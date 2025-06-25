XRP Coin ETF Onayı Ne Zaman? Ripple (XRP) Hedefi Kaç Dolar?

Bitcoin (BTC) $107,254.55 NATO zirvesi sırasında yönünü tekrar yukarı çevirdi ve 107 bin dolar seviyesi aşıldı. Yatırımcılar faiz indirimleri için gelecek PCE ve sonraki TÜFE verisine odaklanmış durumda. Üstelik 4 Temmuz ABD Kurtuluş Gününde açıklanacak tarife anlaşmaları da piyasadaki risk iştahını belirleyecek. Peki Ripple (XRP) $2.17 ne olacak?

XRP Coin ETF

Bloomberg ETF uzmanları birçok sebepten dolayı XRP Coin ETF onayının yıl bitmeden gelmesini bekliyor. Tahminler 17 Ekim tarihindeki Grayscale son tarihinden önce onayın geleceği yönünde. Grayscale tıpkı BTC ve ETH tröstünde yaptığı gibi XRP Coin için de tröstünü ETF’e çevirmek için başvuru yapmıştı. Birçok altcoin için son tarih Ekim-Kasım ayında doluyor. Yani Temmuz, Ağustos ve Ekim dersek 80 gün civarında bir süre kaldı.

Polymarket verilerine göre XRP Coin ETF onay ihtimali yıl bitmeden %84 oranında. Temmuz sonu onay beklentisi yüzde kaçta? O da yüzde 10’un altında, geçtiğimiz yıl sonunda bu oran da yüzde 80’in üzerindeydi. Peki neden XRP ETF onayı gelmeli veya gelecek?

CME vadeli listelemesi XRP Spot ETF onayının önünü tıpkı BTC ve ETH’de olduğu gibi açtı.

SEC potansiyel ihraççılarla sıkı iletişim içinde ve Bloomberg uzmanları bunun onay geleceğine işaret ettiğini söylüyor.

Yeni SEC yönetimi XRP Coin’i menkul kıymet olarak görmüyor.

Mevcut SEC yönetiminin SOL Coin için S-1 güncellemeleri talep ettiği iddia ediliyor ve bu yalanmadı. Yani altcoin ETF onaylarına ilerleyen bir süreçteyiz.

ABD merkezli bir altcoin ve birçok ABD’li şirketle anlaşması var.

SEC ve Ripple anlaştı, yıllar süren davanın sadece prosedür süreci kaldı.

Ripple (XRP) Yorum

Fiyat 2,2 dolar desteğini beklendiği gibi geri almak üzere. Çin ile anlaşma yapıldı ve İran ateşkesi piyasalarda olumlu havayı yeniden tetikledi. Yazı hazırlandığı sırada Trump NATO’da önemli açıklamalar yapıyor. Kripto para piyasalarının genelinde odak tarife anlaşmalarının neye evrileceğine çevirmiş durumda.

AB’nin misilleme adımına dair söylentiler olsa da yeterince uzayan süreç 9 Temmuz son tarihine yakın gelecek misilleme ile Trump’ı daha da kızdırabilir. %50 vergi tehdidiyle AB’yi masaya oturtan Trump’ın 1 ayı aşkın süredir müzakerelerde yol almamış olma ihtimali zayıf. O halde Temmuz ayının başında büyük anlaşmalar görmeliyiz ve XRP Coin dahil tüm altcoinlerde yükseliş başlamalı.

XRP Coin için olumlu senaryoda 2,55 ve 2,75 dolar aralığına dönüş bekleniyor. ETF heyecanı da güçlü ve artık aylar içinde karar geleceğinden yatırımcıların onay coşkusunu grafiklere yansıtması gerek.