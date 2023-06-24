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Son Söz Söylendi! Bloomberg Analistinden Kritik Bitcoin Yorumu!

Özet

  • Büyük varlık yönetim şirketlerinin ve finans kurumlarının spot Bitcoin ETF başvuruları kripto piyasasında iyimserliği artırdı.
  • Bloomberg emtia uzmanı Mike McGlone, ABD ekonomisinin resesyona girecek olmasından BTC'nin etkilenebileceği uyarısında bulundu.
  • McGlone, Bitcoin ve altcoinler gibi riskli varlıkların hala risk altında olduğunu söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
15:47
24 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

BlacRock gibi büyük varlık yönetim şirketlerinin ve önde gelen finans kurumların spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) ardı sıra başvuru yapmaları kripto para sektöründe güçlü bir iyimserlik dalgası yaratmış durumda. Yine de boğaların piyasa üzerindeki hakimiyetini koruyacakları konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bloomberg’in emtia uzmanı Mike McGlone’a göre bu iyimserlik ABD ekonomisinin resesyona girecek olmasıyla bozulacak.

Resesyon Uyarısı

Mike McGlone, 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, Bitcoin’in Nasdaq 100 Hisse Senedi Endeksi’nin son dönemde yaptığı yükselişin izinden girmesi ve ek likidite yakıtı için çok az potansiyel gösteren bir yıllık federal fon vadeli işlemlerinin (FF13) etkisi altında olması nedeniyle ABD ekonomisinin resesyona girmesi ve potansiyel bir hisse senedi ayı piyasası tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

McGlone, yaptığı açıklamada “Bitcoin’in kilit pivot noktası, çoğu riskli varlığın tarihteki en büyük para arzı artışıyla değer kazandığı 2021’den bu yana 30 bin dolar civarındaydı. Çoğu merkez bankasının Haziran ayında sıkılaştırmaya devam etmesiyle dünya çapındaki likidite çekişinin hala devam ediyor oluşu riskli varlıkları ABD ekonomisinin hafif bir resesyona gireceği ve Fed’in para politikasında gevşemeye gideceği umuduyla sıçrama yapmış olsa her an ters bir rüzgar görülebilir.” diyerek yatırımcıların rehavete kapılmayarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

McGlone’a göre, ABD’nin spot Bitcoin ETF‘lerine yeşil ışık yapması an meselesi ve BlackRock’ın yaptığı spot Bitcoin ETF’si başvurusu bu süreci hızlandırmış olabilir, ancak bir spot Bitcoin ETF’sinin fiilen piyasaya sürülmesi 2024’ten önce olmayabilir. Emtia uzmanı, Bloomberg Economics’in beklentisine dikkat çekerek ABD’nin önümüzdeki aylarda resesyona girebileceğinin altını çizerek ayrıca uyardı.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMaerketCap’in fiyat verileri en büyük kripto para Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 2,10 yükselişle 30 bin 747 dolardan el değiştiriyor. Veriler BTC‘nin son 7 günde değerini yüzde 15,66, son 30 günde ise yüzde 15,04 oranında artırdığı görülüyor.

Önde gelen piyasa analistleri ve uzmanları Bitcoin‘in yukarı yönde hareket etmesini beklediklerini söyleyerek 35 bin dolar ve üzerinin gelmesinin artık an meselesi olduğunu savunuyorlar.

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