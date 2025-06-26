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Binance’den Binlerce Kripto Para Yatırımcısı İçin Son Dakika: 5 Altcoin Delist Edilecek

Özet

  • Binance, 4 Temmuz 2025 tarihinde ALPHA, BSW, KMD, LEVER ve LTO altcoin'lerini delist edecek.
  • Karar, borsanın geliştirme faaliyeti ve düzenleyici uyum gibi ölçütlere dayalı kapsamlı değerlendirmesine dayanıyor.
  • Yatırımcılar belirtilen tarihe kadar açık emirlerini kapatmalı ve transfer seçeneklerini gözden geçirmeli.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para borsası Binance, 26 Haziran 2025 tarihli duyurusunda Stella (ALPHA), Biswap (BSW), Komodo (KMD), LeverFi (LEVER) ve LTO Network (LTO) adlı beş altcoin‘i 4 Temmuz 2025 tarihinde TSİ 06.00’da delist ederek platformundan kaldıracağını açıkladı. Borsa düzenli listeleme incelemeleri sonucunda standartlarını karşılayamayan altcoin’leri platformdan kaldırmaktadır. Binance yetkilileri kullanıcı güvenliğini ve piyasa bütünlüğünü korumak için geliştirme faaliyeti, likidite, şeffaflık ve düzenleyici uyum gibi ölçütleri düzenli olarak değerlendirdiklerini belirtti. Karar söz konusu altcoin‘leri tutan binlerce yatırımcıyı ilgilendiriyor.

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ALPHA, BSW, KMD, LEVER ve LTO Coin İçin 4 Temmuz SonBinance’in Altcoin’ler İçin Delist Kriterleri

ALPHA, BSW, KMD, LEVER ve LTO Coin İçin 4 Temmuz Son

ALPHA, BSW, KMD, LEVER ve LTO altcoin’i için Binance’de spot işlemler 4 Temmuz 2025’te durdurulacak olsa da kullanıcılar o tarihe kadar açık emirlerini iptal edebilir veya coin’lerini farklı platformlara taşıyabilir. İşlem pariteleri kaldırıldıktan sonra emri açık kalan yatırımcıların talimatları sistem tarafından otomatik olarak kapatılacak ve varlıklar hesap bakiyelerine yansıtılacak. Bazı türev ve kredi ürünlerinin delist sürecinden etkileniş biçimi ilgili pariteye bağlı olarak değişebilecek.

Binance Altcoin Delist Duyurusu

Duyurunun ardından portföyünde ALPHA, BSW, KMD, LEVER veya LTO bulunduran yatırımcıların risk-ödül dengelerini güncellemesi gerekecek. Alternatif olarak altcoin’lerin toplulukları listelemeyi sürdüren farklı borsalara yönelme veya Blockchain içi cüzdanlarda saklama yolunu seçebilir

Binance’in Altcoin’ler İçin Delist Kriterleri

Binance, listelediği altcoin’ler için kontrol süreçlerinde artık daha ayrıntılı dokuz başlık kullanıyor. Bu başlıklar proje ekibinin bağlılığı, geliştirme yoğunluğu, işlem hacmi, ağ güvenliği, topluluk iletişimi, inceleme taleplerine yanıt hızı, etik uyum, arz dinamikleri ve yönetim değişiklikleri olarak gösteriliyor. Bugün yapılan delist duyurusu beş altcoin’in bu metriklerde yeterli performansı gösteremediğini ortaya koyuyor.

Borsa, “kullanıcıları korumak ve sektör standartlarını yükseltmek” vurgusuyla yalnızca güçlü altcoin projelerine platformda kalıcı yer vermeyi hedefliyor. Böylece yatırımcılar sürpriz risklerden uzak tutulurken, ekipler şeffaf çalışmaya teşvik ediliyor.

Binance’in değerlendirme listesine “yeni düzenleyici gereksinimler” maddesini dahil etmesi, küresel mevzuat baskısının artışını yansıtıyor. Özellikle coin arzındaki ani artışlar veya ekibin yapısındaki köklü değişimler de artık kritik uyarı sinyali sayılıyor. Borsa, belirlediği standartları karşılayamayan projelerde işlem durdurmak için hızlı hareket ederek piyasa güvenini korumaya çalışıyor; bu yaklaşım, diğer büyük platformların da benzer filtreler uygulamasına örnek teşkil ediyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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