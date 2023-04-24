Okuma Süresi: 4 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yatırımın temel kuralı olarak, çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmak finansal başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri olarak nitelendiriliyor. Analistlerin yorumlarına göre kripto para birimlerinde de tüm yatırımların tek bir kripto paraya yapılmaması başarının anahtarı olabilir.

İlk madeni para teklifleri (ICO’lar) olarak da bilinen kripto para ön satışları, kripto para sektöründe büyük popülerlik kazandı. Bunlar yatırımcılara, zaman zaman halka arz edilmeden önce erken aşama projelere yatırım yapma şansı sunarak büyük bir yükseliş potansiyeli için bir fırsat sunuyor.

DigiToads (TOADS), Uniswap (UNI) ve Eos (EOS) 2023 yılında kripto portföyleri için iyi birer seçenek olabilir. Bu yazıda bahsi geçen 3 kripto para birimi inceleniyor.

DigiToads (TOADS)

DigiToads (TOADS), yatırımcılara fayda sağlayan birçok özelliğe sahip bir meme coin olarak tanımlanıyor. Ekibin iddiasına göre önemli fiyat kazançlarının yanı sıra kazanma, stake yapma, oynama ve bağlantı kurma olanağı sunuyor.

DigiToads ekibi, projeyi dünya çapında en iyi meme coin haline getirmeye kararlı olduklarını iddia ediyor. Mevcut ölçeklendirme ön satış dönemi, yatırımcıların deflasyonist tokenı indirimli fiyatlarla satın almaları için eşsiz bir fırsat sunduklarını iddia ediyor. TOADS’ın deflasyonist modeli, enflasyon endişelerine karşı iyi dayanıyor olabilir. DigiToads, yeni başlayanlar ve deneyimli yatırımcılar için bir yatırım seçeneği olarak da nitelendiriliyor.

İddialara göre oyna-kazan modeli keyifli ve kârlı, bu da onu dünya çapında en iyi P2E tokenı için olası bir rakip olarak konumlandırıyor. Ekibin iddiasına göre birçok uzman, TOADS’ın önümüzdeki aylarda yüksek büyümeli, deflasyonist bir meme coin olarak muazzam bir büyüme yaşayacağını tahmin ediyor.

Ayrıca, bir sonraki seviye NFT stake etme yetenekleri yatırımcılara pasif gelir sağlarken, web3 oyun deneyimi özel DigiToad NFT’lerin ve heyecan verici bir dijital ekosistemin edinilmesini sağlıyor Erken yatırımcılar, fiyatların yükselmeye devam edeceği beklentisiyle, indirimli satış öncesi fiyatlardan hala yararlanabilirler.

Projeyi incelemek ve alım yapmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Uniswap (UNI)

Uniswap, küresel likidite havuzlarından yararlanarak çok çeşitli varlık çiftleri için benzersiz pazarlar oluşturmak için yaygın olarak kullanılan merkezi olmayan bir ticaret protokolüdür. Ticaret modeli otomatik bir likidite protokolüne dayanır. Uniswap aynı zamanda merkezi olmayan bir borsa olarak da bilinir ve genellikle merkezi olmayan finans tokenlerinin otomatik ticaretini kolaylaştırmakla ilişkilendirilir. Protokol, yazılım geliştiricisi Hayden Adams tarafından oluşturulmuş ve Kasım 2018’de Ethereum Ağında bir ERC-20 token olarak piyasaya sürülmüştür.

Uniswap, birbiriyle ilişkili ancak farklı iki varlık olarak işlev görmektedir; bunlardan ilki, aracılar olmadan doğrudan eşler arası kripto para birimi işlemleri için güvenli bir çevrimiçi platform sağlayan Uniswap Merkezi Olmayan Borsa veya DEX’tir. Bu gözetimsiz borsa, kullanıcıların kripto para birimi gözetimini sürdürmelerine ve sipariş defterleri ve likidite havuzları gibi çözümleri kullanarak özel anahtarlarını ve cüzdanlarını yönetmelerine olanak tanır.

İkinci varlık, borsalarda işlem gören ve Uniswap DEX’i yöneten DeFi coin olan UNI’dir. UNI sahipleri topluluk hazinesini kontrol eder ve likidite havuzu kazançlarından token stake etme ve ücret bölme işlemlerine katılabilir.

Eos (EOS)

Eos, merkezi olmayan uygulamalar (DAPPS) oluşturmak için akıllı sözleşmeler kullanan merkezi olmayan bir blok zinciri teknolojisidir ve bu da onu blok zinciri alanında popüler bir seçenek haline getirmektedir. Piyasa değeri, EOSIO blok zincirindeki işlemleri kolaylaştırmak için kullanılan yerel jetonu EOS ile küresel olarak 52. sırada yer almaktadır.

İletişimi basitleştirmek için, kripto finans haberlerinin yazarları genellikle hem blok zinciri ağına hem de kripto para birimine atıfta bulunmak için Eos terimini kullanmaktadır. EOSIO blok zinciri ağının adı, EOS ise yeni tokenının adıdır. Eos, yazılım programcısı Daniel Larimer ve teknoloji girişimcisi Brendan Blumer tarafından akıllı sözleşmeleri programlama ve entegre etme ve merkezi olmayan uygulamalar geliştirme sürecini basitleştiren bir platform sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

EOSIO, ağında çalışan çok sayıda DAPPS ve merkezi olmayan uygulamaya sahiptir. Bu DAPPS’ler Oyun, Casino, Risk, Finans, Borsa, Sosyal ve diğerleri gibi çeşitli kategorileri kapsamakta ve merkezi olmayan finansın (DeFi) yükselişine katkıda bulunmaktadır. Borç verme, takas, getiri toplama ve sigorta, geleneksel merkezi finans kurumlarının müşterilerine sunabileceklerini aşan nispeten daha iyi getiriler nedeniyle binlerce kullanıcıyı çeken bazı kategorilerdir.

Sonuç

DigiToads, blok zinciri yatırımlarına umut verici bir katkı olarak iddia ediliyor. Ekibin iddiasına göre ön satışı, toplanan sermaye açısından şimdiden kayda değer bir başarı göstermiştir. Projeden sorumlu ekip iyi tanımlanmış bir yol haritası oluşturdu ve projenin güvenilir bir kripto olma yolunda ilerlemeye devam etmesini sağlamak için toplulukla aktif olarak etkileşim halinde.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.