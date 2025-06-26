488 Milyon Dolarlık Şirketten Bomba Karar: Bitcoin’den Çıkıp Bu Altcoin’e Kayacak

Nasdaq’ta işlem gören 488 milyon dolarlık piyasa değerine sahip kripto para şirketi Bit Digital, yayımladığı strateji bildiriminde Bitcoin $107,254.55 madenciliğini sonlandırarak yalnızca Ethereum $2,448.19 stake etme ve hazine yönetimine odaklanacağını duyurdu. Şirket 2022’den beri oluşturduğu altyapı sayesinde 24 bin 434 ETH (44.6 milyon dolar) biriktirdi ve elindeki 417.6 adet BTC’yi (34.5 milyon dolar) ise kademeli olarak ETH’ye çevirmeyi planlıyor. Bitcoin madenciliği için “stratejik alternatifler” süreci başlatıldı ve operasyonun satışı ya da tasfiyesiyle elde edilecek gelirler tamamen ETH faaliyetlerine aktarılacak. Ethereum, Eylül 2022’deki The Merge sonrasında Proof of Stake modeline geçerek yıllık yüzde 4–6,5 getiri sunan stake imkanı tanıdı. Şirket, bu düzenli kazancı pasif gelir modeli olarak benimsedi. Aynı yaklaşıma yönelen Nasdaq şirketlerinden SharpLink Gaming de yakın zamanda Consensys liderliğinde 425 milyon dolarlık özel sermaye yatırımı alarak 188 bin 478 adet ETH’ye ulaşmayı hedefledi.

Bit Digital’ın Ethereum Odaklı Yeni Yol Haritası

Bit Digital yönetimi, “tamamen Ethereum’a dönüş” kararının ardında iki yıllık birikim sürecinin yattığını açıkladı. 2022’de başlatılan stake altyapısı kurumsal düzeyde doğrulayıcı düğümlerini kapsıyor ve şirketi madencilikten farklı bir finansal modele taşıyor. Proof of Stake mekanizması sayesinde enerji maliyetleri düşerken, güvenlik için kilitlenen ETH şirketin portföyünü büyütüyor.

Yatırımcılar, düzenli getiri sağlayan bu yöntemin piyasa dalgalanmalarına karşı daha istikrarlı nakit akışı yaratabileceğini değerlendiriyor. Bit Digital’in yönetim kurulu Bitcoin pozisyonunun ETH’ye çevrilmesinin kar alımı değil, uzun vadeli hazine stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.

Aynı belgede yer alan “stratejik alternatifler” ifadesi şirketin Bitcoin madencilik donanımını satma ya da kademeli olarak kapatma ihtimaline işaret ediyor. Satıştan gelecek fonların doğrudan ETH alımlarına yönlendirilmesi planlanıyor. Böylece sermaye tahsisi tek kripto paraya odaklanacak ve operasyonel maliyetler sadeleşecek. Şirket, bu süreçte likidite yönetimini güçlendirmek için mevzuata uygun saklama ve risk dağıtım protokollerine bağlı kalacağını duyurdu. Analistler, geleneksel madencilikten çıkışın bilanço üzerindeki nakit fazlasını artırabileceğini ve hissedar getirilerini destekleyebileceğini belirtiyor.

Madencilikten Çıkışın Finansal Boyutu

Bitcoin madenciliği operasyonlarından ayrılmak Bit Digital’in enerji tüketimine dayalı gelir modelini terk etmesi anlamına geliyor. Yüksek elektrik maliyetleri ve artan madenci rekabeti şirketin karlılığını baskılamıştı ki Proof of Stake yaklaşımı bu baskıyı azaltıyor. Şirket bundan sonra donanım yatırımı yerine yazılım tabanlı doğrulayıcı havuzlarına kaynak ayıracak. Böylece hem sermaye harcaması düşecek hem de operasyonel ölçek esnekleşecek.

Piyasada benzer bir yaklaşımda bulunan SharpLink Gaming örneği, Ethereum merkezli hazine stratejilerinin kurumsal şirketlerce benimsenebileceğini gösteriyor. SharpLink’in 490 milyon dolarlık ETH hedefi, staking getirisini pasif gelir kalemi hâline getirmenin mümkün olduğuna dair güçlü bir referans sunuyor. Uzmanlar, Bit Digital’ın ETH portföyünü büyütmesinin, şirketi ikinci en büyük kripto paradan doğan ekosistem fırsatlarına da yaklaştıracağını değerlendiriyor. Staking getirisinin düzenli nakit akışı yaratması risk yönetiminde şeffaflık ve bilanço istikrarı sağlamayı hedefleyen kurumsal yatırımcılar için cazip bulunuyor.