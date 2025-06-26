Ripple’dan XRP Ledger Atağı: Kripto Para Dünyasında Bir İlk

XRP’nin ihraççısı ve Blockchain şirketi Ripple $2.17, XRP Ledger (XRPL) üzerinde izinli bir merkeziyetsiz borsa (DEX) hizmete açarak düzenlenmiş finans kuruluşlarının düzenlemelerden ödün vermeden kripto para işlemlerini gerçekleştirmesine imkan tanıdı. Yeniliğin duyurusu Japon finans devi SBI Group’un CEO’su Yoshitaka Kitao’nun sosyal medya paylaşımıyla geniş kitlelere ulaştı. İzinli yapı yalnızca onaylı hesapların belirli bir “Permissioned Domain” içinde işlem yapmasına izin veriyor ve eşleşmeler aynı alan içindeki teklifler arasında gerçekleşiyor. Ripple’ın yılın başında açıkladığı kurumsal DeFi vizyonunun somutlaşan ilk örneği sayılan bu platform ölçeklenebilirlik ile düşük maliyeti aynı potada buluşturmayı hedefliyor.

Kurumsal Kullanıcılar İçin Yeni Güvenli Ticaret Alanı

İzinli DEX, XRPL’deki merkeziyetsiz borsa mantığını erişimi sınırlandırılmış katılımcılarla yeniden tanımlıyor. Geliştiriciler XRP, stablecoin’ler veya sarılmış kripto paralar için ayrı emir defterleri oluşturup bunları yalnızca beyaz listeye alınmış kurumsallardan oluşan domain kapsamında açabiliyor. Böylelikle kurumsal oyuncular piyasa derinliği ve şeffaflıktan vazgeçmeden düzenlemelere uyumlu şekilde hareket edebiliyor.

XRPL aynı anda birden fazla izinli DEX barındırabiliyor. Her domain sınırsız işlem paritesine ev sahipliği yaparken emirler sadece aynı domain içinde eşleşiyor. Bu yöntem hacmin dağılmasını önleyip risk yönetimini kolaylaştırarak sermaye kullanımını optimize ediyor.

İzinli Yapı DEX Modelinin Geleceğini Şekillendiriyor

Ripple, düzenlemelere uyum sorunlarının XRPL’de DEX kullanımını yavaşlattığını vurguluyordu. Yeni model gözetimden ödün vermeden yüksek hızlı ve düşük maliyetli işlem imkanı sunarak finans kuruluşlarının Blockchain ekosistemine girişini hızlandırıyor. Kurumsalalr milisaniyeler içinde emir gönderebilirken ağın dağıtık yapısı sayesinde varlık kontrolünü elinde tutuyor.

Platformun potansiyel kullanım alanları arasında stablecoin–fiat kur takasları, sınır ötesi B2B ödemeler, taşeron ve maaş ödemeleri ile kurumsal hazine yönetimi bulunuyor. Küresel bankalar ve ödeme servisleri bu senaryolarda eş zamanlı mutabakat sayesinde operasyon maliyetlerini azaltmayı ve likidite verimliliğini artırmayı bekliyor. Ripple, modelin yaygınlaşmasıyla XRPL üzerindeki kurumsal kripto para hacminin kayda değer biçimde artacağına inanıyor.