Zirvesine Yüzde 42 Kaldı: Türklerin Favori Altcoin’i 3 Dolara Göz Kırpıyor

XRP, 26 Haziran sabahı 2,20 dolar eşiğini aştı ve 3,84 dolarla kaydedilen önceki zirvesine yüzde 42 mesafede kalarak yatırımcı ilgisini yeniden üzerine çekti. Daha önce 1,92–1,95 dolar bandında tutunmayı başaran popüler altcoin, kısa sürede güçlenen piyasa havasından destek aldı. Bitcoin $107,254.55 ve Ethereum $2,448.19’un kısa vadede toparlanması fiyatı yukarı taşırken, 2,19–2,20 dolar bölgesi dirençten desteğe dönüştü. Şimdi gözler 2,30–2,35 dolar aralığında.

XRP İçin Kritik Seviyeler

Yatırımcılar 2,30–2,35 dolar aralığının aşılması halinde Mayıs tepesi olan 2,66 doların yeniden test edilebileceğini belirtiyor. 2,19 doların artık bir koruma hattı olarak çalışması yükseliş senaryosunun güçlü kalmasına yardımcı oluyor.

Teknik görünüm halen art arda daha düşük tepeler ve diplerden oluşan bir eğilimde. Analistler düşüş yapısının bozulması için 2,35 dolar üzerinde net ve art arda mum kapanışları gerektiğini vurguluyor. Böyle bir kırılım gerçekleşirse XRP’nin 3 dolara yaklaşması bekleniyor.

Bununla birlikte XRP için 2,08 dolar civarı ikinci bir savunma çizgisi olarak öne çıkıyor. Altcoin‘in fiyatı bu seviyenin altına sarkarsa kısa vadeli kazançların önemli kısmı geri verilebilir. Bu nedenle destek noktalarının korunması boğalar için kritik önemde.

Sırada Ne Var?

2,35 dolar üzerinde olacak bir mum kapanışı XRP coin‘e daha fazla ivme katabilir ve fiyatı birkaç hafta içinde yeniden 3 dolarlık psikolojik eşiğe taşıyabilir. Hedeflenen aralıkların aşılması 2021’de 3,84 dolarla kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinin yeniden gündeme gelmesine kapı aralaaycak.

Kısa vadede görülen üç dalgalı yükseliş yapısı iyimser sinyal verse de teknik uzmanlar beş dalgalı bir impuls hareketinin kalıcı ralliyi teyit edeceğini aktarıyor. Böyle bir senaryoda 2,29–2,32 dolar bölgesi hızlı bir şekilde geçilebilir.

XRP için pozitif görünüm Bitcoin ve Ethereum’daki pozitif ivme ile paralel hareket ediyor. Yatırımcı duyarlığı olumlu seyrederse altcoin’in potansiyelini gerçekleştirmesi için zemin hazırlanmış olacak.