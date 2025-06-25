Moca Chain’in Lansmanıyla Gizliliğe Dayalı Yeni Nesil Kimlik Altyapısı Kullanıma Açıldı

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Moca Foundation, web3 dünyasında kullanıcı kimliğini yeniden tanımlayan Moca Chain, resmi lansmanıyla birlikte gizliliği koruyan, kendi kendine egemen ve zincir üstü doğrulamaları mümkün kılan yeni nesil Layer 1 blok zincir kimlik altyapısını devreye aldı.

Moca Chain, bireylerin, cihazların ve yapay zekâ asistanlarının merkezi platformlara bağlı kalmadan dijital kimlik bilgilerini kontrol etmelerine, birleştirmelerine ve doğrulamalarına olanak tanımak amacıyla; sektörel dijital kimlik protokollerinin gelişimini destekleyecek. Eş zamanlı olarak, kullanıcı merkezli ve gizlilik korumalı bir büyüme sağlamak için tüketici uygulamalarıyla entegrasyonlara olanak sunacak. Moca Chain, 2025’in üçüncü çeyreğinde testnet’le, dördüncü çeyreğinde ise mainnet lansmanıyla kullanıcılarla buluşacak.

Moca Chain, zincir üstü (on-chain) ve zincir dışı (off-chain) kullanıcı verilerinin farklı blok zincir uygulamaları aracılığıyla doğrulanabilir olmasını sağlayan bir kimlik katmanı sunar. Bu, merkeziyetsiz veri depolama, zincirler arası kimlik oracle’ı (veri sağlayıcı modülü), web doğrulama verisi üretimi (zkTLS — gizlilik odaklı sıfır bilgi tabanlı TLS doğrulama sistemi) ve zincir üzerindeki doğrulama sistemleriyle mümkün olacak. EVM uyumlu, modüler bir zincir olarak çalışan Moca Chain, diğer zincirlerle birlikte çalışabilir olacak ve iş ortaklarına dijital kimlik ve veri katmanı sağlayacak. Moca Chain, gaz ücretleri, doğrulayıcı staking, veri depolama, oracle, veri üretimi ve doğrulama ücretleri için temel token olarak MOCA Coin’i kullanacak.

Animoca Brands kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Yat Siu şöyle dedi: “Bugün milyarlarca kullanıcı, çevrimiçi hizmetlere erişmek için tek oturum açma (SSO) sistemlerini kullanıyor. Bu sistemler kullanıcı verilerinin, hizmetlerinin ve dijital yaşamlarının anahtarı konumunda. Ancak bu yapı, merkezi bir zayıf nokta oluşturur ve güvenliği tehlikeye atarken, kullanıcıların dijital kimliklerinden yeni bir değer yaratma opsiyonuna da olanak tanır. Moca Chain, bu sorunu çözmeyi ve kullanıcıya verileri üzerinde gerçek mülkiyet sağlamayı hedefliyor.”

Siu sözlerine şöyle devam etti: “Moca Network’ün AIR Kit’iyle birlikte Moca Chain, kullanıcıların verilerine, itibarlarına ve katkılarına sahip olabilecekleri dijital bir ekosistem yaratıyor. Bu, Animoca Brands’in dijital mülkiyet haklarını destekleme ve bireylerin çevrimiçi etkinliklerinden adil bir şekilde faydalanmalarını sağlama misyonuyla güçlü bir uyum içinde.”

Moca Network proje direktörü Kenneth Shek ise şunları söyledi: “Moca Chain ve AIR Kit, kimlik doğrulamalı veri altyapısı ile tüketici uygulamalarına ve kullanıcılarına eşsiz bir güç kazandırıyor. Moca Chain ve MOCA Coin’in benimsenmesiyle birlikte, mevcut geleneksel veri mülkiyeti modellerini yıkabileceğimize ve kapalı ekosistemlerin hâkimiyetini sona erdirerek değeri yeniden kullanıcıya kazandırabileceğimize inanıyoruz.”

