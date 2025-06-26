Yatırımcı Popüler Altcoin’de Nefesini Tuttu, Bekliyor: Sosyal İlgi ve Aktif Adres Sayısı Patladı

Dogecoin $0.161661 yatırımcıları halen net bir yön bulamayan kripto para piyasasında fiyatın 0,1645 dolar civarındaki sıkışmasını yakın takipte. Son 24 saatte yüzde 0,19, son bir haftada ise yüzde 3,95 düşen popüler altcoin, 0,1427 dolardan gelen toparlanma sayesinde güçlü bir taban oluşturdu. 24.64 milyar dolarlık piyasa değeri ve 882.9 milyon dolarlık işlem hacmi altcoin‘de likiditenin korunduğunu gösteriyor. Analistler 0,1716 direncinin aşılması halinde kısa vadede 0,1785 seviyesinin masaya gelebileceğini deeğrlendiriyor.

Teknik Göstergeler Dogecoin İçin Yükseliş Sinyali Veriyor

Dogecoin’in 4 saatlik grafiğinde Bollinger Bantları giderek sıkışıyor. Bu sıkışma volatilitenin düştüğünü ve güçlü bir hareketin yaklaştığını gösteriyor. Fiyat orta banda yakın seyrederken ana destek 0,1617 dolar, ana direnç ise 0,1716 dolar olarak öne çıkıyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 57,07’de bulunuyor. Bu da alıcıların aşırıya kaçmadan alan kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. Daha derin bir düzeltmede 0,1595 dolar seviyesi önemli bir destek olarak izleniyor.

Emir defterinde satıcıların payı yüzde 61 seviyesinde olsa da fiyatın 0,1427 dolardan itibaren oluşturduğu yükselen dipler alıcıların momentumu koruduğunu ortaya koyuyor. Kısa vadede 0,1716 doların üzerinde hacim destekli bir mum kapanışı hedefin doğrudan 0,1785 dolara taşınmasına kapı aralayabilir. Tersine, desteğin kırılması halinde 0,1617-0,1595 dolar bandı yeniden test edilebilir. Böyle bir geri çekilme dahi yukarı yönlü yapıyı tamamen bozulmayacak.

Aktif Adres ve Sosyal İlgi Fiyatı Destekliyor

Santiment tarafından derlenen Blockchain içi veriler Dogecoin’de 21 Haziran’dan itibaren aktif adres sayısında belirgin bir sıçramaya işaret ediyor. Bu cüzdan hareketliliği ağ kullanımının arttığını ve yeni katılımcıların olduğunu gösteriyor. Bu metrik fiyatın sıkıştığı dönemlerde genellikle öncü sinyaldir ve yatırımcı duyarlılığındaki değişimi rakamlara yansıtır.

Adres aktivitesindeki artışa paralel olarak sosyal hakimiyet eğrisi de yukarı yönlü ivmelenmiş durumda. Dogecoin hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar adres yoğunluğunun zirve yapmasına eş zamanlı olarak arttı. Bu tablo tarihsel olarak spekülatif ilginin fiyat hareketine yansıma olasılığını güçlendiriyor. Böylece Blockchain içi veriler ile teknik göstergeler arasında uyumlu bir tablo oluşuyor ve olası fiyat kırılımı için temel hazırlıyor.

Uzmanlar, aktif adres ve sosyal ilginin birlikte yükselmeye devam etmesi halinde direncin kırılmasının yalnızca teknik bir ihtimal olmaktan çıkacağını ve fiyatta sert bir sıçramaya dönüşebileceğinini vurguluyor.