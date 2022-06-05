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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), kripto para dolandırıcılığına dair dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda, 2021’in başından bu yana insanların dolandırıcılara 1 milyar dolardan fazla kripto para kaptırdığı belirtiliyor.

46 Binden Fazla Kişi Tuzağa Düştü

ABD’de ekonominin geniş sektörlerinde hem tüketiciyi koruma hem de rekabet yetkisine sahip ülkedeki tek federal kurum olan FTC, 2021’in başından bu yana 46 binden fazla kişinin dolandırıcılık mağduru olduğunu ve kripto paralarda 1 milyar dolardan fazla kaybettiğini bildirdi. Bu, kayıp olarak bildirilen her 4 dolardan 1’ine karşılık geliyor ve diğer ödeme yöntemlerini fazlasıyla aşıyor.

Spesifik olarak, 2021’de 680 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı zararı rapor edilmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde kripto para dolandırıcılığından kaynaklanan kayıplar şimdiden 329 milyon doları bulmuş durumda.

FTC’de kıdemli veri araştırmacısı olan Emma Fletcher, ortalama bir bireyin rapor ettiği kaybın 2 bin 600 dolar olduğunu ekleyerek şunları kaydetti:

İnsanların dolandırıcılara ödeme yaptıklarını bildirdiği en iyi kripto para birimleri yüzde 70 ile Bitcoin (BTC), yüzde 10 ile Tether (USDT) ve yüzde 9 ile Ethereum (ETH).

ABD’li düzenleyici, ayrıca 2021’den bu yana bir dolandırıcılık nedeniyle kripto para kaybettiğini bildiren bireylerin neredeyse yarısının tuzağa “bir sosyal medya platformunda gördükleri reklam, paylaşım veya direkt mesaj” ile düştüklerini belirtiyor. Yatırımcıların en çok dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldıkları sosyal medya platformları yüzde 32 ile Instagram, yüzde 26 ile Facebook, yüzde 9 ile WhatsApp ve yüzde 7 ile Telegram.

Başı Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık Çekiyor

FTC, ilk olarak sosyal medyada platformları aracılığıyla tuzağa düşüldüğü bildirilen kripto paralardaki dolandırıcılık kayıplarının çoğunun (575 milyon dolar) yatırım vaadiyle yapılan dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Romantik dolandırıcılık ise 2021’den bu yana bildirilen 185 milyon doları bulan kripto para kaybıyla ikinci sırada yer alıyor.

Düzenleyici, 20 ila 49 yaş arasındaki kişilerin bir dolandırıcıya kripto para kaybettiğini bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu ve en çok 30’lu yaşlarındaki kişilerin dolandırıcılık mağduru olduğunu bildiriyor. Bununla birlikte, ortalama bir birey için bildirilen kayıpların yaşla birlikte arttığı ve 70’li yaşlarındaki kişiler için kaybın 11 bin 708 dolara kadar ulaştığını belirtiliyor.