RIPPLE (XRP)

XRP Coin ETF Onayı Ne Zaman? Ripple (XRP) Hedefi Kaç Dolar?

Özet

  • Bloomberg uzmanları XRP Coin ETF için yüzde 90 ihtimal veriyor.
  • Polymarket oranı da yıl sonuna kadar onay için %84 seviyesinde.
  • 17 Ekim öncesinde SEC onay kararını açıklayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $107,254.55 NATO zirvesi sırasında yönünü tekrar yukarı çevirdi ve 107 bin dolar seviyesi aşıldı. Yatırımcılar faiz indirimleri için gelecek PCE ve sonraki TÜFE verisine odaklanmış durumda. Üstelik 4 Temmuz ABD Kurtuluş Gününde açıklanacak tarife anlaşmaları da piyasadaki risk iştahını belirleyecek. Peki Ripple (XRP) $2.17 ne olacak?

Alt Başlıklar
XRP Coin ETFRipple (XRP) Yorum

XRP Coin ETF

Bloomberg ETF uzmanları birçok sebepten dolayı XRP Coin ETF onayının yıl bitmeden gelmesini bekliyor. Tahminler 17 Ekim tarihindeki Grayscale son tarihinden önce onayın geleceği yönünde. Grayscale tıpkı BTC ve ETH tröstünde yaptığı gibi XRP Coin için de tröstünü ETF’e çevirmek için başvuru yapmıştı. Birçok altcoin için son tarih Ekim-Kasım ayında doluyor. Yani Temmuz, Ağustos ve Ekim dersek 80 gün civarında bir süre kaldı.

Polymarket verilerine göre XRP Coin ETF onay ihtimali yıl bitmeden %84 oranında. Temmuz sonu onay beklentisi yüzde kaçta? O da yüzde 10’un altında, geçtiğimiz yıl sonunda bu oran da yüzde 80’in üzerindeydi. Peki neden XRP ETF onayı gelmeli veya gelecek?

  • CME vadeli listelemesi XRP Spot ETF onayının önünü tıpkı BTC ve ETH’de olduğu gibi açtı.
  • SEC potansiyel ihraççılarla sıkı iletişim içinde ve Bloomberg uzmanları bunun onay geleceğine işaret ettiğini söylüyor.
  • Yeni SEC yönetimi XRP Coin’i menkul kıymet olarak görmüyor.
  • Mevcut SEC yönetiminin SOL Coin için S-1 güncellemeleri talep ettiği iddia ediliyor ve bu yalanmadı. Yani altcoin ETF onaylarına ilerleyen bir süreçteyiz.
  • ABD merkezli bir altcoin ve birçok ABD’li şirketle anlaşması var.
  • SEC ve Ripple anlaştı, yıllar süren davanın sadece prosedür süreci kaldı.

Ripple (XRP) Yorum

Fiyat 2,2 dolar desteğini beklendiği gibi geri almak üzere. Çin ile anlaşma yapıldı ve İran ateşkesi piyasalarda olumlu havayı yeniden tetikledi. Yazı hazırlandığı sırada Trump NATO’da önemli açıklamalar yapıyor. Kripto para piyasalarının genelinde odak tarife anlaşmalarının neye evrileceğine çevirmiş durumda.

AB’nin misilleme adımına dair söylentiler olsa da yeterince uzayan süreç 9 Temmuz son tarihine yakın gelecek misilleme ile Trump’ı daha da kızdırabilir. %50 vergi tehdidiyle AB’yi masaya oturtan Trump’ın 1 ayı aşkın süredir müzakerelerde yol almamış olma ihtimali zayıf. O halde Temmuz ayının başında büyük anlaşmalar görmeliyiz ve XRP Coin dahil tüm altcoinlerde yükseliş başlamalı.

XRP Coin için olumlu senaryoda 2,55 ve 2,75 dolar aralığına dönüş bekleniyor. ETF heyecanı da güçlü ve artık aylar içinde karar geleceğinden yatırımcıların onay coşkusunu grafiklere yansıtması gerek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti

Son Dakika: Ripple (XRP) Davasında Kötü Haber, Torres’i Boğmak İsteyeceksiniz

Yapay Zekadan Tapuda XRP Hesabı: Ortalama 192 Bin Adet Coin Yeterli

Ripple’dan XRP Ledger Atağı: Kripto Para Dünyasında Bir İlk

Zirvesine Yüzde 42 Kaldı: Türklerin Favori Altcoin’i 3 Dolara Göz Kırpıyor

Flaş Çıkış: Ripple’ın RLUSD Stratejisi XRP’ye Gölge Düşürüyor

Ripple CTO’su 14 Yılın Ardından Sessizliğini Bozdu: Önemli İpuçları Geldi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Solana Fiyat Tahmini: SOL ve 10 Doların Altındaki Bu 3 Kripto Para 30 Kat Kazanç Getirir Mi?
Bir Sonraki Yazı Moca Chain’in Lansmanıyla Gizliliğe Dayalı Yeni Nesil Kimlik Altyapısı Kullanıma Açıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de İkili Tepe Uyarısı: Büyük Çökmüş mü Bekleniyor?
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Piyasasında Volatilite Endişesi: Trump Tarifeleri ve Opsiyonlar Yakın Takipte
Kripto Para
2027’ye Kadar Tek Başına 210 Milyon Bitcoin (BTC) Alacak, Birkaç Yıl İçinde Borsalarda BTC Kalmayabilir
BITCOIN (BTC)
Lost your password?