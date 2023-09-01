Ağustos, kripto para piyasası için düşüş ayıydı. Bu hem Bitcoin‘de (BTC) hem de diğer çeşitli altcoinlerde belirgindi. Eylül ayında yükseliş eğiliminin başlayacağına dair umut olsa da, bu üç düşüş eğilimi gösteren kripto paranın olumsuz bir görünümü var ve bu da en kötüsünün henüz gelmediğini gösterebilir.

Dash (DASH)

DASH fiyatı, Aralık 2017’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.625 dolardan bu yana düştü. İki yıl sonra, fiyat 40 dolarlık yatay destek alanından sıçrayarak uzun bir alt fitil oluşturdu ve yukarı doğru bir hareket başlattı. Ancak DASH fiyatı Mayıs 2021’de bir kez daha düşüş eğilimi gösterdi. Temmuz 2023’te 40 dolarlık yatay destek alanından kırıldı ve 17 Ağustos’ta 23,86 dolara kadar düştü. Bu seviye Şubat 2017’den bu yana en düşük fiyattı.

Algorand (ALGO)

ALGO fiyatı Kasım 2021’deki en yüksek seviyesi olan 2,99 dolardan bu yana düştü. Düşüş, dik bir direnç çizgisinin ardından hızlı ve geri çekilme olmadan gerçekleşti. Daha yakın bir zamanda ise hat Nisan 2023’te reddedilmeye neden oldu. Ardından ALGO 0,11 dolarlık yatay alandan kırıldı ve 17 Ağustos’ta tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,08 dolara ulaştı. Daha sonra ALGO, 0,11 dolarlık yatay alanın üzerinde sıçrayıp kapanamadı. Üstelik halen yukarıda belirtilen alçalan direnç çizgisini takip ediyor.

Eos (EOS)

EOS fiyatı, Haziran 2021’de daha düşük bir zirve oluşturduğundan beri düştü. Geçtiğimiz yıl boyunca, birkaç kez 0,90 dolarlık yatay destek alanına sıçradı. Ancak Haziran ayı dökümü destek alanının geçerliliğini geçersiz kıldı. Düşüş, 17 Ağustos’ta neredeyse tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,50 dolara geriledi. EOS, sıçramanın büyük ölçüde önemsiz olmasından bu yana biraz arttı. Fiyat hala direnç görevi görmesi beklenen 0,90 dolarlık yatay alanın %50 altında. Dolayısıyla EOS fiyat tahmininin en muhtemel olanı düşüş yönünde. EOS 0,50 dolarlık yatay alandan kırılırsa %80 daha düşebilir ve bir sonraki Fib desteğine 0,13 dolardan ulaşabilir.