Sıcak Gelişme: Trump Konuşuyor, NATO Açıklaması ve Kripto Paralar

Donald Trump iki gündür NATO zirvesinde ve burada önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Birçok ülke tarifeler konusunu da Trump’la konuşmak için iyi bir fırsat yakaladı. Devam eden açıklamalar BTC fiyatının 108.000 dolardan 107.500 dolara gerilemesine neden oldu. Peki kripto para yatırımcılarını ilgilendiren neler söyledi?

Trump’ın NATO Açıklamaları

Ateşkese dair yapacağı açıklamalar kripto paralar, altın ve petrol yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Trump ateşkesin bozulacağına dair tartışmaların ortasında olumlu şeyler söyledi. İran’a yaptırımlar devam edecek ve Putin ile mücadele sürecek. Tarifelerle alakalı henüz yazı hazırlandığı sırada bir açıklaması olmadı.

Konuşmasının önemli satırbaşları maddeler halinde şöyle;

İran-İsrail savaşının bittiğini düşünüyoruz.

Ek fonlar askeri teçhizata harcanmalıdır. NATO, Amerikan savunma ürünlerini satın almalıdır.

Müttefikler, kritik mineraller konusunda düşmanlara bağımlı olamazlar.

Nükleer malzemelerin taşındığını sanmıyorum.

İran çatışmasının sona ermesi hakkında: Her ikisiyle de ilgilendim ve ikisi de yorgun düştü.

İran-İsrail ilişkilerinde yeniden başlangıç olabilir. Sanırım yakında başlayabilir. (Savaş yeniden başlayabilir mi? Ona da “belki bir gün başlayabilir” cevabını verdi.)

İran’ın harika petrolü var.

Trump yönetimi, temyiz mahkemesinden gümrük vergisi yetkisini desteklemesini istedi.

İran yaptırımlarından vazgeçmiyoruz.

İran’ın nükleer programa geri döneceğini düşünmüyoruz. İran nükleer programa geri dönerse, biz de orada olacağız.

İsrail istihbaratına güvenmiyoruz.

İran’a yönelik yaptırımlardan vazgeçmiyoruz.

İran’ın ülkeyi düzeltmek için paraya ihtiyacı var.

Petrolü ele geçirmeyeceğiz.

Çin petrol almak isteyecek ve ABD’den veya diğer ülkelerden alabilir.

Putin hakkında: O bir anlaşma istiyor.

Putin’i yanlış yönlendirilmiş bir kişi olarak görüyorum.

Putin’in Ukrayna’nın ötesinde işgal hırsları olabilir.

İran anlaşmasını önümüzdeki hafta imzalayabiliriz.

ABD, İran ile görüşecek.

Putin ile görüşeceğim.