Moca Network, Animoca Brands’in resmi kimlik ekosistemidir ve Moca Chain’in lansman ortaklarından biridir. Moca Network, Moca Chain’in ekosistemini büyütmeye ve benimsenmesini hızlandırmaya kendini adamıştır. Moca Network’ün AIR Kit’i, Animoca Brands portföy şirketleri, ortakları ve iştirakleri dahil olmak üzere çeşitli iş ortakları tarafından entegre edilmiştir ve portföy şirketler bünyesindeki 700 milyon kullanıcıya ulaşma kapasitesine sahiptir. Moca Chain üzerine inşa edilen protokoller, SK Planet’in OK Cashbag (28 milyon doğrulanmış KYC kullanıcısı) ve One Football (200 milyondan fazla kullanıcı) gibi AIR Kit kullanıcılarının veri ve ağlarına erişim sağlayabilecek.

Moca Chain, kimlik doğrulama süreçlerinde karşılaşılan sektör genelindeki ortak sorunları çözmeyi hedefliyor: bölünmüşlük, doğruluk, gizlilik, birlikte çalışabilirlik ve kullanıcı egemenliği. Güncel kullanım alanları:

Sağlık: Sağlık hizmet sağlayıcıları arasında doğrulanabilir birleşik sağlık kayıtları

İşe alım: Eğitim ve sertifika geçmişinin doğrulanması

Finans: Gizlilik esasına dayalı KYC/AML süreçleri

Reklam: Uygulamalar arası doğrulanmış kullanıcı verisi ile onboarding

Moca Chain, gerçek dünya benimsenmesi için tasarlandı. Moca Network’ün AIR Kit’i halihazırda milyonlarca insanın kullandığı Web2 uygulamalarına entegre edilerek kimlik ve ödül sistemlerini uygulama içinde çalıştırıyor. Bu sayede Moca Chain, kimlik temelli deneyimlerin büyüyen bir ekosisteminin temelini oluşturuyor.

Mevcut geleneksel yapıda, kullanıcılar veri üzerindeki kontrolü kaybediyor ve bu veriler büyük platformlar tarafından tek taraflı olarak değerleniyor. Moca Chain ise bu kontrolü kullanıcıya geri veriyor. Kullanıcılar, kimliklerini kanıtlarken aynı zamanda verilerinin nerede, nasıl paylaşıldığını yönetebiliyor. Verilerini paylaşmaları karşılığında ekosistemlere erişim, avantajlar veya token ödülleri elde edebiliyorlar.

Moca Chain’in modüler kimlik katmanı, kullanıcı niteliklerinin (sadakat puanları, sosyal ispatlar, erişim hakları) farklı uygulamalar arasında kesintisiz olarak taşınmasını mümkün kılar. Bu sayede kullanıcılar, kişisel verilerini ifşa etmeden platformlar arasında erişim ve ödüllerin kilidini açabilir.

Moca Chain üzerine inşa edilen protokoller, kullanıcı verilerini ve kimlik bilgilerini yeniden kullanılabilir şekilde oluşturabilir veya doğrulayabilir; bu sırada gizliliği koruyabilir. Kullanıcılara verilen veriler, sıfır bilgi ispatı (zk-proofs) ile her yerde doğrulanabilir, bu da doğrudan API entegrasyonları olmadan kullanıcıların farklı platformlara yayılmasını sağlar ve merkezi platformlar yerine kullanıcıların kendileri doğrulayıcı olur.

Moca Chain, Moca Network’ün küresel hesap, kimlik ve itibar SDK’sı olan AIR Kit ile entegre şekilde çalışır. Geliştiriciler, akıllı hesaplar ve doğrulanabilir kimliklerle zengin özelliklere sahip uygulamalar geliştirebilir, plug-and-play izin sistemi ile kullanıcı dostu deneyimler sunabilirler.

Moca Foundation Hakkında

Moca Foundation, Moca Chain’in gelişimini, benimsenmesini, merkeziyetsizleşmesini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen, topluluğa ait bir oluşumdur. Görevi; yönetişim, kültür ve büyümede inovasyonu teşvik etmek ve birlik ile işbirliğini güçlendirmektir. MOCA Coin tarafından desteklenen Web3’ün en büyük birlikte çalışabilir kültürel ekonomisini inşa etmek amacıyla Moca DAO’nun büyümesini destekler.

Moca Network Hakkında

Moca Network, dünyanın en büyük kimlik ağını inşa ediyor — itibar, erişim doğrulaması ve ödüller için birleşik bir dijital kimlik altyapısı sunuyor. Animoca Brands’in kimlik ekosistemi olan Moca Network, 570’ten fazla şirketi, 700 milyondan fazla kullanıcıyı ve kurumsal iş ortaklarını MOCA Coin ile bir araya getiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.