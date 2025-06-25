Sonra Pişman Olmayın: Kripto Paralarda Haziran Sonu ve 2025 Temmuz Tahminleri

Trump’ın göreve gelmesinden bugüne kripto paralar için uzun vadede ciddi anlamda destekleyici birçok gelişmenin yaşandığını gördük. Ancak kripto paraların dışında kalan dünyada tam bir kaos hakim. Trump yarın çıksa ve dese ki, geçen ay bir uzay aracı gönderdik Mars’ta birkaç uzaylı öldürmüştük birazdan dünyaya saldırmaya geliyorlar, kimse buna şaşırmayacak.

Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Küresel ticaret savaşından, üçüncü dünya savaşının eşiğine kadar gidip gelmediğimiz tehlike kalmadı. Kriptonun kendi içinde birçok temel sorunu çözülmüşken, yasal mevzuatlar piyasalar lehine gelişiyorken ve kurumsal talep artarken kriptonun dışında kalan dünyada “enleri yaşıyoruz”.

Son İran İsrail çatışması da buna örnek olarak gösterilebilir. ETH tam 3 bin doları hedefliyorken Çin ile Paris anlaşmasının resmen teyit edilmesinin hemen ardından füzeler ateşlendi. Kripto paralar en iyi yükseliş fırsatlarından birini daha böylece kaybetti.

Peki sonuç? Her gelişmeyi adım adım duyurduk bu konuda onlarca haber paylaştık ve neticede beklenen senaryo oldu. İran kamuoyuna başka, arka planda başka konuşmasıyla meşhur bir ülke ve bu onların aslında uzun yıllardır karakteri olmuş durumda. JD Vance dün yaptığı açıklamada “birkaç aylık görevimde gördüğüm şey bu, İran bize başka konuşurken kamuoyu açıklamalarını daha başka yapıyor” ifadesini kullandı.

Arka planda anlaşma talebiyle ilgili sızıntılar gelirken ABD Fordow’u vurdu ve nükleer tesisi imha ettik diyerek ateşkesin sinyalini verdi. İran önceden haber vererek ABD’nin Katar üssüne 14 roket attı ve sadece 1’i boş bir yere düştü kalanı imha edildi. Neticede film bitti el sıkıştılar ve BTC tekrar 106 bin doların üzerine çıktı.

Kripto Paralarda Beklentiler

Enerji piyasasındaki birçok sinyal de artık krizin bittiğini gösteriyor ve altının ons fiyatı da 3300 doların altına kadar geriledi.

Bölgesel gerilim de kontrollü bir depremle geride bırakıldığına göre artık kripto paraların kendi gündemine dönmesi mümkün. Bu yıl sat ve tatile çık gibi bir dönem görmüyoruz ve bu oldukça pozitif. BTC uzun süredir altı haneli seviyelerin üzerinde ve bu 2021 yılındaki 60 bin dolar üzerindeki günlere hiç benzemiyor.

Yani mevcut bölge BTC için normalleşirken daha büyük bir zirve için makul bir zemine dönüşüyor. Çok fazla kurumsal kripto para rezerv adımı görüyoruz dün sadece 2 tane Bitcoin $107,254.55 için 1 tane de BNB için rezerv oluşturma adımına dair haberi vardı. Bunlar yüz milyonlarca dolarlık alım yapıyorlar yani bireysel talebin çok ötesine kurumsal yatırımcı akını göreceğimiz günlere ilerliyoruz.

Saylor önümüzdeki yıl 600’den fazla halka açık şirketin Bitcoin rezervi oluşturmasını bekliyor. Bu sayı bugün halen 100’ün altında. Spot BTC ETF’leri yeni kümülatif giriş rekorunu kırdı ve 47,5 milyar dolar aşıldı. Günlerdir istikrarlı girişler sürüyor ve ortama günlük 130 milyon dolarlık giriş oluyor. Dünkü giriş ise neredeyse 600 milyon dolardı.

Teksas geçtiğimiz günlerde Stratejik Bitcoin Rezervi yasasını kabul eden üçüncü eyalet oldu. Borsalardaki BTC rezervi 2,5 milyon BTC’nin altına düştü ve çok hızlı biçimde azalıyor.

Kurumsal talep güçlü dedik ve kripto paralar Trump ile ABD’de de meşruiyet kazandı. Powell bile bankaların artık kripto para işine girebileceğini söylüyorsa artık bir şeylerin değiştiğinden bahsedebiliriz.

Ekim-Kasım ayındaki ETF onaylarına ilerlerken olumlu beklentilerin altcoinlerde daha fazla talebi tetiklemesi gerekiyor. Bloomberg ETF uzmanları 4 gün önce Litecoin $85.16, Solana, XRP, Cardano $0.564554, XRP gibi ETF başvurularında bu yıl onay ihtimalinin yüzde 90 olduğunu söyledi.

Solana için 1-2 hafta önce ortaya atılan ve yalanlanmayan S-1 form güncelleme talebini de unutmamak gerekiyor belki bazıları için daha erken de onay gelebilir. SEC’in, yapılan başvurulara yönelik 19b-4 belgelerini kabul etmesi ve S-1 değişiklik taleplerini istemesi önemli pozitif sinyaller arasında.

Uzmanlar, SEC’in fon ihraççılarıyla daha fazla iletişim kurmasının, sürece olan yaklaşımda yumuşamayı gösterdiğini söylerken eğer Temmuz ayında tarifelerle alakalı olumlu adımlar görürsek 2021 sonundakine benzer bir dönem yaşayabiliriz. Kripto birçok şeyi önden fiyatlamaya bayıldığı için bunun beklentisi bile piyasaları yukarı çekmeli.