilemesine neden oldu. Peki kripto para yatırımcılarını ilgilendiren neler söyledi?

Trump’ın NATO Açıklamaları

Ateşkese dair yapacağı açıklamalar kripto paralar, altın ve petrol yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Trump ateşkesin bozulacağına dair tartışmaların ortasında olumlu şeyler söyledi. İran’a yaptırımlar devam edecek ve Putin ile mücadele sürecek. Tarifelerle alakalı henüz yazı hazırlandığı sırada bir açıklaması olmadı.

Konuşmasının önemli satırbaşları maddeler halinde şöyle;

  • İran-İsrail savaşının bittiğini düşünüyoruz.
  • Ek fonlar askeri teçhizata harcanmalıdır. NATO, Amerikan savunma ürünlerini satın almalıdır.
  • Müttefikler, kritik mineraller konusunda düşmanlara bağımlı olamazlar.
  • Nükleer malzemelerin taşındığını sanmıyorum.
  • İran çatışmasının sona ermesi hakkında: Her ikisiyle de ilgilendim ve ikisi de yorgun düştü.
  • İran-İsrail ilişkilerinde yeniden başlangıç olabilir. Sanırım yakında başlayabilir. (Savaş yeniden başlayabilir mi? Ona da “belki bir gün başlayabilir” cevabını verdi.)
  • İran’ın harika petrolü var.
  • Trump yönetimi, temyiz mahkemesinden gümrük vergisi yetkisini desteklemesini istedi.
  • İran yaptırımlarından vazgeçmiyoruz.
  • İran’ın nükleer programa geri döneceğini düşünmüyoruz. İran nükleer programa geri dönerse, biz de orada olacağız.
  • İsrail istihbaratına güvenmiyoruz.
  • İran’a yönelik yaptırımlardan vazgeçmiyoruz.
  • İran’ın ülkeyi düzeltmek için paraya ihtiyacı var.
  • Petrolü ele geçirmeyeceğiz.
  • Çin petrol almak isteyecek ve ABD’den veya diğer ülkelerden alabilir.
  • Putin hakkında: O bir anlaşma istiyor.
  • Putin’i yanlış yönlendirilmiş bir kişi olarak görüyorum.
  • Putin’in Ukrayna’nın ötesinde işgal hırsları olabilir.
  • İran anlaşmasını önümüzdeki hafta imzalayabiliriz.
  • ABD, İran ile görüşecek.
  • Putin ile görüşeceğim.
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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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