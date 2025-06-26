RIPPLE (XRP)

Ripple’dan XRP Ledger Atağı: Kripto Para Dünyasında Bir İlk

Özet

  • Ripple, XRP Ledger üzerinde yalnızca onaylı kurumların erişebildiği izinli bir DEX başlattı.
  • Sistem düzenlemere uyum gerekliliklerini karşılarken işlem hızını ve maliyet avantajını koruyor.
  • Ripple'ın çözümü stablecoin–fiat takaslarından kurumsal ödemelere kadar geniş bir kullanım yelpazesine kapı aralıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

XRP’nin ihraççısı ve Blockchain şirketi Ripple $2.17, XRP Ledger (XRPL) üzerinde izinli bir merkeziyetsiz borsa (DEX) hizmete açarak düzenlenmiş finans kuruluşlarının düzenlemelerden ödün vermeden kripto para işlemlerini gerçekleştirmesine imkan tanıdı. Yeniliğin duyurusu Japon finans devi SBI Group’un CEO’su Yoshitaka Kitao’nun sosyal medya paylaşımıyla geniş kitlelere ulaştı. İzinli yapı yalnızca onaylı hesapların belirli bir “Permissioned Domain” içinde işlem yapmasına izin veriyor ve eşleşmeler aynı alan içindeki teklifler arasında gerçekleşiyor. Ripple’ın yılın başında açıkladığı kurumsal DeFi vizyonunun somutlaşan ilk örneği sayılan bu platform ölçeklenebilirlik ile düşük maliyeti aynı potada buluşturmayı hedefliyor.

Alt Başlıklar
Kurumsal Kullanıcılar İçin Yeni Güvenli Ticaret Alanıİzinli Yapı DEX Modelinin Geleceğini Şekillendiriyor

Kurumsal Kullanıcılar İçin Yeni Güvenli Ticaret Alanı

İzinli DEX, XRPL’deki merkeziyetsiz borsa mantığını erişimi sınırlandırılmış katılımcılarla yeniden tanımlıyor. Geliştiriciler XRP, stablecoin’ler veya sarılmış kripto paralar için ayrı emir defterleri oluşturup bunları yalnızca beyaz listeye alınmış kurumsallardan oluşan domain kapsamında açabiliyor. Böylelikle kurumsal oyuncular piyasa derinliği ve şeffaflıktan vazgeçmeden düzenlemelere uyumlu şekilde hareket edebiliyor.

Ripple – XRP Ledger

XRPL aynı anda birden fazla izinli DEX barındırabiliyor. Her domain sınırsız işlem paritesine ev sahipliği yaparken emirler sadece aynı domain içinde eşleşiyor. Bu yöntem hacmin dağılmasını önleyip risk yönetimini kolaylaştırarak sermaye kullanımını optimize ediyor.

İzinli Yapı DEX Modelinin Geleceğini Şekillendiriyor

Ripple, düzenlemelere uyum sorunlarının XRPL’de DEX kullanımını yavaşlattığını vurguluyordu. Yeni model gözetimden ödün vermeden yüksek hızlı ve düşük maliyetli işlem imkanı sunarak finans kuruluşlarının Blockchain ekosistemine girişini hızlandırıyor. Kurumsalalr milisaniyeler içinde emir gönderebilirken ağın dağıtık yapısı sayesinde varlık kontrolünü elinde tutuyor.

Platformun potansiyel kullanım alanları arasında stablecoin–fiat kur takasları, sınır ötesi B2B ödemeler, taşeron ve maaş ödemeleri ile kurumsal hazine yönetimi bulunuyor. Küresel bankalar ve ödeme servisleri bu senaryolarda eş zamanlı mutabakat sayesinde operasyon maliyetlerini azaltmayı ve likidite verimliliğini artırmayı bekliyor. Ripple, modelin yaygınlaşmasıyla XRPL üzerindeki kurumsal kripto para hacminin kayda değer biçimde artacağına inanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti

Son Dakika: Ripple (XRP) Davasında Kötü Haber, Torres’i Boğmak İsteyeceksiniz

Yapay Zekadan Tapuda XRP Hesabı: Ortalama 192 Bin Adet Coin Yeterli

Zirvesine Yüzde 42 Kaldı: Türklerin Favori Altcoin’i 3 Dolara Göz Kırpıyor

Flaş Çıkış: Ripple’ın RLUSD Stratejisi XRP’ye Gölge Düşürüyor

XRP Coin ETF Onayı Ne Zaman? Ripple (XRP) Hedefi Kaç Dolar?

Ripple CTO’su 14 Yılın Ardından Sessizliğini Bozdu: Önemli İpuçları Geldi

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı Yatırımcı Popüler Altcoin’de Nefesini Tuttu, Bekliyor: Sosyal İlgi ve Aktif Adres Sayısı Patladı
Bir Sonraki Yazı Sessiz Altcoin’de Şok: 9.5 Milyon Dolar Buhar Oldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de İkili Tepe Uyarısı: Büyük Çökmüş mü Bekleniyor?
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Piyasasında Volatilite Endişesi: Trump Tarifeleri ve Opsiyonlar Yakın Takipte
Kripto Para
2027’ye Kadar Tek Başına 210 Milyon Bitcoin (BTC) Alacak, Birkaç Yıl İçinde Borsalarda BTC Kalmayabilir
BITCOIN (BTC)
Lost your password?