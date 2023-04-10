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Dikkat! Glassnode Raporladı: BTC Rallisini Hızlandıracak Metrik Alarm Veriyor!

Ünlü veri analitik platformu olan Glassnode, Bitcoin'de (BTC) ralliyi tetikleyebilecek metriğin alarm verdiğini yatırımcılara duyurdu!
22:30
10 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü veri analitik şirketi olan Glassnode’a göre Bitcoin (BTC) boğaları, option’lara yönelik açık ilgi hızla arttıkça daha yüksek BTC fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu!

Glassnode Verileri!

Glassnode’a göre, Bitcoin options açık faizi (OI) 10,3 milyar doları aştı ve şu anda tarihte ilk kez vadeli OI’den daha yüksek. Options OI, sonuçlandırılmamış tüm opsiyon sözleşmelerinin toplam dolar değerini yansıtır. Bu durumda Glassnode, yükselen OI’nin, yatırımcıların Bitcoin’de büyük miktarlarda alım option’ları satın almalarından kaynaklandığını ve bunun da onlara gerçek spot fiyattan bağımsız olarak belirli bir fiyattan BTC satın alma hakkı verdiğini ileri sürdü. Veri analitik şirketi açıklamalarında şunları söyledi:

İlk kez, Bitcoin Option sözleşmelerindeki Açık Faiz miktarı (10.3 milyar dolar), Vadeli İşlem sözleşmelerinde tutulan miktarı (10.0 milyar dolar) aştı. Vadeli İşlemler OI, 2023’te nispeten yatay seyretti. Bu durum yatırımcılar daha yüksek BTC fiyatları hakkında spekülasyon yapmaya başladıkça, önemli alım option alımlarından kaynaklanmakta.

BTC’de Yükselen Metrik!

Bununla birlikte Glassnode kısa bir süre önce Bitcoin madencilerinin, madencilerin topladığı ücret miktarına dayalı olarak Bitcoin blok zincirindeki etkinliği ölçen ücret gelirini bildirdi. Firmaya göre, metrik şu anda Bitcoin için talebin arttığına dair işaretler veriyor. Şirket açıklamalarında şunları vurguladı:

Mevcut konumda ücretler için 90 günlük basit hareketli ortalama yıllık ortalamayı aşıyor ve bu da piyasaya yeni talebin girdiğini gösteriyor.

Glassnode ayrıca sıfır olmayan Bitcoin adreslerinin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 45,5 milyona sıçradığını da belirterek konu hakkında şunları söyledi:

Bu, zincir üstü aktivite derecesinin şu anda gelişmekte olduğunu gösteriyor.

Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin, piyasaların art arda düşüşünün sonrasında yakaladığı yükseliş ivmesiyle 29.155 dolara kadar ulaştı. Kripto para biriminde 30.000 dolar seviyesi aşılacak mı tartışma konusu olmuşken, belirtilen seviyenin kırılması durumunda artış hızının artabileceği belirtiliyor.

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